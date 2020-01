Panduit promueve el cumplimiento de normas de seguridad

Los estándares internacionales y las normativas exigidas por las autoridades peruanas, tienen como fin, afianzar la seguridad de todo espacio con habitual tránsito de personas, a fin de salvaguardar su integridad física en situación de riesgo.

Panduit, fabricante de soluciones en infraestructura física, eléctrica, de red y AV para entornos empresariales, líder en calidad y tecnología, promueve la seguridad de las instalaciones en las empresas del Perú, al ofrecer soluciones de infraestructura física de redes, que cumplen con rigurosos estándares de calidad que limitan la propagación de fuego y la emisión de humo tóxico durante un siniestro.

El fabricante exhorta a los profesionales, en la toma de conciencia sobre la importancia de la normativa peruana e internacional, en la implementación de soluciones de cableado de redes que cumplan con los requisitos para su uso en espacios públicos y de alta concurrencia, como las soluciones de Bajas Emisiones y Cero Halógenos LSZH-3 y la más exigente, que es la LSZH-3-25, específicas para su tipo.

Estándares y normativas

Los estándares internacionales y las normativas exigidas por las autoridades peruanas, tienen como fin, afianzar la seguridad de todo espacio con habitual tránsito de personas, a fin de salvaguardar su integridad física en situación de riesgo.

En ese sentido, el estándar internacional IEC (International Electrotechnical Commission) 60332 determina las pruebas que se realizan al cableado eléctrico y de datos para comprobar el comportamiento de los cables ante la aplicación del fuego.

Por su parte, en el Perú, el Código Nacional de Electricidad – Utilización, exige que las instalaciones de alambrado de conductores y cables eléctricos (incluye el cableado eléctrico en general, los cables de cobre para datos y los cables de fibra óptica), en los espacios donde la afluencia de público es constante, cumplan con los requerimientos para restringir la propagación de fuego.

Normas técnicas

De acuerdo a lo indicado en el Código Eléctrico Nacional del Perú, el cableado estructurado implementado en todo espacio que tenga afluencia de público debe cumplir con los siguientes tres requisitos básicos para prevenir y minimizar los riesgos durante un incendio:

No propagador del incendio : Los conductores o cables reunidos y colocados verticalmente dentro de una cabina especial, son sometidos a las condiciones simuladas de un incendio mediante una fuente de ignición, todo lo anterior de acuerdo con lo establecido por las normas, no debiendo producirse propagación vertical de la llama.

: Los conductores o cables reunidos y colocados verticalmente dentro de una cabina especial, son sometidos a las condiciones simuladas de un incendio mediante una fuente de ignición, todo lo anterior de acuerdo con lo establecido por las normas, no debiendo producirse propagación vertical de la llama. Baja emisión de humos : Bajo condiciones de incendio evita la pérdida de visibilidad debida al humo producido por la combustión, por lo que facilita la evacuación de las personas y el trabajo del personal de rescate.

: Bajo condiciones de incendio evita la pérdida de visibilidad debida al humo producido por la combustión, por lo que facilita la evacuación de las personas y el trabajo del personal de rescate. Libre de halógenos y ácidos corrosivos: Cuando los materiales utilizados en el aislamiento y la cubierta entran en combustión, tienen niveles de cero o casi cero halógenos y ácidos corrosivos.

En el Perú se comercializan cables conocidos como LSZH; sin embargo, este tipo de cable incluye solo 02 de las 03 características exigidas por el Código Eléctrico Nacional: baja emisión de humos y libres de halógenos; pero no cubren las características de no propagación de incendio, por lo que no son suficientes para garantizar el cumplimiento del Código Eléctrico Nacional del Perú.

Por ello, es necesario que los cables de comunicaciones de tipo LSZH cumplan adicionalmente con la norma IEC 60332-3-25 que garantiza la no propagación de incendios para cables de diámetro pequeño (menor a 12mm), como son todos los cables de cableado estructurado, garantizándose de esta manera el correcto cumplimiento con las 03 condiciones para prevención de incendios exigidas por el Código Eléctrico Nacional del Perú.

Si bien, en el mercado peruano existen cables de comunicaciones que cumplen con la norma IEC 60332-3-25, también es posible encontrar cables con una denominación IEC 60332-3-22 la cual, siendo muy parecida, corresponde a un cable de mucho menor calidad que conlleva a una muy baja o nula capacidad de controlar la propagación de un incendio.

Es necesario que las personas que diseñan, instalan, supervisan o especifican sistemas de cableado estructurado tengan presente que la norma IEC 60332-3-22 no está destinada para ser aplicada para cableado estructurado; a diferencia de la norma IEC 60332-3-25 cuyas especificaciones corresponden a las características de los cables de cableado estructurado.

Como información de referencia, los cables IEC 60332-3-25 son capaces de controlar la propagación del incendio desde una instalación con 14 ó 16 cables a más. En el mismo sentido, para que un cable IEC 60332-3-22 pueda controlar un incendio se requieren 14 veces más volumen de cables, lo cual implica que este cable no es adecuado para instalaciones con menos de 300 puntos de red por piso.

La mayor cantidad de las instalaciones en el Perú tienen menos de 300 puntos de red por piso; por lo que, salvo condiciones muy especiales, los cables IEC 60332-3-22 no deberían ser especificados para instalaciones de cableado estructurado en el Perú.

En cumplimiento de la norma

En conclusión, para todos los cables de datos, la norma NTP-IEC 60332-3-25 o su versión internacional IEC 60332-3-25 es la más indicada para las pruebas de no propagación del incendio en el Perú. Su cumplimiento es obligatorio en el país y aplica a todos los lugares donde hay afluencia de público como universidades, hospitales, centros comerciales e industrias en general (campos mineros, plantas industriales, petroquímicas, etc.).

La clasificación IEC 60332-3-25 es la que simula, de mejor manera, el comportamiento de un incendio sobre una instalación de cableado estructurado típico en los entornos mencionados anteriormente.

Las empresas que no cumplan con la IEC 60332-3-25 ponen en serio riesgo la vida y la salud de sus colaboradores, clientes y público, así como también, la integridad de las infraestructuras de las empresas si en algún momento se produjera un eventual incendio, con las posibles implicancias adicionales en los pagos de seguros y aspectos legales por el cumplimiento del Código Eléctrico Nacional del Perú.

Precisamente, Panduit ha desarrollado soluciones en cumplimiento con los estándares de la norma peruana y otras múltiples normativas internacionales (TIA, IEC, ANSI, entre otras) para minimizar los riesgos de que las instalaciones de telecomunicaciones de sus clientes propaguen, en especial, el humo en caso de un incendio.

Es importante recordar que el costo del cableado estructurado, como parte de la infraestructura física, representa apenas el 7% del total del proyecto, y solo el 1% de éste, está representado por los componentes de no propagación de incendios.

Asimismo, ante la supervisión de la autoridad competente y la constatación de una implementación de cableado estructurado no conforme a la normativa establecida, la obra se puede paralizar, generando así pérdidas y demoras para culminar el proyecto.

