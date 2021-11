iPhone 13 Pro Max: Tomas, vista rápida y presunto error de fabricación

Pusimos a prueba la cámara del nuevo iPhone 13 Pro Max realizando algunas tomas en Lima. Además, encontramos un presunto error de fabricación: polvo en el interior de su cámara principal, exactamente en la parte en la que el lente se sella.

Antonio Paredes / 29.10.2021 / 2:37 am

Recientemente, renovamos equipos en Tecnología 21, entre ellos se encuentra el nuevo iPhone 13 Pro Max. En nuestro caso, los motivos principales para elegir este modelo se deben a la gran autonomía de su batería, la potencia de su procesador, las mejoras en sus cámaras y, principalmente, por el ecosistema de Apple, ya que trabajamos con MacBook Air y MacBook Pro. Debido a lo anterior, estos equipos nos brindan una experiencia de trabajo idónea, pudiendo incrementar nuestra productividad en las diversas actividades que realizamos: asuntos comerciales, comunicaciones, capacitaciones permanentes, etc.

Video de la vista rápida del iPhone 13 Pro Max

Fotos con el iPhone 13 Pro Max

Muchos analistas coinciden en que el iPhone es el mejor smartphone para grabación de videos y esto también hace que realizar fotos con el equipo lo sitúe en la cúspide de los mejores equipos para esta función. Además, Apple aprovechó su posicionamiento en cuanto a creación de videos para presentar su modo Cinematográfico, el cual permite enfocar a una persona o un objeto y desenfocar el resto, logrando un resultado profesional. En la propia edición podemos enfocar o desenfocar según nuestra preferencia.

Recorrimos algunos lugares de Lima para mostrar las fotos que podemos obtener con esta nueva versión: con lo mejor de Apple en la actualidad o como ellos afirman: "el mejor iPhone hasta ahora". Sin embargo, al final mostraremos que esta experiencia puede verse afectada en casos donde existan indicios de errores de fabricación.

Foto por defecto

Foto gran angular

Zoom 3x

Cámara frontal en modo retrato

Modo Nocturno

Características del iPhone 13 Pro Max

Pantalla Super Retina XDR con ProMotion

Pantalla OLED de 6.7 pulgadas (diagonal) sin marco

Resolución de 2778 x 1284 pixeles a 458 ppi

Procesador: A15 Bionic

Memoria RAM: 6GB

Capacidades disponibles: 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB

Sistema de cámaras Pro de 12 MP: teleobjetivo, gran angular y ultra gran angular

Teleobjetivo: apertura de ƒ/2.8

Gran angular: apertura de ƒ/1.5

Ultra gran angular: apertura de ƒ/1.8 y ángulo de visión de 120°

Reproducción de video: Hasta 28 horas

Reproducción de video en streaming: Hasta 25 horas

Reproducción de audio: Hasta 95 horas

Colores disponibles: grafito, color oro, color plata, azul Sierra

La caja incluye únicamente el iPhone 13 Pro Max y su cable USB-C a Lightning.

Diseño del iPhone 13 Pro Max

Uno de los cambios que más se nota es que el notch fue reducido. El notch puede o no gustarnos; sin embargo, hace que los iPhone se vean diferentes respecto a las demás marcas. También consideremos que Apple invirtió mucho en su tecnología Face ID, la cual requiere del notch para ser tan buena como lo es actualmente.

Desempeño del iPhone 13 Pro Max

Apple afirma que la versión Pro Max del iPhone 13 es lo mejor de la compañía hasta el momento, ¿qué respuesta tendremos del rendimiento con su procesador, conectividad, autonomía de su batería y otros aspectos? Descubrámoslo.

La magia del procesador A15 Bionic

Probamos el equipo con juegos pesados y nos brindó la fluidez que Apple afirmó para estos casos. Pero Apple no solo compite en poder de procesamiento, sino que van más allá y dotaron a la versión Pro de los iPhone de la tecnología ProMotion, la cual adapta la tasa de refresco según la situación en la que nos encontramos, ya que la aumentará en un juego de acción y la disminuirá mientras leemos contenidos en un archivo PDF o libro digital. La eficiencia es justamente eso, no solo llegar al objetivo, sino hacerlo con la menor cantidad de recursos.

De esta forma, inteligentemente habrá una variación de 10 Hz a 120 Hz, según la situación o necesidad interpretada por el equipo. ¿Por qué Apple no solo incluyó 120 Hz por defecto como algunos equipos Android? Porque eso reduce la autonomía de la batería, al ser una función dinámica logra una eficiencia impresionante.

La experiencia 5G

En nuestras pruebas realizadas, el iPhone 13 Pro Max se conectó por medio de las redes 5G disponibles en Lima; sin embargo, la velocidad y estabilidad dependerá de la cobertura que exista en la zona donde nos ubicamos para conectarnos.

La mayor autonomía de batería en un iPhone

En cuanto a la autonomía de su batería, fue una grata sorpresa tener más de un día de autonomía aún con el uso intenso que hicimos para la realización de este artículo y su video respectivo. Ningún iPhone que probamos tuvo una duración tan prolongada como esta nueva versión.

Sin embargo, podemos aumentar la autonomía de la batería de la siguiente manera:

Clic en Configuración

Clic en Accesibilidad

Clic en Movimiento

Activamos "Limitar velocidad de cuadros"

De esta forma la tasa de refresco del equipo no irá de 10 Hz a 120 Hz, sino de 10 Hz a 60 Hz, exigiendo menos recursos al equipo y mejorando su autonomía.

Respecto a la carga de la batería, nosotros lo hacemos con el cargador de 20 W de Apple. En este artículo recomendamos los mejores cargadores para el iPhone 13 Pro Max.

iOS 15

Aunque iOS 15 no es algo exclusivo en el iPhone 13 Pro Max, sino que también está disponible en otros modelos, podemos afirmar que la experiencia de esta nueva versión de iOS es ideal en este equipo. Una de las funciones que más nos sorprendió fue que ahora es posible seleccionar textos que se encuentran en las fotografías y/o imágenes guardadas en la galería.

Oportunidades de mejora, ¿"Dust Gate" en el iPhone 13 Pro Max?

¿Hay un adecuado control de calidad en los nuevos iPhone 13 Pro Max y las demás versiones disponibles? Aún es muy pronto para saber la respuesta, los usuarios podrán confirmar esto en las siguientes semanas y meses.

Uno de nuestros iPhone 13 Pro Max llegó con lo que parece ser una partícula de polvo en el interior de su cámara principal, exactamente en la parte en la que el lente se sella, por lo que es razonable inferir que fue un error de fabricación. Esto también nos llama la atención debido a que todas las versiones del nuevo iPhone 13 vienen con la protección IP68: tienen resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo.

En el pasado se reportaron diversos errores con los iPhone, como el popular Antennagate. En caso que se reporten más casos similares, esto sería un "Dust Gate" del nuevo iPhone 13 Pro Max y pasaría de ser un caso aislado, totalmente comprensible debido a la gran cantidad de equipos producidos.

En los foros oficiales de Apple, también en otros en inglés y español, varios usuarios reportaron problemas similares desde modelos anteriores, tan solo debemos buscar en Google: dust iPhone camera. Lo que suele hacer Apple es reemplazar el equipo o realizar la devolución del dinero. Actualmente, estamos gestionando la garantía con la empresa Qempo y actualizaremos este artículo con el resultado obtenido en los próximos días.

Apple suele desarrollar equipos de calidad en toda la variedad de su portafolio. Además, sus equipos M1 están obteniendo un buen feedback por parte de usuarios y analistas, por lo que esperamos saber de parte de Apple qué ocurrió en esta particular situación y que procedan con su pronta solución.

Finalmente, también nos gustaría conocer su opinión desde nuestro canal en YouTube, ¿ustedes cuentan con un iPhone con polvo dentro del lente de las cámaras?

Actualización al 7 de noviembre de 2021

Apple nos informó que, en esta ocasión, al no tratarse de un error de hardware no aplica el reembolso ni el cambio de equipo. Luego de su revisión, determinaron que tampoco era necesario el reemplazo de la cámara, sino únicamente procedieron a remover la partícula de polvo en el interior de su cámara principal. Además, realizaron diversas comprobaciones sobre el estado del equipo. Lamentablemente, Apple no pudo determinar el origen o la causa de este caso. La empresa Qempo se encargo de toda la gestión en el proceso de solicitar la garantía.

One more thing

Apple recientemente presentó sus nuevos MacBook Pro 2021 con MagSafe, lector SD y puerto HDMI. Sin embargo, puede que la mayoría de usuarios no necesite tanta potencia en la actualidad. Veamos más sobre estos nuevos MacBook Pro:

En caso de querer renovar sus equipos, recomendamos esperar a las nuevas MacBook Air, las cuales serán lanzadas en el primer semestre de 2022.

Compartir noticia