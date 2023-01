InterNexa: Conectividad, ciberseguridad y tendencias tecnológicas para 2023

Los gobiernos de América Latina deben regularizar la medida de la banda ancha, esto permitirá que operadores y consumidores entren en el mundo global.

Antonio Paredes / 04.01.2023 / 5:30 am

Tuvimos el gusto de entrevistar a Jorge Ignacio Gómez, Product Manager de Cloud y Data Center de InterNexa sobre conectividad, ciberseguridad y tendencias tecnológicas para empresas en 2023.

Video de la entrevista a Jorge Ignacio Gómez de InterNexa

A continuación, incluimos las respuestas que el vocero de InterNexa nos brindó en la presente entrevista:

¿Cuál es la propuesta de valor de InterNexa para las empresas?

Nuestra propuesta de valor está enfocada en un ecosistema que reúne los diversos servicios que requieren todas las empresas, no solamente las entidades de gobierno, sino también las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Ese ecosistema está basado en la conectividad, servicios de Data Center, servicios de Cloud Computing, los servicios administrados que son esa capa que permite interactuar en esas negociaciones B2B: esa relación directa y cercana. También se encuentra la capa de seguridad que permite tener esa protección y permear y, finalmente, los servicios consultivos para ir hacia las nubes públicas y hacer un modelo híbrido.

¿Qué son las redes troncales de Internet y cómo variará su volumen de datos?

La redes troncales las definimos técnicamente con un concepto llamado backbone o esa columna vertebral por donde circula todo el tránsito de datos. En el caso de Perú, InterNexa cuenta con una red nacional que está implementada sobre las torres de energía, eso nos permite garantizar una alta disponibilidad porque hay menos susceptibilidad a daños comunes cuando va por postería. Actualmente, tenemos más de dos teras de capacidad en esa red y, en Perú, está circulando más de un tera de internet, esa es una cantidad abismal.

Prepandemia veníamos en un crecimiento continuo entre el 20% y 30% de ese volumen de tráfico, cuando entramos a pandemia todo el cambio que hubo nos permitió acelerar un consumo de tráfico que para Latinoamérica se pudo valorar casi en un 100% de crecimiento y específicamente Perú con un aporte de un 60% de su crecimiento interno en términos de tráfico. Pospandemia se ha vuelto a regularizar quedó en un nivel alto de consumo. pero digamos que volvió a estabilizarse en un crecimiento continuo entre el 20% y 30%.

¿Cuál es el estado de la banda ancha en América Latina, principalmente en Perú?

En términos generales, la banda ancha en Perú ocupa la quinta posición en Latinoamérica, detrás de Brasil con 165 millones de abonados, México con 96 millones de abonados, Argentina 38 millones de abonados, Colombia 35 y Perú con 21.

En Perú hay una gran oportunidad de un crecimiento sobre estas capacidades y la nueva cultura o forma de trabajar hace que los consumos dentro de los hogares sean mayores. Antes consumíamos diez o quince megas, llegó la pandemia y hoy la media en Perú está entre 30 y 50 megas en residencia.

Hay una alta tendencia en el consumo de contenidos: se incrementó el consumo de TikTok, los influencers también hacen crecer esa necesidad de una banda ancha residencial. Se incrementó y repotenció toda la parte de gaming, eso hace que el consumo de banda ancha en Perú y en Latinoamérica en general haya incrementado en un alto porcentaje.

Hay un reto importante para Latinoamérica: los gobiernos deben regularizar la medida de la banda ancha. Colombia la regularizó y dijo que banda ancha se considera después de los 25 megabits por segundo. Cuando todos los países latinoamericanos desde las entidades de gobierno logren regularizar eso, crecerá el volumen, se podrá llegar a más hogares y llevar más contenidos. Ese es un crecimiento que nos permite a operadores y consumidores entrar en el mundo global.

¿Qué factores son importantes al contratar servicios de ciberseguridad?

Latinoamérica en este momento está sufriendo un alto impacto en ciberseguridad especialmente con el secuestro de datos, no solamente corporativos, sino también los datos personales: están atacando los móviles y dispositivos que tenemos dentro de los hogares.

Un ataque de ransomware permite que el cibercriminal cifre nuestros datos y solicite un rescate por medio de un pago. Las empresas deben desarrollar su cultura a través de una clara política de seguridad con un apoyo fundamental de las altas direcciones. No solo te entrego la arquitectura o la infraestructura para protegerte, te protejo de ataques que vienen del exterior, de ataques internos con infraestructura, te pongo la capa de servicios profesionales para que administren, operen, gestionen, alerten, controlen, mitiguen y disminuyan los ciberataques.

Prestemos mucha atención al tema de ransomware y al crecimiento de internet. Todo lo que estamos hablando es una oportunidad de oro para los atacantes, pero también es una oportunidad de oro que InterNexa capitaliza ofreciendo esas capas de seguridad y los servicios administrados.

¿Cuáles serán las principales tendencias tecnológicas para empresas en 2023?

En general, el Cloud Computing va en una rampa ascendente impresionante. La tendencia global está en el Cloud, si busco dentro del Cloud, el IoT o Internet de las Cosas. A través de Alexa u otros dispositivos podemos controlar las cámaras desde cualquier parte porque están conectados a Internet. Todo esto favorece a la ciberseguridad.

También está la Big Data y Analítica porque tú recoges toda esa información, pero la necesitas procesar y los procesamientos necesitan altas capacidades de cómputo las nubes locales y las nubes globales, en combinación incluso, pueden sacarte un reporte en instantes, cuando antes había que manipular o trabajar estos informes de forma permanente.

Finalmente, está el tema del respaldo o backup. Te hablé del ransomware, un ataque que viene nos viene afectando fuertemente. El backups no resuelve un problema de secuestro de datos, pero nosotros tenemos

un backup que lo llamamos inmutable, el cual permite tener una etapa previa de control para que, si vienen a secuestrar la información, yo pueda proteger esa capa de datos. Si te secuestran la información, llamas a InterNexa, recuperas tu Data inmutable y no tienes que pagar el secuestro de la información. Ese es el ecosistema que está moviendo la tecnología en la actualidad.

¿Cómo el desarrollo del metaverso cambiará la conectividad y otros aspectos tecnológicos?

Actualmente, la conectividad con 5G nos permite acercarnos con un nivel de aceleración de tráfico. Hace cuatro el internet residencial era de 5 o 10 megas. Hoy la oferta está superando los 200, 300 o 400 megas en el hogar. Esto se debe a que en la pandemia aumentó el número de personas y dispositivos conectados desde casa, por lo que 5 o 10 megas ya no nos servían.

Cuando nuestros hijos entran en los juegos, ellos son avatares que representan a personas en el metaverso. Así se genera una cultura de consumo, no solo de juegos, sino que se empieza a volver una economía. Los NFT pueden ser adquiridos con criptomonedas y tienen valor dentro del metaverso, así interactuamos comercialmente en ese mundo sin movernos de la casa.

El metaverso es un espacio de decisiones en tiempo real: ¿compro o no compro?, ¿me caso o no me caso?, ¿compro una casa virtual o no lo hago? Ese es el metaverso con un NFT. Es un mundo fantástico. Esa es la relación que hay desde individuo, sociedad y empresa: es una relación intrínseca que nos lleva a combinarnos en un nuevo mundo digital a través de la transformación digital y la apropiación tecnológica.

Finalmente, ¿hay algo más que desees compartir con nosotros?

Hace más de 10 años estamos en Perú. En toda América Latina atendemos a Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, pero interconectamos globalmente. Tenemos servicios locales, cercanos y seguros. También entendemos que la dinámica del mercado está en un modelo híbrido. InterNexa está al frente de esa batalla entregando servicios consultivos para ayudarle a las empresas a integrarlo con una internet de alta velocidad y confiabilidad.

Sabemos cómo llegar a las corporaciones y somos 100% corporativos: nos concentramos en las necesidades de cada cliente. Aquí está InterNexa.