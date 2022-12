Cloud Signage: Aplicación de señalización digital para negocios

La aplicación nos permite utilizar la pantalla de teléfonos, tabletas y televisores como panel publicitario.

Verenice Caceres / 10.12.2022 / 10:13 am

Conocimos una aplicación que permite utilizar la pantalla de teléfonos, tabletas y televisores como panel publicitario o soporte de señalización digital. La aplicación se llama Cloud Signage, funciona en dispositivos y televisores compatibles con Android y es muy fácil de usar.

Con Cloud Signage podrás aprovechar el potencial de las pantallas que tienes en tu negocio y aprovechar todas sus ventajas a tu favor. Dejarías de gastar en afiches y banners por invertir en un sistema dinámico, atractivo y por supuesto mucho más económico, donde los tiempos de impresión e instalación de piezas publicitarias se eliminan para dar paso a un proceso más ágil y eficiente.

La aplicación no es de uso gratuito, pero tampoco estás obligado a pagar una tarifa mensual por el uso del sistema como sí tendrías que hacerlo si contrataras un servicio de señalización digital, que por lo general representa un gasto considerable al que muchos negocios no pueden acceder. Con Cloud Signage no existen cuotas mensuales, solo debes pagar una vez y el sistema será tuyo por siempre.

Los interesados pueden elegir entre una licencia básica que tiene un precio de US$7.99 o la licencia empresarial/premium que cuesta US$16.99. Los costos que indicamos podrían variar ligeramente en cada país. Por otro lado, también se podrían aplicar descuentos por la compra de un número determinado de licencias empresariales.

A diferencia de la versión básica, la licencia empresarial o premium permite ocultar o personalizar la marca de agua que se muestra de forma predeterminada. De igual manera, es posible configurar la señalización para que se muestre inmediatamente después de iniciar el dispositivo. Y por si fuera poco, también nos permite activar la licencia en dispositivos de otros usuarios.

Cabe señalar que el funcionamiento de Cloud Signage está integrado al uso de Google Drive, de esta manera, los archivos a mostrar (ya sean imágenes, videos o páginas web) estarán siempre disponibles. Además, podremos sincronizar el contenido en varios dispositivos a la vez.

Video: ¿Cómo usar Cloud Signage?

El uso del sistema es muy sencillo, solo debes tener los archivos que deseas mostrar a la mano y seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Subir los contenidos (imágenes, videos o páginas web) a una carpeta de Google Drive.

Subir los contenidos (imágenes, videos o páginas web) a una carpeta de Google Drive. Paso 2: Iniciar sesión en Cloud Signage con tu cuenta de Google y admitir los permisos de acceso.

Iniciar sesión en Cloud Signage con tu cuenta de Google y admitir los permisos de acceso. Paso 3: Ubicar los contenidos que subiste a Google Drive, seleccionar la carpeta, esperar unos segundos a que se actualicen los contenidos y luego iniciar la señalización.

Los contenidos se mostrarán de acuerdo a la configuración predeterminada de la aplicación, pero si queremos podemos configurar el tiempo de exposición y otros valores antes de iniciar la presentación.

Dispositivos compatibles con Cloud Signage

De momento, Cloud Signage es compatible con teléfonos y tabletas que funcionen con Android 5.0 y versiones posteriores. En el caso de los televisores, el sistema es compatible con todas las pantallas que admitan Android TV como sistema operativo.

¿Dónde quedan los productos de Apple? Nos gustaría que, de alguna manera, el sistema fuera compatible con iOS pero ahora mismo no es posible. Tal vez más adelante tengamos noticias de alguna versión similar para productos de Apple.

Archivos compatibles con Cloud Signage

La aplicación admite imágenes en formato JPG, videos en formato MP4 y sitios web guardados como archivo directo.

Es posible personalizar el tiempo de visualización de las imágenes, la duración del fundido de entrada, así como la duración del desvanecimiento. De la misma forma, podemos configurar la rotación y determinar la escala del contenido para que pueda verse mejor en la pantalla.

Para establecer este tipo de configuraciones debemos agregar valores delimitados por guiones bajos a los nombres de archivo (antes de las extensiones) según lo que se muestra en el siguiente cuadro:

Ejemplo 1: "imagen_d15_i1_o1.jpg" → tiempo de visualización 15 segundos, duración de aparición gradual 1 segundo y duración de desaparición gradual 1 segundo.

Ejemplo 2: "video_r90_sf.mp4" → girar 90° y escalar para que quepa en la pantalla.

Para utilizar las páginas web como contenido de señalización, en vez de archivos JPG o MP4 debemos usar el archivo de acceso directo del sitio web (archivos .url/.webloc).

En este caso, para establecer el ancho/alto y el intervalo de actualización de las páginas web se debe tener en cuenta el siguiente cuadro:

Ejemplo 3: "web_ww1000_wh600_wr30.url" → muestra la página web con un ancho de 1,000 px, una altura de 600 px y actualiza la página web cada 30 minutos.