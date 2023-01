Fitbit Sense 2: Reseña completa del reloj que te ayuda a controlar el estrés

A través del sensor cEDA, que mide la actividad electrodérmica del cuerpo, el dispositivo puede detectar situaciones estresantes para luego brindar recomendaciones que nos ayuden a relajarnos.

Verenice Caceres / 17.01.2023 / 12:02 pm

Fitbit tiene un reloj inteligente que, además de ayudarnos a llevar una vida más activa y saludable, nos ayuda a controlar nuestros niveles de estrés. El Fitbit Sense 2, que se posiciona como el reloj inteligente más destacado de la marca, integra un sensor que es capaz de identificar situaciones estresantes que podemos controlar a través de ejercicios de respiración guiada o sesiones de relajación.

Hablamos de un dispositivo con sensores que monitorizan el sueño, la actividad física, el ritmo cardiaco, la saturación de oxígeno en sangre, la temperatura cutánea y otros parámetros importantes para la salud. Este es un reloj que se posiciona como el equipo más destacado de la marca y que busca convertirse en la primera opción de compra de personas que desean adquirir un dispositivo de monitorización relativamente completo.

A continuación, la reseña completa del Fitbit Sense 2.

Video de la reseña del Fitbit Sense 2

Resumen de especificaciones del Fitbit Sense 2

Dimensiones: 40,5 x 40,5 x 12,3 mm

40,5 x 40,5 x 12,3 mm Pantalla: OLED de 1,6 pulgadas con resolución 336 x 336 px.

OLED de 1,6 pulgadas con resolución 336 x 336 px. Sensores: Sensor óptico de ritmo cardiaco | Sensor de temperatura cutánea | Sensor SpO2 | Sensor de luz ambiental | Acelerómetro de tres ejes | Altímetro | Giroscopio | ECG y cEDA.

Sensor óptico de ritmo cardiaco | Sensor de temperatura cutánea | Sensor SpO2 | Sensor de luz ambiental | Acelerómetro de tres ejes | Altímetro | Giroscopio | ECG y cEDA. Resistencia al agua: Hasta 50 metros (5 ATM)

Hasta 50 metros (5 ATM) Batería: Hasta 6 horas de autonomía

Hasta 6 horas de autonomía Conectividad: Bluetooth 5.0 | Wi-Fi | Chip NFC | GPS integrado

Bluetooth 5.0 | Wi-Fi | Chip NFC | GPS integrado Compatibilidad: Android | iOS

Diseño: Ahora con botón físico

El dispositivo conserva el diseño de la primera versión, aunque en este modelo tenemos un botón físico en lugar de un mecanismo sensible a la presión que la marca decidió integrar en varios de sus modelos, pero que no tuvo la aceptación esperada, pues no ofrecía la misma precisión que un botón físico. Puede que para algunos esto sea una cuestión de preferencia o gusto, pero nosotros estamos agradecidos de que Fitbit haya elegido un botón físico para este reloj.

A través del botón podemos activar la pantalla del reloj, revisar aplicaciones recientes, ingresar a las opciones de configuración, así como interactuar con Alexa y contestar llamadas telefónicas. A diferencia del altavoz que se ubica en el lateral derecho del reloj, el botón se sitúa en el lateral izquierdo, justo en medio de los micrófonos, los mismos que únicamente usaremos para hablar con el asistente virtual, ya que la calidad no es suficiente para atender llamadas telefónicas.

En la parte de la base encontramos un centro de monitoreo muy bien equipado. Además del sensor de ritmo cardíaco y el sensor de oxígeno en sangre, está el sensor de temperatura cutánea, el sensor de luz ambiental y muchos otros de los que hablaremos más adelante. En esta misma ubicación encontramos los pines de carga que servirán para recargar la batería del dispositivo.

Hablamos de un wearable diseñado en aluminio. Un cuerpo cuadrado con esquinas redondeadas donde la pantalla cobra protagonismo; y no necesariamente porque tenga un diseño sumamente especial, sino porque desde ahí podremos revisar datos como el ritmo cardíaco, los pasos realizados, las calorías quemadas, las horas de sueño y otros parámetros.

Al igual que en la primera versión, la parte frontal del Fitbit Sense 2 alberga un marco de metal que podría confundirse con el bisel de la pantalla cuando en realidad se trata del escáner EDA, un particular sistema que, junto a los ejercicios de relajación, nos ayudará a gestionar nuestros niveles de estrés.

Las correas son intercambiables y el empaque incluye dos tamaños. Si el que viene insertado en el cuerpo del reloj no es suficiente para nuestra muñeca, podemos cambiar y usar el modelo más grande. Ahora, si el color, material o diseño de las correas no nos gustan, podemos revisar la página web de Fitbit y elegir el modelo que más nos enamore, aunque no creo que sea necesario, las correas que vienen en la caja son bastante cómodas, en lo personal, solo las cambiaría por una cuestión estética.

Salud emocional y gestión del estrés

A diferencia de otros dispositivos de su clase, el Fitbit Sense 2 es un reloj inteligente que no solo se centra en la salud física, sino que va más allá y también busca ayudarnos con la gestión de nuestra salud emocional. A través del sensor de actividad electrodérmica (cEDA), que mide pequeños cambios de la sudoración en la piel, el dispositivo puede detectar situaciones estresantes. Lo interesante de esto, es que la medición se realiza de manera continua. Así, cada vez que se detecte un pico de estrés, el sistema nos preguntará cómo nos sentimos y nos brindará recomendaciones que nos ayudarán a relajarnos.

Si evidentemente nos encontramos ante una situación estresante, que nos causa tensión, ansiedad o angustia, podemos realizar ejercicios de respiración guiada o sesiones de mindfulness mientras usamos el escáner de actividad electrotérmica (EDA). Para esto solo debemos buscar un lugar cómodo, ingresar a la aplicación correspondiente a través del reloj y seguir las indicaciones hasta que nos soliciten colocar la palma de la mano sobre sobre la pantalla del reloj, procurando que nuestra piel esté en contacto con el sensor EDA.

De momento, casi todas las sesiones de mindfulness son parte de Fitbit Premium, un servicio de pago que ofrece un análisis detallado de la actividad física y los niveles de recuperación del cuerpo, así como de las horas de sueño, los niveles de temperatura, las variaciones del ritmo cardíaco y por supuesto los niéveles de estrés. Y por si eso fuera poco, también nos ofrece un informe completo con estadísticas y diagramas sobre nuestra salud.

El servicio también incorpora sesiones de entrenamiento y mindfulness a los que podemos acceder de manera gratuita, ya que el dispositivo incluye 6 meses de Fitbit Premium. Si luego de este periodo consideras que el servicio no es necesario para ti, podrás anular la suscripción desde la misma aplicación; de lo contrario, tendrás que pagar por el servicio. Lo bueno es que tendremos 6 meses para aprovechar todas sus ventajas.

Monitorización de ritmo cardiaco, sueño y temperatura

Tal como sucede con otros dispositivos de monitorización, el Fibit Sense 2 mide nuestras pulsaciones de manera constante, de modo que, además de determinar cuál es nuestra frecuencia cardiaca en reposo, puede decirnos cuánto tiempo estuvimos en la zona de ejercicio, cuántos minutos fueron de cardio y cuántos de quema de grasa.

¿Y es posible obtener un electrocardiograma (ECG)? Sí, pero solo en algunos países. El dispositivo cuenta con los sensores necesarios para evaluar la actividad eléctrica de nuestro corazón y generar una representación visual con los datos obtenidos, pero la función solo se encuentra disponible en algunos países y Perú no forma parte de la lista. Esto nos apena, ya que nos hubiera gustado probar esta funcionalidad tan importante.

El Fitbit Sense 2 también tiene la capacidad de analizar nuestras horas de descanso. No solo nos indica cuántas horas logramos dormir, sino también nos proporciona un informe detallado de las fases del sueño. Así, a través de la aplicación podemos revisar cuántos minutos estuvimos despiertos y cuánto tiempo estuvimos en las fases de sueño REM, ligero y profundo.

Este análisis, que de por sí ya es bastante detallado, se complementa con métricas que determinan nuestros perfiles de sueño, una funcionalidad de Fitbit Premium que analiza distintos aspectos de cómo dormimos y nos dice a qué animal nos parecemos de acuerdo a nuestros patrones de sueño.

Para generar el perfil debemos usar el reloj al menos 14 noches. Una vez que el sistema obtenga toda la información que necesite, se nos asignará un animal de sueño, el mismo que podrá ir cambiando según nuestros hábitos a la hora de dormir. Por ahora, Fitbit puede relacionarnos con los siguientes 6 animales:

Jirafa: Duerme tarde y se despierta temprano. Su sueño es relativamente bueno a pesar de tener un descanso corto.

Duerme tarde y se despierta temprano. Su sueño es relativamente bueno a pesar de tener un descanso corto. Oso: Duerme temprano y casi siempre a la misma hora. Se duerme rápido, su sueño es largo y reparador.

Duerme temprano y casi siempre a la misma hora. Se duerme rápido, su sueño es largo y reparador. Delfín: Duerme tarde, su sueño es inconsistente y duerme poco tiempo. Tiene el sueño ligero y toma siestas para ponerse al día.

Duerme tarde, su sueño es inconsistente y duerme poco tiempo. Tiene el sueño ligero y toma siestas para ponerse al día. Erizo: Duerme tarde y se despierta temprano. Su sueño es ligero y tarda en quedarse dormido, pero logra un sueño reparador.

Duerme tarde y se despierta temprano. Su sueño es ligero y tarda en quedarse dormido, pero logra un sueño reparador. Loro: Duerme casi siempre a la misma hora. Alcanza el sueño profundo rápidamente y duerme suficientemente bien cada noche.

Duerme casi siempre a la misma hora. Alcanza el sueño profundo rápidamente y duerme suficientemente bien cada noche. Tortuga: Duerme una buena cantidad de horas, pero le cuesta alcanzar el sueño profundo. Es posible que despierte por largos periodos de tiempo y que esto le lleve a tomar siestas en el día.

El dispositivo también cuenta con un sensor de temperatura cutánea, aunque este no funciona como muchos quisiéramos. El sistema solo se activa en las noches y solo mide las variaciones de temperatura que tenemos en la piel, lo que no es lo mismo que la temperatura corporal, ya que para obtener ese dato necesitamos de un termómetro.

Lo que hace el sistema, es analizar la temperatura cutánea durante barias noches con el objetivo de establecer un intervalo personal que sirva de referencia para identificar variaciones de temperatura que rompan con los niveles del intervalo. En resumen, hablamos de una funcionalidad que puede alertarnos de una posible fiebre, pero que aún tiene mucho por mejorar, ya que lo ideal sería que funcione como un auténtico termómetro.

Tal como sucede con el sensor de temperatura cutánea, el pulsioxímetro, que mide el nivel de oxígeno en sangre, solo funciona de noche. A pesar de esta limitación, el dispositivo puede establecer un intervalo personal con valores de referencia, solo que para esto debe recoger y analizar los datos al menos 30 noches.

Seguimiento y análisis de actividad física

Según el fabricante, el Sense 2 puede reconocer y analizar 40 modos de ejercicio; además, puede estar en contacto con el agua, lo cual es perfecto para deportes como la natación o el surf. En definitiva, resulta imposible comprobar si el reloj es capaz de identificar los 40 ejercicios, sobre todo de manera automática, pero damos fe de que funciona perfectamente cuando realizamos actividades como caminar o correr.

En el caso de las caminatas, el reloj detecta los movimientos y analiza el ritmo cardiaco para generar un informe donde podemos observar el tiempo total del ejercicio, las calorías quemadas, la distancia recorrida y el número de pasos alcanzados.

No es todo, ya que el dispositivo llega con GPS integrado, es posible comprobar la trayectoria de nuestro recorrido siempre que realicemos actividades que involucren desplazamiento, como por ejemplo caminar, correr o practicar ciclismo. Es verdad que el recorrido que se dibuja sobre el mapa no es 100% preciso, pero nos brinda una idea clara de cuál fue nuestra ruta.

Por otro lado, si somos aficionados al deporte o queremos incluir el entrenamiento en nuestras vidas podremos establecer objetivos y aprovechar los 6 meses de Fitbit Premiun para llevar sesiones de entrenamiento y evaluar nuestros niveles de recuperación física.

Autonomía: entre 4 y 6 días dependiendo del uso

Toca responder la pregunta más importante de este apartado: ¿cuánto dura la batería del Fitbit Sense 2? Según el fabricante, el dispositivo puede llegar a los 6 días sin ningún inconveniente; aunque también señala que esta duración podría variar según las funciones que activemos en el dispositivo.

En nuestro caso, con la opción de pantalla siempre encendida, con todas sus funciones activadas y todos los sensores prendidos, el Fitbit Sense 2 alcanzó los 4 días de autonomía. ¿Y qué pasa con los 6 días que nos promete la marca? El dispositivo puede llegar a los 6 días de autonomía, solo que para eso debemos desactivar la pantalla siempre encendida, dejar de usar el GPS, la medición de oxígeno en sangre y el sensor cDEA.

Una vez que la batería se agota, el proceso de carga demora aproximadamente 2 horas; pero si no tienes mucho tiempo, con 12 minutos de carga puedes conseguir hasta un día de autonomía, siempre que no uses funciones que requieran mayor consumo de energía.

Aspectos a favor

El diseño es cómodo y bastante ligero

La calidad de la pantalla y el brillo automático favorecen la visualización del contenido

Los sensores recogen información detallada de la actividad física, el sueño y la gestión del estrés

Oportunidades de mejora

No cuenta con aplicación de música y tampoco permite controlar la música que reproducimos desde el teléfono

Google Maps solo funciona con dispositivos Android

Fitbit Pay aún no funciona en Perú y otros países de la región

La función de electrocardiograma (ECG) no está disponible en muchos países de América Latina (excepto Chile)

La trayectoria del GPS no es 100% precisa

Finalmente, su precio en Perú es de S/1,299. Pueden adquirirlo en Falabella, Coolbox, Ripley y Mercado Libre.