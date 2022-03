Las compañías que aceptan Bitcoin como método de pago

Si quieres comprar algo online, también puedes hacer una transacción sin ningún inconveniente. En el futuro, también hay posibilidades de que puedas utilizar esta moneda digital para realizar transacciones en tiendas locales.

21 / 22.03.2022

Bitcoin es una criptomoneda reconocida, y numerosas empresas aceptan recibir pagos en esta moneda digital. Si ha olvidado su billetera y tiene una billetera digital, no hay necesidad de preocuparse por nada. Puede realizar un pago sin ningún tipo de tensión. Es uno de los principales métodos de pago que utilizan algunas personas para realizar transacciones. Si cree que esta moneda digital no es sólida, no es cierto porque puede obtener todas las facilidades que no puede obtener en la moneda tradicional. Puede comparar la velocidad de realizar una transacción con Bitcoin y moneda tradicional. Puede familiarizarse rápidamente con cuál es mejor y le brinda las mejores funciones.

Son muchos los jóvenes que invierten en esta moneda digital para ser millonarios en poco tiempo y poder pagar sin problemas. Es mejor usar la https://bitiq.org/es/ si está buscando una inversión en esta criptomoneda. ¿Es principiante en el mundo de las criptomonedas? Si es así, tiene que adquirir mucho conocimiento sobre esta moneda digital, y sería genial si hiciera una investigación adecuada al respecto antes de hacer una inversión, porque le dará una idea de sus errores. Puede obtener toda la información de las empresas que aceptan pagos en esta criptomoneda leyendo este artículo.

Microsoft

Todo el mundo conoce a la empresa Microsoft, y la mayoría de la gente usa el Windows de Microsoft en su computadora. Esta empresa también acepta pagos en criptomonedas por la compra de productos y extras. Si desea comprar una Xbox en la tienda, puede usar moneda digital allí para comprar el producto. Microsoft comenzó a aceptar este pago de moneda digital en el año 2014, pero se tomó una larga pausa y luego lo reanudó. La razón para dejar de aceptar pagos es la naturaleza de la criptografía de Bitcoin.

Overstock

Overstock es una tienda que ha logrado una gran popularidad entre las criptomonedas y las compras. Overstock acepta todos los diferentes tipos de criptomonedas, no solo Bitcoin. Entonces, si desea realizar una transacción, debe verificar la opción, seleccionar Bitcoin y luego realizar la transacción. Puede usar el sitio Overstock para comprar artículos para el hogar, productos y muebles. Aceptará el pago y entregará su producto pronto.

Home Depot

Todos sabemos que Home Depot es una de las cadenas de ferreterías más grandes del Reino Unido. Home Depot es una empresa que acepta criptomonedas de Bitcoin y, al usarlas, puede equipar su hogar. Esta empresa acepta el pago de monedas digitales con la ayuda del sistema de pago Alexa, que está instalado en todas las tiendas y franquicias. Por lo tanto, es fácil realizar una transacción y comprar productos. Tiene que escanear e introducir el pin. Eso es todo.

Starbucks

¿Quiere comprar un café caliente? En caso afirmativo, seguro piensa en Starbucks. La empresa ha comenzado a aceptar Bitcoin, y uno puede comprar y pagar fácilmente café sin ningún inconveniente. Comenzó a aceptar pagos de Bitcoin en 2019, y se puede realizar el pago directamente en las tiendas. Starbucks también ha lanzado una aplicación desde la que se puede realizar el pago en la tienda. Después de eso, puede disfrutar de su café sin ningún problema.

Palabras finales

Esta criptomoneda está aumentando su popularidad a una velocidad vertiginosa, por lo que muchas empresas han comenzado a aceptarla como método de pago. Así que si quiere comprar algo online, también puede hacer una transacción sin ningún inconveniente. En el futuro, también hay posibilidades de que pueda utilizar esta moneda digital para realizar transacciones en sus tiendas locales.