BCP Café, experiencia innovadora con foco en lo digital y autoservicio

Es un espacio acogedor, único en el país, que permitirá que clientes y no clientes del BCP, realicen coworking, asistan a eventos, promuevan sus emprendimientos y reciban asesoría financiera para realizar sus planes.

Antonio Paredes / 02.01.2020 / 1:39 pm

Con la finalidad de reinventar la experiencia de ir al banco, el BCP inauguró, de la mano con Puku Puku, el BCP Café, un nuevo formato de agencia con foco en lo digital y en ofrecer una experiencia financiera innovadora, más cercana y más amigable.

De este modo, el BCP Café se convierte en un espacio único, acogedor y cercano, donde se podrá recibir la mejor asesoría financiera especializada y realizar sus operaciones a través de nuestras distintas plataformas digitales, con el soporte de nuestros asesores express. Asimismo, se podrá disfrutar de todos los servicios que brinda Puku Puku, expertos en café, ya que ambos conviven en el mismo espacio, repotenciando la experiencia de los clientes de ambas empresas.

El BCP Café cuenta con espacios totalmente diferentes, como un playground y sala de usos múltiples, que permitirá realizar coworking, asistir a eventos diversos y promover sus emprendimientos. “El BCP Café es un nuevo e innovador concepto de agencia, que está dirigido al público en general, sean clientes o no clientes del banco. Buscamos brindar un lugar único y con la mejor experiencia y, a su vez, poder otorgar educación financiera y digital a todos. Este formato ofrece todos los productos y servicios regulares de una agencia, excepto operaciones a través de la ventanilla”, manifestó Percy Urteaga, Gerente Central de Banca Minorista del BCP.

“Para Puku Puku es una experiencia única poder trabajar con el BCP en este proyecto. Somos clientes desde siempre, pero con BCP Café hemos descubierto un propósito de marca común entre Puku Puku y el BCP. En Puku Puku trabajamos con el micro-productor y pequeño emprendedor peruano. El BCP es el banco peruano por excelencia, con un extraordinario equipo humano que apoya continuamente a sus clientes en la realización de sus planes. Nosotros, como emprendedores peruanos estamos orgullosos de ser parte del BCP Café”, señaló Andrew Mitchell, fundador de Puku Puku.

El BCP Café se encuentra ubicado en la Calle Miguel Dasso 185, San Isidro. Contará con un horario de atención extendido (De lunes a sábado – 8:00 am a 9:00 pm / Domingos – 9:00 am a 1:00 pm). Por su parte, el local estará abierto al público y se podrá disfrutar de los servicios Puku Puku de lunes a miércoles – 7:00 am a 11:00 pm / De jueves a sábado – 7:00 am a 12:00 am / Domingos – 8:00 am a 8:30 pm.

Cabe resaltar que, el BCP Café es nuestra primera agencia petfriendly.

Desde aquí pueden ver nuestra galería de fotos del evento.

