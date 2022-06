Televisores Lifestyle de Samsung en Casacor Perú

Samsung exhibe sus televisores Lifestyle en Casacor Perú 2022, el evento de arquitectura, diseño y paisajismo más representativo del país.

Verenice Caceres / 29.06.2022 / 11:25 pm

Samsung llevó sus televisores Lifestyle a Casacor Perú 2022, exposición de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo que reúne a los profesionales más destacados del sector para intervenir y recuperar espacios con valor arquitectónico.

“La relación entre Casacor y Samsung viene de hace muchos años. Nos une el diseño, la tecnología y el deseo de ser cada vez más sostenibles. Este año, gracias a las pantallas de Samsung hemos podido ser más inclusivos con las personas con discapacidad auditiva”, señaló Julio Perez Novoa, representante de Casacor Perú.

En esta edición, Samsung no solo participó del evento a través de la integración de sus televisores en ciertos espacios de la exhibición, sino que tuvo su propio espacio bautizado como “Naturaleza Digital”, un ambiente creado por el arquitecto Juan Sebastián Rico, donde se muestra lo más destacado de la categoría de televisores Lifestyle de Samsung.

Se trata de una bóveda anular que integra televisores de la línea The Frame, The Serif y The Terrace. De estas tres categorías, los televisores que más destacan son aquellos que pertenecen a la línea The Frame, que este año llega con pantalla mate y marcos intercambiables, permitiendo que las obras de arte, que se muestran cuando el televisor está apagado, se vean más reales que nunca.

“El 2022 llega con muchas sorpresas. La línea The Frame incorpora una pantalla mate, que no solo mejora la calidad de las imágenes con colores y texturas cada vez más naturales, sino que también nos permite apreciar obras de arte cuando el televisor está apagado”, explicó Renzo Jiménez, gerente de producto para audio y video de Samsung Perú.

También están los televisores de la línea The Serif, que se caracterizan por presentar un diseño integral de 360º que pueden complementarse bastante bien con cualquier espacio. Y, por si fuera poco, también están los televisores de The Terrace, línea especialmente diseñada para exteriores, capaz de lograr niveles de brillo de hasta 2000 nits. Además, con tecnología antireflejo y resistencia a la intemperie.

Cabe resaltar que, recientemente, Samsung introdujo al mercado peruano su nueva línea de televisores Lifestyle 2022. Así como también su nueva línea de televisores Neo QLED 8K y 4K 2022, enfocada en ofrecerte una experiencia completa en calidad de imagen y sonido.

Fotos: Televisores Samsung Lifestyle en Casacor Perú 2022