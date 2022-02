¿Cómo registrar un dominio .COM?

Contar con una página web oficial reduce las posibilidades de suplantación de identidad que pueden afectar tanto a empresas como a personas naturales.

Es importante que toda empresa, organización, proyecto e incluso personas que desean reforzar su marca personal cuenten con un dominio y página web propia donde publiquen contenidos, ofrezcan sus servicios, realicen comunicados, etc.

¿Cómo podemos tener nuestra página web?

Tener una página web oficial requiere de algunos elementos, entre los principales se encuentran los siguientes:

Dominio .COM, .NET, .ORG, .PE, etc.

Hosting u hospedaje web

Diseño web

Desarrollo web

SEO

SEM

Contar con una página web oficial reduce las posibilidades de suplantación de identidad que pueden afectar tanto a empresas como a personas naturales. Si consideramos que un dominio .COM suele costar aproximadamente US$15, esto no supone un gran gasto, aunque para tener una página web no solo se requiere de un dominio, sino también de un hosting o proveedor de alojamiento.

A esto último debemos sumar el diseño web o la parte visual y el desarrollo web o la codificación que será la parte funcional de la página web. Tanto el diseño como el desarrollo web pueden tener un costo que va desde algunos cientos de dólares americanos a presupuestos muy altos con cientos de miles de dólares o más, dependiendo de los requerimientos.

Si no publicitamos nuestra página web nadie la conocerá, para ello debemos crear contenido, invertir en SEO y SEM.

La inversión en SEO requiere de crear contenido de calidad que aporte valor a nuestra audiencia de forma periódica, también debemos establecer contacto y acercamiento con empresas o referentes en nuestro sector a fin de realizar colaboraciones que nos beneficien mutuamente. Como es de suponer, la inversión en SEO requiere de mucho esfuerzo y suelen verse los resultados a partir de seis meses en adelante.

La inversión en SEM es mucho más transaccional, solo debemos asignar un presupuesto publicitario e indicar nuestro target en los buscadores, redes sociales y/o medios que sean afines a las campañas publicitarias que deseamos ejecutar. También pueden publicitarse en Tecnología 21, nuestro medio especializado en tecnología y negocios.

Algunas de las plataformas publicitarias que podemos usar en cuanto a SEM son las siguientes:

Google Ads

Microsoft Advertising

Facebook Ads

Instagram Ads

Twitter Ads

LinkedIn Ads

¿Cómo elegir un buen nombre para mi dominio?

Lo próximo que debemos hacer es buscar si nuestro nombre de interés se encuentra disponible, existen muchas plataformas para ello, una de las más conocidas es Whois.com. ¿Cómo elegir un nombre ganador? Sugerimos elegir un dominio único, una palabra corta, fácil de recordar y escribir. Si es posible, que el nombre esté relacionado con nuestro sector empresarial.

En nuestro caso, Tecnologia21.com incluye la palabra clave tecnología, mientras que 21 no solo hace referencia a nuestro siglo actual sino también representa la relevancia de la tecnología e innovación en nuestra sociedad.

Nuestro dominio T21.pe también tiene mucho potencial ya que es muy corto y sus contenidos posicionan muy bien en Google Perú.

Contamos con los dominios Bitness.net y Bitness.pe, los cuales hacen referencia a tecnología y negocios por el parecido con la palabra Business y por el termino tecnológico Bit.

En caso que ya se encuentre registrado el dominio que queremos, puede que su actual propietario desee concretar la venta; sin embargo, debemos considerar que los dominios Premium suelen tener un costo elevado que va desde los miles de dólares a millones de dólares según sea el caso. Veamos algunos ejemplos de dominios Premium y el precio al que fueron vendidos.

¿Cómo registrar un dominio .COM?

Existen muchos registradores o servicios para concretar el registro de nuestro dominio. En nuestro caso, tenemos una grata experiencia de uso con Namecheap, donde encontramos una interfaz avanzada y amigable para poder gestionar cada detalle que necesitemos. Los pagos podemos realizarlos con una tarjeta de crédito o vía PayPal.

¿Cuáles son los pasos que debemos realizar para registrar un dominio .COM? Procedemos a registrarnos en Namecheap, elegir un nombre de usuario único, indicar una contraseña segura y brindar un email activo. Veremos una pantalla similar a la siguiente:

Para este ejemplo, intentamos registrar el dominio nametest21.com, donde vemos que el primer año se nos cobrará US$9, mientras que los siguientes años su precio será de aproximadamente US$15.

En caso de querer concretar la compra debemos hacer clic en el botón verde "Add to cart". Luego de ello, debemos hacer clic en el botón inferior de color naranja "Checkout". A continuación, veremos un contenido similar a este:

El servicio Domain Privacy sí es útil para evitar que terceros conozcan los datos de la empresa o persona que registró este dominio. Namecheap no nos cobrará adicionalmente por esto. Sugerimos no añadir SSL ya que la mayoría de proveedores de alojamiento web o hosting cuentan con este servicio sin que nosotros tengamos que pagar un monto adicional: sí tendremos SSL a través de nuestro hosting o proveedor de alojamiento web.

En este paso, únicamente debemos hacer clic en "Confirm Order" para que se procese nuestra solicitud. Namecheap nos pedirá confirmar algunos datos adicionales como nuestra dirección postal y número telefónico, luego de ello debemos confirmar nuestros datos para el registro y verificar que el servicio Domain Privacy se encuentre activo.

A continuación, Namecheap nos pedirá confirmar la forma de pago que deseamos usar para esta compra.

Lo próximo sería únicamente concretar el pago y ya tendremos el dominio en nuestra plataforma. Desde el Dashboard, Domain List o, a través del siguiente enlace, podemos ver todos nuestros dominios registrados como en la siguiente imagen:

No olvidemos que los dominios no se compran de forma permanente, sino que debemos renovarlos anualmente. Si nos olvidamos de renovarlos, otros usuarios podrían registrarlos y no podremos hacer nada al respecto. Sabiendo eso, algunas personas prefieren renovar durante varios años en una sola ocasión. El costo de los dominios se incrementa ligeramente cada año.

¿Cómo tener un correo electrónico con mi dominio?

Finalmente, es importante evitar usar servicios gratuitos de correo electrónico como Gmail o Hotmail, ya que esto facilitará que suplanten la identidad de nuestra empresa y/o nuestra marca personal. Debemos usar nuestro dominio para crear un email corporativo siguiendo las indicaciones de la guía que enlazamos.