Oracle Perú: La formación tecnológica de los profesionales en la actualidad

Existe un estrecho vínculo entre la enseñanza de las TIC en el sistema educativo y las aptitudes digitales de la población en general, por lo que este es el momento para ofrecer la capacitación que precisa la población.

Antonio Paredes / 17.11.2021 / 7:20 pm

Tuvimos el gusto de entrevistar a Gastón de Zavaleta, Gerente General de Oracle Perú sobre la formación tecnológica de los profesionales en la actualidad.

Al inicio de la pandemia, hubo incertidumbre en la continuidad de los negocios, ¿cómo reaccionaron las empresas de la región?

La verdad es que, a diferencia de otras industrias, la tecnológica evidentemente ha tenido un auge como consecuencia del COVID-19. En el caso de Oracle, hemos visto un aumento de la demanda de servicios debido a la aceleración de los procesos de transformación digital. Evidentemente el arribo del teletrabajo, las videoconferencias, la educación a distancia y el aumento explosivo del e-commerce ha generado una necesidad creciente por contar con un almacenamiento de datos seguro, idealmente en la nube, porque les permite a las empresas crecer en la medida que sus negocios también lo hacen o reducir su consumo si es que están experimentando alguna coyuntura, como es el caso de esta crisis.

Hay sectores productivos que se vieron más afectados y que históricamente estaban a la vanguardia en procesos de transformación digital. Por ejemplo, la banca, el retail, la manufactura, el transporte o la industria de los seguros. Por otra parte, hay sectores que hasta ahora tal vez no habían tenido la necesidad tan urgente de invertir fuertemente en tecnología y que han tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones, como la educación o el sector público. Lo que sí está claro es que ya no hay empresa u organismo que pueda evitar esta transformación.

La pandemia impactó a todas las industrias, ¿cómo está cambiando el futuro del trabajo, el perfil de los colaboradores y el ambiente profesional?

La pandemia generada por el coronavirus desencadenó una crisis sin precedentes en los mercados laborales de la región, con caídas históricas en el número de ocupados, e incrementos igualmente históricos en las tasas de desocupación. Actualmente, hay 23 millones de jóvenes entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian en América Latina (OIT). Este escenario debe revertirse y vemos mucho potencial en la industria tecnológica, ya que IDC proyecta que ésta terminara el 2022 con un crecimiento del 7%.

Sabemos que existe un gran desafío de capacitación y recapacitación, porque muchos de los trabajos del futuro aún no se han creado o por el actual déficit de profesionales que ya se están requiriendo y que no están capacitados con las competencias necesarias.

Este panorama puso el foco en las habilidades que precisan adquirir los estudiantes, y que serán necesarias en los trabajos de hoy y del futuro: organización, liderazgo y flexibilidad, capacidad emprendedora, de trabajo en equipo y formación en tecnología.

Para abordar esto, hemos lanzado ONE una plataforma gratuita con cursos estructurados de formación en habilidades tecnológicas (y también blandas mayormente vinculadas al emprendedurismo) en la que las personas que se capaciten luego podrán conectar con una red empresarial que estará abierta a generar oportunidades de trabajo para los egresados.

Aspiramos capacitar a 40.000 personas en América Latina durante 2022.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los profesionales en la actualidad?

En Oracle vemos una gran brecha en Latinoamérica en relación con el acceso a la educación, además de la falta de profesionales disponibles en el sector de tecnología.

Muchos estudios ponen el foco en los riesgos y oportunidades que surgen para los jóvenes como consecuencia de los procesos de automatización, como lo demuestra el hecho de que, en el futuro, cerca de la mitad de las ocupaciones podrán ser automatizadas y que las personas con baja y media cualificación, especialmente los jóvenes, son quienes podrán verse más afectados por ese riesgo.

El impacto que tendrá la revolución digital en la región dependerá de cuán bien preparados estén los países (y su población) para aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

Creemos que existe un estrecho vínculo entre la enseñanza de las TIC en el sistema educativo y las aptitudes digitales de la población en general, por lo que este es el momento para ofrecer la capacitación que precisa la población.

¿Cuál es la visión de Oracle respecto a la formación tecnológica de los profesionales?

Oracle cree que la innovación comienza con la inclusión y que la educación es el camino para reducir las brechas sociales, por lo que se compromete a democratizar el acceso a la educación tecnológica en toda la región.

Por eso, como una forma de fomentar la inclusión, ha creado ONE (Oracle Next Education). Un programa que busca contribuir con la creación de oportunidades, con la formación de futuros profesionales y con el desarrollo social en los países latinoamericanos.

La misión de ONE es propiciar un desarrollo integral para que las personas salgan lo mejor preparadas posibles, tanto en lo personal, como en lo profesional. Para ello incluye más de 330 horas de cursos que deben ser completados en seis meses, entre los que se encuentran lógica de programación, Java Jr., front-end y nociones de emprendimiento.

La conexión con el mercado laboral es parte fundamental del programa. Para esto, Oracle ha invitado a empresas y organizaciones a hacer parte del proyecto de tal manera que podrán considerar a los participantes en eventuales procesos de selección, ya que el mercado laboral siempre está buscando a los profesionales del futuro.

¿Qué comprende el nuevo programa de capacitación de Oracle?

Oracle tiene capacitaciones para personas con distintos niveles de especialización. Por ejemplo, ONE está dirigido a personas que no tienen acceso a educación tradicional por sus elevados costos y que tienen urgencia por trabajar. El curso es gratuito y se gradúan de programador junior luego de 6 meses.

Por otro lado, hace poco también anunciamos certificaciones gratuitas de OCI, que están pensadas para personas que ya se encuentran trabajando en la industria TI y quieren actualizar sus conocimientos con respecto a la infraestructura de nube de Oracle. Esto les permite acceder a ese campo laboral de empresas que prefieren nuestra tecnología.

Finalmente, ¿hay algo más que desees compartir con nosotros?

Si me gustaría invitar a todas las personas a aprovechar estas oportunidades de aprendizaje y perfeccionamiento. La educación y el empleo son las mejores formas de combatir las desigualdades sociales y en este caso los cursos además son gratuitos. En el caso de ONE los únicos requisitos son ser mayor de 18 años y no estar estudiando otra carrera. Las inscripciones son hasta el 22 de noviembre en el siguiente link: https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education.

Compartir noticia