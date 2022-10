GreenDeal ganó el premio eAwards Perú 2022 de NTT DATA

Se trata de un proyecto innovador que transforma el plástico de los productos electrónicos en planchas que sustituyen la madera y pueden ser utilizados en diversas aplicaciones.

Verenice Caceres / 03.10.2022 / 11:12 am

Con el objetivo de promover e impulsar proyectos innovadores que impacten positivamente en la vida de las personas y contribuyan con el cuidado del medio ambiente, la multinacional japonesa de consultoría y servicios de tecnología de la información, NTT DATA, llevó a cabo los premios eAwards Perú 2022.

La iniciativa que toma forma a través de la Fundación NTT DATA y que busca estimular el talento a través de la tecnología, el emprendimiento y la innovación en 17 países de América Latina y Europa, cerró la convocatoria de postulación de proyectos con más de 80 propuestas, de los cuales, solo seis proyectos quedaron como finalistas.

Cada uno de los proyectos fue sustentado ante un notable jurado conformado por Edgar Cateriano, experto en innovación y transformación; Sergio Pancorbo, especialista en proyectos tecnológicos; Jaime Sotomayor; director ejecutivo de SHIFT Perú; y Juan José Miranda, director del Digital Technology Innovation Lab Blockchain/DLT de NTT Data.

Tras un moderado tiempo de deliberación, los jurados dieron como ganador del eAwards Perú 2022 al proyecto GreenDeal, que trasforma el plástico de productos electrónicos (RAEE) en planchas que pueden sustituir el uso de la madera. Un material que puede ser utilizado en la fabricación de diversos productos y que, según los representantes del proyecto, es impermeable, anticorrosivo y de alta durabilidad.

Como ganador, GreenDeal recibirá una aportación económica de US$10,000 que servirán para impulsar el proyecto. Además, representará al Perú en los Global eAwards 2022, donde competirá por un premio adicional de 60.000€.

César Adán, director de experiencia digital de NTT DATA EMEAL felicitó a los finalistas y los alentó a continuar con sus proyectos: "Felicitaciones a todos los finalistas. Siéntanse orgullosos de haber llegado hasta esta etapa y tengan en cuenta que este no es el final, sino un punto intermedio para recoger ideas y mejorar. Además, sean perseverantes porque a veces las cosas no salen a la primera o el mercado aún no está preparado para ellas".

Entre los proyectos que llegaron hasta la final están lo siguientes: