Google te ayuda a encontrar la ropa que buscas

Verenice Caceres / 16.01.2020 / 4:19 pm

El rey de los buscadores acaba de estrenar una nueva funcionalidad que nos ayudará con la agotadora tarea de buscar ropa por internet. De ahora en adelante, ya no será necesario visitar la web de cada tienda para comprobar si tienen el vestido largo de color rojo que tanto nos gusta. A partir de hoy, los resultados que más se acerquen a lo que estemos buscando aparecerán en una sección especial reservada para mostrar las mejores opciones de ropa, zapato y accesorios.

Gracias a esta actualización, los usuarios podrán revisar la propuesta de diferentes marcas desde un solo lugar. Pero no solo eso, para que la búsqueda sea más precisa, el posible cliente podrá filtrar los resultados por estilo, tamaño, color y otras características. Cabe señalar que esta nueva funcionalidad solo está disponible para móviles, tanto Android como iOS, así que no se preocupen si no ven lo mismo en la versión de escritorio.

Ahora, para probar esta característica solo debes dirigirte al buscador de Google y escribir aquello que necesitas, como por ejemplo: ‘Polos de algodón’, ‘cinturón de cuero para mujer’ o ‘Zapatillas para correr’. El sistema buscará el producto en diversas tiendas y reunirá todo lo que encuentre en una nueva sección de búsqueda donde el usuario podrá filtrar mejor los resultados.

Una vez que encuentres lo que realmente estás buscando, podrás ingresar a la web de la tienda y concretar la compra. Recuerda que por ahora esta opción solo funciona para búsquedas de ropa, zapato y accesorios.

Fuente: Google

