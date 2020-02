Galaxy Note 10 Plus, un Samsung con rendimiento apropiado

Un smartphone con diseño exquisito, pantalla infinita de 6.8 pulgadas, lápiz óptico con nuevas funcionalidades a distancia y un sonido sorprendente.

Verenice Caceres / 12.02.2020 / 7:44 pm

El equipo de Tecnología 21 puso a prueba las especificaciones del Samsung Galaxy Note 10 Plus, el hermano mayor de los dispositivos Note que se caracterizan por incluir un lápiz óptico (S-Pen) como parte fundamental de su estructura.

La versión que probamos vino en color Aura Glow y 256 GB de memoria. A continuación, compartimos lo más destacado del Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Diseño

El Galaxy Note 10 Plus es un teléfono que integra características propias de un gama alta. Cuenta con una pantalla de 6.8 pulgadas y un atractivo cuerpo que se compone de metal y vidrio pulido. Mantiene el diseño curvo del Note 9 aunque en este caso las esquinas son menos redondeadas.

Es el teléfono más grande de la familia Note y aunque algunos agradezcan su tamaño, debemos confesar que resulta complicado usarlo con una sola mano. A pesar de su tamaño, el grosor es de solo 7.9 milímetros y es más liviano que su antecesor, pues solo pesa 196 gramos, un detalle plausible si tenemos en cuenta sus dimensiones.

A diferencia de versiones anteriores, el botón de encendido del Note 10 Plus se ubica en el lateral izquierdo, justo debajo de los controles de volumen, donde antes se encontraba el botón de acceso directo a Bixby, asistente que luego de configurar algunas funciones puede ser invocado a través del mismo botón de encendido.

En la parte inferior encontramos un micrófono y un puerto USB tipo C, así como también los altavoces y la ubicación del S-Pen. Por la parte superior, distinguimos un segundo altavoz y una bandeja dual SIM.

No hay señales del puerto minijack que los fabricantes aún mantuvieron en el Note 9, y aunque algunos renieguen de ello, nos parece una buena puesta. El dispositivo incluye auriculares con conexión USB tipo C y si por alguna razón no nos gusta, existe la posibilidad de usar auriculares inalámbricos vía bluetooth.

La cámara principal se ubica en la parte posterior y está compuesta por cuatro sensores. El lector de huellas fue sustituido por una nueva tecnología en pantalla y el dispositivo luce más elegante.

Lo que más resalta en todo el diseño, por lo menos en la versión Aura Glow que usamos para la reseña, es la increíble tonalidad de colores que el dispositivo puede reflejar según la incidencia de luz ambiental. El detalle es hermoso pero las huellas se marcan con facilidad y se genera la necesidad de tener que usar una funda.

Pantalla

A diferencia del Note 9, la versión 10 Plus cuenta con un nuevo modelo de pantalla bautizado como Infinity O, un panel Dynamic AMOLED de 6.8 pulgadas que cuenta con un pequeño agujero en la parte superior, lugar en donde se encuentra la cámara para selfies.

En este modelo, la resolución máxima es de 3.040 x 1.440 (QHD+), calidad que el usuario puede cambiar a Full HD+ (2.280 x 1.080) o HD+ (1.520 x 720) a través de los ajustes de pantalla. Por supuesto, lo ideal sería usar el teléfono en configuración QHD+, pero tiene sus desventajas: el dispositivo se calienta con mayor facilidad y la autonomía se ve comprometida.

Para funciones del día a día, se recomienda configurar la pantalla en Full HD+ y solo cambiar a QHD+ cuando sea necesario; como por ejemplo, al revisar fotos o contenidos de corte audiovisual.

Respecto a los colores, el dispositivo puede reproducir una amplia gama de tonalidades que pueden apreciarse muy bien al activar el modo de pantalla Natural. Es posible disfrutar de colores más intensos en el modo Vívido, aunque debemos tener en cuenta que esta alternativa evidencia una ligera saturación en los colores.

El contraste es más que aceptable y el usuario puede calibrar el brillo a su medida. Pero eso no es todo, el equipo incluye filtro de luz azul, así como también el modo nocturno, opciones que nos pueden ayudar a disminuir la fatiga visual.

El agujero en pantalla permite que el usuario pueda disfrutar de contenidos en Full Screen, y aunque al inicio la presencia de la cámara se hace evidente, con el pasar de los minutos se vuelve imperceptible. Por otro lado, es posible mimetizar la cámara a través de una gran variedad de fondos de pantalla que se pueden conseguir a través de diversas aplicaciones.

Algunos ejemplos de tapiz que pueden descargar desde la aplicación Note 10 Wallpapers y Note 10 Hidden Camera Wallpaper.

S-Pen

Sin duda, el componente que por ningún motivo puede faltar en un Galaxy Note, es el S-Pen, el famoso lápiz óptico que demás de servir para escribir y dibujar también puede funcionar como mando o puntero a distancia, permitiendo que el usuario pueda ejecutar diversas funciones sin tener que colocar un solo dedo en la pantalla.

Sirve para abrir aplicaciones, capturar imágenes, revisar fotos y controlar opciones de reproducción musical; como por ejemplo, subir o bajar el volumen, pausar la música, regresar a la pista anterior o pasar a la siguiente. Todo sin tocar el teléfono.

Pero eso no es todo, el dispositivo cuenta con reconocimiento óptico de caracteres (OCR), tecnología que permite pasar a texto todo lo escrito con el S-Pen, de modo que el usuario ya no debe reescribir sus notas, sino solamente transformarlos.

La característica es útil, aunque nosotros preferiríamos usar el teclado antes que el S-Pen. Más por costumbre que por alguna característica del lápiz. En todo caso, las Notas pueden escribirse con ambas herramientas: teclado y S-Pen.

Según Samsung, las dimensiones del S-Pen son de 5,8 × 4,35 × 105,08 mm y solo pesa 3,04 g. Tiene una punta de de 0,7 mm de ancho y soporta hasta 4.096 niveles de presión. Interpreta muy bien la escritura a mano y puede convertirse en una gran herramienta a la hora de usar aplicaciones de dibujo.

El teléfono y el S-Pen se comunican vía Bluetooth y no hay que preocuparse por la batería del segundo, pues este se carga desde el teléfono y puede tener hasta 10 horas de autonomía, aunque dudamos que alguien pueda usar el S-Pen por tanto tiempo.

Debemos confesar que nunca conseguimos vaciar la batería del S-Pen durante nuestras pruebas; sin embargo, deben saber que aún puede usarse para tomar notas así su batería esté completamente descargada.

Un detalle adicional que a ciertos usuarios les podría gustar sobre el S-Pen, es el hecho de poder incluir dibujos de Realidad Virtual y mensajes en vivo al realizar algún video. No sabemos qué tanta utilidad podría tener, pero puede resultar divertido. Todo depende de la imaginación que tenga cada uno.

Cámaras

La cámara principal del Galaxy Note 10 Plus se compone de cuatro sensores: un lente ultra gran angular de 16 megapíxeles con apertura f/2.2 y campo de 123 grados, un gran angular de 12 megapíxeles con apertura dual f/1.5 y f/2.4, un teleobjetivo de 12 megapíxeles con apertura f/2.2, OIS y campo de 45 grados; y un sensor de profundidad VGA con apertura f/1.4 y campo de 72 grados.

A diferencia del Galaxy Note 10 Plus, la versión estándar solo incluye los tres primeros sensores, mientras que el cuarto está reservado para la versión Plus. Respecto a la cámara frontal podemos decir que no hay diferencias, ambas versiones utilizan un lente de 10 megapíxeles con apertura f/2.2.

Probamos los sensores de la cámara trasera y obtuvimos resultados favorables. Las fotos de día son bastante buenas, aunque debemos decir que los colores no siempre son exactos. El manejo de las sombras es aceptable y los detalles se mantienen a través del ojo de los diferentes sensores.

El uso de HDR automático permite capturar mejor los detalles. Su intervención es sutil y solo a veces se logra identificar un efecto artificial, favoreciendo los colores llamativos y el rango dinámico sobre los detalles, aunque en general tenemos buenos resultados.

El teleobjetivo de 12 megapíxeles trabaja con un zoom de 2x que permite acercar el objeto sin ninguna distorsión además de una ligera variación que se podría distinguir tanto en la exposición como en el balance de blancos, sobre todo en escenas con mucha luz.

Por su parte, la cámara ultra gran angular de 16 megapíxeles nos permite capturar escenas panorámicas donde la distorsión se ve muy bien corregida, más si tenemos en cuenta que el ángulo de visión que abarca es de 123 grados.

Respecto a la cámara para selfies, podemos decir que mientras haya abundante luz las fotos serán buenas, tanto en colores, detalle y exposición, aspectos que se pierden un poco en ambientes con poca luz; como por ejemplo, interiores y locaciones naturales de noche.

En general, las cámaras nos entregan un resultado más que aceptable, aunque hace falta un elemento que los diferencie mejor del resto de competidores.

Rendimiento

Como todo dispositivo de gama alta, el Samsung Galaxy Note 10 Plus depende de una combinación potente de hardware. A diferencia de otros mercados, donde el dispositivo llega con un procesador Qualcomm, la versión que probamos dependía de un Exynos 9825, el chip más potente que Samsung ha fabricado para sus teléfonos hasta el momento.

El procesador viene acompañado con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, capacidad expandible hasta 1 TB mediante el uso de tarjeta micro SD. La combinación es tan buena, que el Galaxy Note 10 Plus se desempeña muy bien en diferentes escenarios.

A pesar de que se siente la interfaz personalizada del sistema operativo, la experiencia en general es fluida. Soporta muy bien todo tipo de tareas, tanto que no tiene problemas en reproducir contenidos en 3D. De la misma forma, responde bastante bien a aplicaciones pesadas, como por ejemplo, las de edición y videojuegos.

Sin duda, el dispositivo tiene un buen desempeño. Lo único que nos preocupa, es la temperatura que adopta al ejecutar ciertas aplicaciones. La parte de atrás se calienta a los minutos de uso, sobre todo al tomar fotos, reproducir videojuegos y hacer notas con el S-Pen.

La temperatura no es alarmante, pero tampoco imperceptible; así que podría ser un punto a mejorar en próximas versiones. Sabemos que todos los dispositivos se calientan al ejecutar tareas exigentes, pero no lo hacen tan rápido como este Note.

Audio

La calidad de audio que podemos obtener a través del Galaxy Note 10 Plus es simplemente impresionante. El sistema incluye tecnología Dolby Atmos que nos permite disfrutar de sonidos envolventes. La música se oye con bastante claridad y es posible distinguir los matices que la conforman.

El dispositivo no cuenta con entrada minijack; pero no hay que preocuparse, el terminal incluye auriculares AKG con conexión USB tipo C que también logran entregarnos una buena experiencia de audio.

Batería

La autonomía del Galaxy Note 10 Plus depende de una batería de 4300 mAh que ofrece entre 20 y 24 horas de autonomía, con 7 u 8 horas de pantalla. No es lo mejor, pero consideramos que cumple con el requerimiento de los usuarios.

En caso de necesitar mayor autonomía, podemos usar la carga rápida, que permite completar el 50% de la batería en solo 30 minutos. Si la batería llega a cero, el 100% será completado en un promedio de 1 hora con 15 minutos.

Puntos a favor

El diseño es sumamente premium y el agujero en pantalla nos permite disponer de un mayor espacio.

El S-Pen integra nuevas funciones y su desempeño es bastante bueno, tanto como lápiz como mando a distancia.

El audio cumple con las expectativas de calidad y aunque no cuente con entrada minijack, el paquete incluye auriculares con conexión USB tipo C.

Puntos en contra

El dispositivo es grande y resulta complicado usarlo con una sola mano.

La parte posterior se marca demasiado con la huella de los dedos.

La temperatura sube con relativa facilidad. Nada exagerado, aunque podría preocupar a algunos usuarios.

Galaxy Note 10 Plus: Especificaciones

Pantalla: 6.8 pulgadas Dynamic AMOLED

Resolución: 3,040 x 1,440 pixeles

Procesador: Snapdragon 855 / Exynos 9825, según el mercado.

RAM: 12GB

Almacenamiento: 256 GB, 512 GB (UFS 3.0)

Ranura microSD: Sí

Sistema operativo: Android Pie (One UI)

Batería: 4,300 mAh.

Carga rápida: 25W con cargador incluido.

Conectividad: Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0

Samsung Pay: Sí, a través de NFC y MST

Funciones de desbloqueo: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón y PIN.

Cámara trasera: Compuesto por cuatro sensores:

Un ultra gran angular de 16 MP con apertura f/2.2 y campo de 123 grados.

Un gran angular de 12 MP con apertura dual f/1.5 y f/2.4 y campo de 77 grados.

Un teleobjetivo de 12 MP con apertura f/2.2, OIS y campo de 45 grados

Un sensor de profundidad VGA con apertura f/1.4 y campo de 72 grados.

Cámara frontal: 10 megapixeles (f/2.2)

Sonido: Doble bocina con Dolby Atmos

Resistente al agua: IP68

Dimensiones: 162.3 x 77.2 x 7.9mm

Peso: 196 gramos

