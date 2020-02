Forex a través de una plataforma de trading online

El presente artículo no pretende brindar recomendaciones financieras, sino únicamente información académica relacionada al conocimiento de las operaciones en los mercados de divisas.

Operar con dinero a través de internet requiere que primero venzamos la natural aprensión que nos causa el hecho de manejar nuestro dinero en un medio que no es el habitual, pero una vez rota esa barrera descubrimos lo cómodo que es hacer algo tan prosaico como la compra mensual de forma online.

Pues a la hora de invertir es lo mismo, podemos operar de forma autónoma a través de un bróker online, simplemente tenemos que hacer caso a nuestro sentido común.

¿Qué es un bróker online? Básicamente un bróker, solo que ofrece sus servicios a través de internet, ¿y qué es un bróker? Un bróker es el intermediario que nos permite operar con acciones, divisas, índices y otros instrumentos financieros. Al hacer todo el trabajo de forma electrónica se eliminan las fronteras, físicas y horarias, por lo que es posible operar con valores de todo el mundo con el único requisito de disponer de una conexión a internet.

Además de la clásica forma de invertir; comprar un activo a un precio que nos parezca razonable para venderlo después a un precio mayor y obtener una plusvalía por el camino, o ir cobrando dividendos de forma periódica, disponemos del trading online, una operativa algo más compleja que nos disponemos a explicar.

El trading tiene diversas variantes, el trading de Forex es una de ellas, en la cual abrimos posiciones de venta o de compra en base a un par de divisas. En varios de los pares más populares el dólar estadounidense es el 50% de la pareja, como es natural dada su posición hegemónica. En el trading de Forex mediante CFDs (contratos por diferencia, que como su nombre indica, hace referencia al contrato que se abre entre dos partes en base al valor de un activo en el momento de apertura de la posición, y el valor del mismo en el momento del cierre) si el trader ha acertado en la tendencia que ha seguido, obtiene ganancias, si no, se le restan las pérdidas. El trading mediante CFDs admite operar con criptomonedas, acciones, divisas, índices, materias primas etc.

Los rudimentos básicos son sencillos de entender, y gracias a internet cualquiera que este dispuesto a prepararse debidamente puede hacer trading, solo se requiere abrir una cuenta en la plataforma del que, según consideremos después de estudiar los distintos brókeres que hay, sea el mejor bróker de este 2020 . Evidentemente deberemos escoger uno que esté debidamente regulado, realizar un depósito monetario y comenzar a operar, pero ojo, a pesar de que es sencillo comenzar a operar dominarlo requiere mucha práctica y estudio si no queremos formar parte del gran número de traders que pierden su inversión rápidamente.

Después de estudiar el asunto lo suficiente y de informarnos sobre qué es el Forex (mercado de intercambio de divisas, y el mayor mercado por volumen de capital que mueve diariamente aproximadamente unos 6,6 billones de dólares) deberemos tener en cuenta un concepto clave, el apalancamiento. Operar apalancado es operar mediante deuda, la deuda en sí no es mala, ya que permite operar a niveles que están fuera de nuestro alcance y maximiza posibles ganancias, pero tiene un reverso negativo, y es que si la operación es fallida es capaz de devorar nuestro depósito a una velocidad de vértigo, y, por supuesto, también maximiza las pérdidas.

Imaginen un depósito de 100 dólares, un hipotético apalancamiento 1/10 nos permite operar como si tuviésemos diez veces más, un apalancamiento 1/20 como si tuviésemos veinte veces más… y así sucesivamente. Previamente debemos hacer un depósito que es un margen que siempre debe quedar en nuestra cuenta, una garantía que responde en caso de pérdidas y es un porcentaje distinto dependiendo del bróker e instrumento con el que operemos. Eso en caso de que el bróker en cuestión observe una política de protección contra balance negativo; si incurrimos en pérdidas mas grandes que nuestro deposito con un bróker que no ofrezca esta función también deberemos hacer frente a estos pagos.

Pues bien, al operar como si tuviésemos diez, veinte etc. veces más dinero, las ganancias potenciales se multiplican por dicha cantidad, pero lo mismo sucede con las pérdidas, por lo que operaciones fallidas que derivarían en pérdidas más o menos asumibles, mediante el apalancamiento son bastante mayores. Este es otro de los aspectos que debemos tener en cuenta y que hacen especialmente interesante el practicar con una cuenta demo (sin dinero real) caso de que nuestro bróker la ofrezca, ya que es la mejor forma de comprobar in situ a que pérdidas y ganancias potenciales nos estamos exponiendo. Teniendo en mente que una cuenta demo no se comporta exactamente como la haría una cuenta real por ejemplo en la ejecución de órdenes o por la propia mentalidad del trader que no siente que este arriesgando su dinero.

Por esto les decimos que es necesario estudiar bien antes de meterse en el, por otra parte, apasionante mundo del trading online, y, recuerden, que se puede adaptar al mercado que más les guste, acciones, Forex, criptomonedas, índices bursátiles etc.

