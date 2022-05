¿Cómo convertir imágenes a WebP en macOS?

WebP es un algoritmo de compresión de imágenes desarrollado por Google. Se recomienda usar este formato de imagen optimizado para nuestros negocios. Si usamos el formato de imágenesWebP, tanto la carga como descarga será mucho más ágil. Podemos enviarlas vía Email, subirlas a plataformas de almacenamiento, incorporarlas a los contenidos de nuestra página Web e incluso a nuestros archivos en Microsoft Office: Word, Power Point, etc.

En la actualidad, la mayoría de los navegadores web soportan este formato, tal como podemos comprobar en la siguiente imagen:

Nosotros comprobamos que el formato WebP es soportado, actualmente, por los siguientes servicios y aplicaciones:

También comprobamos que WebP no es soportado, actualmente, por los siguientes servicios y aplicaciones:

En estos últimos casos, lo que podemos hacer es utilizar las imágenes en sus formatos originales: JPG, PNG u otros.

Homebrew es un sistema de gestión de paquetes que facilita tanto la instalación, como actualización y eliminación de software en Linux y macOS. Al instalar Homebrew en macOS, recién podremos instalar cwebp, el codificador de WebP para macOS.

Para instalar Homebrew tan solo debemos ejecutar el siguiente comando en la Terminal:

Al instalar cwebp podremos convertir fácilmente las imágenes en formatos JPG o PNG a WebP. Para concretar la instalación de cwebp tan solo debemos ejecutar el siguiente comando en la Terminal:

De esta forma, ya tendremos instalado tanto Homebrew como cwebp y, ahora podremos usar el conversor al formato WebP por medio de la instalación de esta función como un servicio en macOS. A continuación, veamos cómo hacerlo.

Al instalar este servicio, podremos convertir imágenes desde Finder a través de las opciones al dar clic derecho sobre un archivo, eligiendo Convert to WebP en el menú de acciones rápidas, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen:

La otra forma de utilizar este nuevo servicio que instalamos es seleccionando las imágenes que deseamos convertir al formato WebP y eligiendo el menú superior Finder, Servicios, Convert to WebP. Tal como podemos ver a continuación:

Podemos lograr estos resultados en macOS de la siguiente manera:

En la carpeta /Users/NuestroUsuario/Library/Services debemos editar el contenido del archivo Convert to WebP.workflow, ya que por defecto el código incluye la instrucción -lossless y este modo sin pérdidas hace que nuestro archivo WebP generado pese tanto o más que los archivos originales en formato JPG o PNG.

A continuamos, vemos el flujo de trabajo y código por defecto del archivo Convert to WebP.workflow:

Como necesitamos usar archivos WebP que mantengan su calidad y pesen pocos kb, sugerimos retirar el atributo -lossless. El código final quedaría así:

for f in "$@"

do

/usr/local/bin/cwebp -q 50 $f -o "${f%.*}.webp"

done