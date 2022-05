¿Apple cambiará la gestión de su tienda, tecnología NFC y puerto Lightning?

Diversas tecnologías de Apple están siendo cuestionadas por parte de la Unión Europea. Se espera que Apple realice cambios que permitan un mayor acceso a terceros; sin embargo, esto también podría afectar a la seguridad de los usuarios.

iPhone, el conocido smartphone de Apple suele tomar su propio camino respecto a los productos que ofrecen los competidores. En Cupertino no suelen competir con el resto del sector haciendo énfasis en espacio de almacenamiento, memoria RAM, megapíxeles de la cámara, etc. Apple sabe que debe diferenciarse y lo suelen hacer no solo con sus diseños, sino también impulsándose en su software y ecosistema. Disponer de productos y servicios de una sola marca suele brindar una mejor experiencia debido a la máxima compatibilidad y eficiencia que logra la compañía.

La tienda de aplicaciones de Apple

En su esfuerzo por mantener su calidad y diferenciación, Apple toma algunas decisiones que pueden conducirlos a tener problemas con otras compañías e incluso gobiernos. Un ejemplo de esto es la decisión que tomó Apple para que sus equipos que porten el sistema operativo iOS solo puedan instalar aplicaciones desde su propia tienda. Este caso se puso en evidencia debido a que Spotify reclamaba que dejaban de percibir el 30 % de sus ingresos por suscripción a través de Apple. Epic Games también expresó su inconformidad respecto a los ingresos que recibe por Fortnite.

El NFC exclusivo de Apple

Recientemente, la Unión Europea envió sus argumentos contra Apple, respecto al uso exclusivo del chip NFC (Near Field Communication) que realiza su sistema operativo, evitando que aplicaciones de terceros puedan brindar la característica de pagos sin contacto o contactless.

Apple Pay, el sistema de pagos de Apple a través de sus dispositivos funciona por medio de la tecnología NFC, esto permite que los usuarios puedan realizar sus pagos sin necesidad de tener sus tarjetas de crédito consigo, ya que ellas son registradas en la Wallet y, posteriormente, se pueden realizar pagos según corresponda en los comercios que tienen habilitada esta tecnología. En Perú, rápidamente, los bancos BBVA, Scotiabank, BCP y más empresas anunciaron su compatibilidad.

La tecnología NFC de Apple también nos permite realizar otras acciones, como poder abrir las puertas de nuestro hogar que cuentan con acceso inteligente e incluso podrían sustituir las llaves de nuestro vehículo.

Al respecto, Apple afirmó lo siguiente: "Diseñamos Apple Pay brindando una forma fácil y segura de realizar pagos y logrando que instituciones financieras permitan realizar pagos sin contacto a sus clientes. Apple Pay es una opción adicional para los consumidores europeos que desean realizar pagos. Garantizamos la igualdad de acceso a NFC y establecemos estándares líderes en la industria en materia de privacidad y seguridad".

De esta forma, Apple indica que ellos brindan la seguridad necesaria para sus usuarios a través de Apple Pay; sin embargo, la Comisión Europea pretende que esta tecnología sea abierta para terceros, evitando que Apple "abuse de su posición dominante en los mercados de móndeles móviles para dispositivos con iOS".

Un cargador USB-C para el iPhone

La Unión Europea también aprobó la propuesta de unificar los cargadores de los dispositivos móviles, de esta manera, el puerto USB-C será el nuevo estándar.

Esta medida busca reducir los diversos cables y cargadores con el objetivo de beneficiar a los consumidores y al medio ambiente. Los únicos dispositivos que quedarían excluidos de esta norma serían los que tienen un tamaño pequeño como los smartwatches o relojes inteligentes.

Como sabemos, Apple usa mucho su puerto Lightning en diversos dispositivos y también comercializan adaptadores para los equipos que cuenten con puertos diferentes.

Algo a favor de Apple es que esta propuesta recién será efectiva a partir de 2025, por lo que pueden desarrollar la tecnología necesaria para prescindir de USB-C e incluso lograr que sus nuevos iPhone sean completamente inalámbricos.