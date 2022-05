Atlona: Soluciones audiovisuales, de automatización y control

A través de la tecnología existente de Panduit, Atlona montará sus soluciones de distribución de audio/video, automatización y control, soportando mejores velocidades de transmisión, resoluciones y calidades.

Redacción Tecnología 21 / 03.05.2022 / 3:23 pm



Foto de Mauricio Escobar, gerente de cuentas de canal del Caribe y América Latina de Atlona.

Tuvimos el gusto de entrevistar a Mauricio Escobar, gerente de cuentas de canal del Caribe y América Latina de Atlona sobre la actualidad de la compañía en la región y su propuesta para el mercado peruano. En esta entrevista, también tuvimos la participación de Pablo Huapaya, gerente de cuentas de Panduit en Perú.

¿Cuáles fueron los principales desafíos de Atlona desde el inicio de la pandemia y cómo los abordaron?

El reto más grande fue la disponibilidad de inventarios. La compañía supo invertir en determinados componentes para darle continuidad al abastecimiento de nuestras redes de distribución. Fue algo que logramos conseguir con un impacto mínimo. El impacto en la logística se dio por la disponibilidad del transporte y la complejidad de conseguir embarques.

¿Cambió la demanda de equipos AV durante este periodo?

No cambió la demanda, sino cambiaron los mercados. Si antes una demanda enorme eran mercados de retail o iban dirigidos a un público más en general o auditorios masivos donde había concentración de personas, hoy cambió hacia un modelo más personal que replica la experiencia de la oficina y escuela en casa. Esa tendencia creció mucho. Los aplicativos para estos segmentos se incrementaron.

Los contenidos de audio y video en alta calidad tendrán un mayor protagonismo global, ¿qué podemos esperar por parte de Atlona?

El usuario es mucho más exigente y demandante en lo que desea vivir. Hoy, el objetivo es potencializar las experiencias del usuario. Escuchamos sobre sus necesidades. Buscamos que no se generen delays o retrasos en la comunicación, lo cual origina que ellos se preocupen por un asunto que no deberían: aspectos técnicos de la tecnología. Las reuniones de negocio son, generalmente, para tratar otros asuntos.

A través de la tecnología existente de Panduit, queremos montar nuestras soluciones de distribución de audio/video, automatización y control para que en esta red podamos soportar mejores velocidades de transmisión, mejores resoluciones y calidades.

¿Cómo Atlona impulsará las ventas regionales y el desarrollo de negocios a través de sus canales?

Estamos potencializando nuestro programa de canales de distribución, recibiendo el apoyo de Panduit y nuestros colegas locales. Trabajamos de la mano con nuestra red de integradores y distribuidores brindando valor a la cadena de suministro. Nuestra especialidad es la manufactura de soluciones tecnológicas. Nuestros socios de integración pueden hacer la convergencia de diferentes tecnologías. Estamos cerca de ellos a través de capacitaciones, entrenamientos, programas de acercamiento a los usuarios, etc.

Acabamos de lanzar al mercado dos productos que fueron desarrollados gracias a las reuniones que tuvieron nuestro grupo de ingeniería y desarrollo con nuestros usuarios, conociendo los retos que ellos enfrentan. Atlona no llega tarde a un mercado, aprende previamente y brinda las mejores soluciones.

¿Cuáles son las tendencias de uso de productos audiovisuales en empresas en la región y, específicamente, en el mercado nacional?

Hay un ambiente híbrido en las oficinas y salas de clases ya que continúan conectados los usuarios de forma remota. El no tener delays o fallas es crucial. Una cosa es colaboración y otra es videoconferencia. Los usuarios ya no quieren tener cables para compartir contenido, pero también necesitan minimizar las fallas que hay en una videoconferencia. El cableado brinda garantía de calidad y estabilidad. Por medio de la videoconferencia se puede llevar un recurso y conectividad a un punto fuera de la oficina.

Hoy, nuestros usuarios no solo invierten en un dispositivo para compartir, sino que van más allá. Nuestro dispositivo Wave permite generar salas touchless, donde podemos leer un código QR con nuestro celular para controlar la iluminación, termostato, cortinas, el contenido que enviaremos a la pantalla e incluso podría gestionar la cámara, micrófono y bocinas que estén sin necesidad de tocar estos equipos.

¿Cómo se garantiza la seguridad frente a la conexión de varios dispositivos IoT?

La compañía invierte mucho en seguridad. Contamos con un cifrado de 256 bits. Una herramienta Sniffer solo permitiría ver contenido cifrado, no podrán acceder a información sensible.

Nuestro dispositivo Wave genera su propia red y no tiene conexión a otro dispositivo, sino únicamente a la pantalla asignada previamente. Wave es un equipo diseñado para estar situado lejos del usuario, de igual forma, si le conectamos una memoria USB, no tendremos acceso a la información. La única forma de acceder a la información a es a través de la red, la cual debe cumplir con los propios parámetros de la compañía.

¿Cuáles son los planes de Atlona en el territorio peruano?

Vamos a expandirnos y promoveremos soluciones de automatización y control. Llegaremos al ambiente híbrido tanto en escuelas como oficinas con el lanzamiento de nuestra línea Captivate y de colaboración con soluciones muy profesionales a un costo atractivo. Para nosotros, el costo y la innovación tecnológica no son oponentes.

¿Quiénes formarán parte de su ecosistema de integradores de canales?

En la región tenemos a distribuidores como Anixter, Global Access, Exertis, etc. Los canales que trabajan con nosotros son Agia Tech, Argacorp, Convexus, etc.

¿Cómo Atlona acompaña a sus socios de canales para que estos brinden las mejores soluciones audiovisuales a sus clientes?

Nosotros apoyamos con la ingeniería y diseño de una sala, edificio o lo que se requiera en cuanto a automatización, etc. Hacemos los diagramas, recomendamos e incluimos la tecnología de otros fabricantes del ecosistema, como es el caso de las pantallas. Tenemos diversas alianzas. Somos agnósticos y compatibles con otros fabricantes de tecnología.

¿Qué iniciativas estratégicas permitirán el acercamiento de Panduit y Atlona hacia más oportunidades de negocio de AV y TI?

Respuesta de Mauricio Escobar, gerente de cuentas de canal del Caribe y América Latina de Atlona:

Antes, luego de diseñarse e implementarse las salas de juntas, recién se veía el aspecto de la tecnología, la cual debía adecuarse a las salas. Los administradores de sistemas deben conocer de todo. Nosotros fomentamos pasar de adecuar una sala de juntas a preparar y construir una sala de juntas.

Hoy tenemos soluciones para salas de juntas existentes, podemos tomar la tecnología que hay, economizando la inversión de los usuarios, poniendo una sala de última tecnología con lo que ya tienen, pero nuestra intención es participar con compañías de arquitectura, diseño y tecnología, para hacer ese requerimiento de origen, evitando que luego se necesite adecuar una edificación.

Brindamos soluciones a restaurantes, bares, escuelas, oficinas, industria, hospitales, aeropuertos, etc. Donde hay la necesidad de visualizar y escuchar contenido, allí estaremos.

Respuesta de Pablo Huapaya, gerente de cuentas de Panduit en Perú:

Respecto a Perú, Atlona es una fácil adaptación al mensaje que tiene Panduit para el mercado: al igual que Panduit, Atlona es una solución que es agnóstica de los elementos que se interconectan. Lo que busca Atlona es poder conectar cualquier fuente de video a una laptop, tablet o smartphone. Consideramos que la transferencia de conocimiento es muy importante porque, al igual que Panduit, Atlona no se vende de forma directa. En el rubro donde está Atlona, no existe otra marca en el mercado a la cual se pueda recurrir. Hay fabricantes locales de pantallas o proyectores, pero no hay fabricantes de infraestructuras que distribuyan AV y automatizaciones.

El mercado, tanto a nivel de usuarios finales como de canales de implementación de diseño, tienen en Perú un punto local de referencia en español con productos para poder hacer laborarios y muestras. Atlona permite armar una sala de reunión y colaboración en 2 minutos o menos, así tendremos una oficina 2.0.

¿Aún es pronto para pensar en soluciones corporativas para el metaverso?, ¿cómo cambiarán las comunicaciones en este sentido?

La adopción de la tecnología es gradual. Primero es la adopción de la colaboración local y la seguridad. La principal necesidad en el metaverso es brindar seguridad al usuario. Los dispositivos que hoy estamos fabricando brindan la seguridad de la información que se manejará allí.

Sin duda alguna, es la convergencia de diferentes generaciones en la adopción de tecnología. Actualmente, la tecnología de oficina quizá no apunte tanto al metaverso.

Finalmente, ¿hay algo más que deseen compartir con nosotros?

Respuesta de Mauricio Escobar, gerente de cuentas de canal del Caribe y América Latina de Atlona:

Nuestra intención es potencializar la experiencia de los usuarios a través del fortalecimiento de nuestro modelo de distribución y de las tecnologías que tenemos. La mejor forma de hacer esto es estando cerca a nuestros usuarios y poder realizar demostraciones donde nos comenten sobre su experiencia de uso.

Hoy, nuestras tecnologías son locales y fomentan eficacia en la comunicación presencial, las cuales permiten enlazar soluciones de videoconferencia en este ambiente, pero aún no vamos hacia ese metaverso. La tendencia ahora es regresar de nuevo al contacto físico, a la interacción local.

Respuesta de Pablo Huapaya, gerente de cuentas de Panduit en Perú:

Invitamos a los lectores de Tecnología 21 a que puedan vivir la experiencia de los equipos que disponemos localmente y comprobar lo sencillo y flexible que es convertir una sala tradicional en una sala de colaboración. Además, tendremos la posibilidad de incluirlos en programas de entrenamiento para que tanto personas como empresas puedan aprovechar todas las posibilidades de estas tecnologías.

El metaverso abre posibilidades infinitas. Nosotros tenemos la posibilidad de distribuir el video a través de un campus industrial, universitario, médico u otro de forma sencilla porque no requiere equipos complejos.