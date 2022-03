¿Cómo asegurar y optimizar WordPress en Cloudways?

¿Cómo asegurar el acceso a nuestra Web y evitar la actividad de bots maliciosos?, ¿cómo configurar y optimizar el rendimiento de nuestro Servidor y Aplicaciones en Cloudways? Veamos todas las posibilidades en este artículo.

Redacción Tecnología 21 / 29.03.2022 / 1:32 am

Hace poco, publicamos un artículo completo sobre cómo migrar al Cloud Hosting de Cloudways, en esta ocasión vamos a abordar dos aspectos vitales para los negocios online: la seguridad y optimización del rendimiento de nuestro Servidor, ya que es importante que no se detengan las operaciones de nuestra empresa debido a brechas de seguridad ni al excesivo consumo de recursos.

Todas las recomendaciones de este artículo son para Servidores y Aplicaciones en Cloudways; sin embargo, muchas de ellas podrían ser aplicadas en los servicios de otros proveedores.

Para asuntos de seguridad usaremos estos dos apartados:

En el Servidor : Monitoring , tanto Summary como Details

: , tanto como En la Aplicación: Bot Protection, Logs y Access Logs

Posteriormente, abordaremos el tema de la optimización del rendimiento del Servidor y las Aplicaciones. Allí veremos distintos apartados y compartiremos varias recomendaciones en base a nuestra experiencia y también a la información que nos brindaron directamente en soporte técnico.

Bloqueando bots agresivos que intentan iniciar sesión

Existen diversas maneras de bloquear bots agresivos:

Cambiar el nombre de la carpeta WP-Admin

Usar reCAPTCHA de Google

Usar un criterio de lista negra en .htaccess

Usar plugins de seguridad de WordPress

Usar un criterio de lista blanca en .htaccess

Usar Bot Protection de Cloudways

En nuestro caso, evitamos cambiar el nombre de la carpeta WP-Admin dado que para añadir seguridad, deberíamos cambiar ese nombre periódicamente.

Evitamos usar reCAPTCHA de Google porque de igual forma los bots consumen recursos del Servidor enviando solicitudes fallidas.

Evitamos usar el criterio de lista negra en .htaccess porque debemos analizar lo Logs recurrentemente para no añadir a IPs de Google, Facebook u otros servicios online.

Evitamos usar plugins de seguridad de WordPress porque consumen muchos recursos del Servidor.

Decidimos usar el criterio de lista blanca en .htaccess porque de esta forma únicamente debemos añadir nuestra IP a este archivo para poder conectarnos a la administración de WordPress.

También activamos el sistema Bot Protection de Cloudways, el cual no solo activa un plugin en WordPress, sino que también nos muestra datos relevantes en la propia plataforma de Cloudways, como veremos más adelante. Ademas, la visualización de estos reportes a través de la consola de Cloudways es muy fácil ya que las líneas son separadas por los colores gris y blanco, de forma similar a como lo hace Apple con sus aplicaciones.

Todo sistema es vulnerable. Hasta las empresas tecnológicas con mejor reputación son víctimas de ciberataques. Sabiendo esto, lo único que podemos hacer es que sea más complicado para los atacantes escalar los privilegios realizar diversas actividades:

Secuestrar nuestros contenidos

Reemplazar nuestra información por SPAM

Falsificar la identidad de nuestra compañía

Usar nuestro Servidor para atacar a terceros

Algunos bots intentan ingresar a WP-Admin y wp-login.php de forma muy agresiva por medio de lo que se conoce como ataque de fuerza bruta: probando nombres de usuario y contraseñas a una alta velocidad durante todo el tiempo posible. Estos ataques pueden prolongarse durante largas horas o días si no son detenidos. Veamos el caso de una de nuestras páginas web:

Esos son los intentos fallidos de inicio de sesión. El sistema Bot Protection de Cloudways es capaz de identificarlos y bloquearlos.

Podemos ver más detalles desde la siguiente ruta:

Application Management

Monitoring

Logs

Access Log

Apache

Allí podremos ver todo el tráfico web, tanto de bots benignos como los de Google, Microsoft, Facebook y también las URLs que están siendo atacadas. El proceso de análisis puede requerir de tiempo y costumbre para identificar qué IP nos está perjudicando. Veamos nuestro caso:

Podemos recopilar cada IP maliciosa y crear una lista negra para impedir su paso; sin embargo, tal como indicamos previamente, esta es una labor muy ardua porque debemos analizar los Logs y añadir varias IPs cada día. ¿Qué opción tenemos? Usar un criterio de lista blanca con el archivo .htaccess.

La lista blanca permitirá que solo nuestra IP se conecte a WP-Admin y wp-login.php. Este código será de utilidad:

#Bloquea el Login con Lista Blanca

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine on

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*)?wp-login\.php(.*)$ [OR]

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*)?wp-admin$

############## AGREGA TU IP ##############

RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^XX.XX.XX.XX$

RewriteRule ^(.*)$ - [R=403,L]

</IfModule>

Tan solo debemos reemplazar la cadena XX.XX.XX.XX por nuestra IP. En este servicio y este otro podemos conocer nuestra IP. Esa IP debemos añadirla al archivo .htaccess en la carpeta public_html por medio de un cliente FTP. Figurativamente, esta será nuestra llave para poder acceder a WP-Admin y wp-login.php, de lo contrario tampoco podremos acceder a esas rutas debido a la fuerte restricción que incorporamos.

¿Las conexiones a wp-load.php son ataques?

No. Podríamos creer que algunos hackers envían ataques directos al archivo wp-load.php como se aprecia a continuación:

Sin embargo, esa llamada al archivo wp-load.php en realidad es el sistema Bot Protection de Cloudways. Si nosotros bloqueamos su acceso a wp-load.php o index.php con aspecto similar, Bot Protection no podrá obtener los datos necesarios para mostrarnos la información en sus gráficos, pensaremos que el sistema no funciona e intentaremos muchas cosas erróneas.

Nosotros bloqueamos estas conexiones, como se puede ver en la respuesta 403 del Servidor; sin embargo, luego de conocer más detalles sobre cómo funciona el sistema Bot Protection de Cloudways, permitimos estas conexiones. Este sistema actualiza los datos que nos muestra cada 5 minutos. En caso de no funcionar este sistema, recomendamos desactivarlo y luego de algunos minutos volver a activarlo ya que sí es útil en su propósito.

Tal como indicamos previamente, podemos revisar los accesos a nuestra Aplicación de Cloudways desde:

Application Management

Monitoring

Logs

Access Log

Apache

Allí veremos los 1,000 registros más recientes. Debemos bajar totalmente el scroll para ver el ingreso más reciente y conforme subamos veremos los ingresos anteriores. A la izquierda se apreciará la fecha y hora para orientarnos fácilmente.

Si queremos ver más registros, debemos hacerlo vía SFTP y SSH, más adelante mostramos la forma de hacerlo correctamente.

En caso que, a pesar de saber que esa conexión a wp-load.php es del sistema Bot Protection de Cloudways, deseemos bloquear las consultas a wp-load.php lo podemos hacer editando el archivo .htaccess de la siguiente manera:

#Bloquea URLs con pubkey=

#Bloquea Bot Protection de Cloudways

RewriteCond %{QUERY_STRING} pubkey= [NC]

RewriteRule .* - [F] #Bloquea Ejecuciones Externas

#No bloquea Feeds o Redes Sociales

#Sí bloquea Bot Protection de Cloudways

<Files wp-load.php>

Order Deny,Allow

Deny from all

Allow from localhost

Allow from 127.0.0.1

</Files>

Estos códigos blindan el archivo wp-load.php en caso de necesitarlo: bloquean todas las conexiones externas y únicamente permiten la del propio Servidor.

Aplicando el código anterior en el archivo .htaccess logramos que el Servidor de la respuesta 403, lo cual significa prohibido. Como vemos, luego de HTTP/1.0 figura el código 403 que nos indica que el bloqueo está funcionando actualmente. Si el código fuera 200, significaría que no existe bloqueo alguno y que los intentos de conexión se siguen realizando sin impedimento alguno.

Repetimos que esos códigos anularían el sistema Bot Protection de Cloudways. No recomendamos implementarnos.

Bloqueando a bots de alta frecuencia

Algunos bots se encuentran en listas negras debido a que consumen muchos recursos del Servidor al que visitan de forma reiterada.

Podemos bloquearlos añadiendo el siguiente código en .htaccess:

#Bloqueo de Agents y Referers vacíos

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^-?$

RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^-?$

RewriteRule . - [F,L] #Bloqueo de Bots agresivos

SetEnvIfNoCase User-Agent "wp_is_mobile" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "DataForSeoBot" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "Scrapy" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "PetalBot" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "python-requests" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "MegaIndex" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "uberMetrics" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "Barkrowler" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "Blogtrottr" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "BLEXBot" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "LieBaoFast" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "MQQBrowser" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "Mb2345Browser" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "UCBrowser" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "Baiduspider" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "Yandex" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "mj12bot" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "MicroMessenger" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "DotBot" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "Sogou web spider" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "AspiegelBot" bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent "PetalBot" bad_bot <Limit GET POST>

Order Allow,Deny

Allow from all

Deny from env=bad_bot

</Limit>

Luego de aplicar estos códigos, podemos ver que el bloqueo es efectivo debido a la respuesta 403 por parte del Servidor ante las solicitudes de Scrapy, uno de los bots que añadimos a nuestra lista negra.

Analizando Logs completos vía SFTP

Para ello, desde un cliente FTP, debemos conectarnos con el usuario de nuestro Servidor. Repetimos, no con el usuario de nuestra Aplicación, sino de nuestro Servidor.

Luego debemos ir a la siguiente ruta:

/applications/<nuestra-aplicacion>/logs

El nombre de nuestra Aplicación se encuentra bajo un código interno que maneja Cloudways, ¿cómo saber cuál le corresponde a mi Aplicación? Es muy fácil, solo debemos ir a:

Application Management

Access Details

En MySQL Access veremos ese código interno

Si queremos descargar los registros o Logs de acceso más recientes, debemos elegir el archivo en texto que termina en access.log, considerando que los números 1, 2, 3, 4, 5 y la sucesión, corresponden a registros de acceso más antiguos, los cuales también aportan información valiosa para el histórico de intentos de acceso con las IPs respectivas, las URLs a las que intentaron acceder, la respuesta que dio el Servidor a estas solicitudes, etc.

En la siguiente imagen vemos el archivo que debemos descargar para revisar los accesos más recientes:

Bots intentando iniciar sesión en WordPress

Aquí vemos como desde una IP intentan acceder de forma persistente a la administración de WordPress a través de un ataque de fuerza bruta, donde se prueban usuarios y contraseñas hasta lograr concretar el ingreso.

Bots escaneando brechas potenciales

Los bots nunca se cansan. En esta ocasión, identificamos uno que intentaba acceder a archivos maliciosos que no existen en nuestro Servidor; sin embargo, en caso de existir alguno, podrían aprovechar esa brecha para tomar el control de los contenidos. No vamos a querer encontrarnos en ese escenario, por ello recomendamos tener activo el sistema Bot Protection de Cloudways.

¿Cómo sabemos que funcionan los sistemas de bloqueo?

Para probar que las nuevas implementaciones vía .htaccess funcionan, recomendamos desactivar Bot Protection y luego activarlo nuevamente. Al hacer eso, se borrarán todos los datos previos de los reportes y registros del sistema, pero nos permitirá tener mayor claridad respecto a los nuevos datos de intento de inicio de sesión y nombres de bots peligrosos que intentaron algo contra nuestra página web.

Así se verán los reportes luego de desactivar y activar Bot Protection:

¿Cómo mejorar el rendimiento de nuestro Servidor en Cloudways?

En algunas ocasiones, el problema no son los bots agresivos, sino que el Servidor puede consumir muchos recursos en un momento específico debido a las tareas de mantenimiento o las copias de seguridad programadas. El problema es cuando el consumo del CPU es alto de forma constante a lo largo del día. Para saber eso, debemos ir a:

Server Management

Monitoring

Details

Idle CPU

Elegir el intervalo de tiempo

Idle CPU nos muestra la CPU disponible a lo largo del intervalo del tiempo solicitado, si el valor de Idle CPU es de 20 0 menos de durante la mayor parte del día, significa que nuestro Servidor está mal optimizado o necesitamos escalar a uno con mejores prestaciones. Cuando el valor de Idle CPU está cerca a 0 es un mal indicador, cuando el valor de Idle CPU está cerca a 100, es un buen indicador.

En el caso de la imagen, el equipo de soporte técnico afirmó que fueron procesos automáticos de limpieza y que es normal que consuman mucho CPU en momentos específicos debido a que son procesos del sistema operativo. Es como cuando en nuestra computadora renderizamos un video, compilamos un software o ejecutamos una tarea que requiere de la potencia del hardware. No ocurrirá nada malo, solo que en esos momentos se registrará el uso más intenso de los recursos.

En soporte técnico vieron la siguiente información:

Al respecto, respondieron lo siguiente: "Estos problemas ocurren debido a un cuello de botella de memoria y se activa OOM Killer. Hay muchos procesos de automatización en ejecución que mantienen los servicios activos incluso si la memoria es baja, pero es necesario incrementar los valores por defecto". El equipo de soporte técnico validó los siguientes valores cambiados.

Podemos incrementar los siguientes valores en nuestro Servidor:

Execution Limit

Memory Limit

Max Input Time en PHP

en OPCache Memory en PHP

en Max Connections Limit en MySQL

en Buffer Pool Size en MySQL

en Static Cache Expiry en NGINX

Para hacerlo, debemos ir a:

Server Management

Settings and Packages

En la sección Basic editamos lo siguiente:

Execution Limit : 300 incrementamos a 800

: 300 incrementamos a 800 Memory Limit : 512 incrementamos a 1024

: 512 incrementamos a 1024 Clic en Save Changes

En la sección Advanced editamos lo siguiente:

Max Input Time en PHP : 64 incrementamos a 128

en : 64 incrementamos a 128 OPCache Memory en PHP : 64 incrementamos a 256

en : 64 incrementamos a 256 Max Connections Limit en MySQL : 150 incrementamos a 450

en : 150 incrementamos a 450 Buffer Pool Size en MySQL : 10 incrementamos a 35

en : 10 incrementamos a 35 Static Cache Expiry en NGINX: 42300 incrementamos a 525600

¿Cómo mejorar el rendimiento de nuestra Aplicación en Cloudways?

También es posible que, debido al alto tráfico de bots maliciosos, nuestra página web cargue lento. Para evitar problemas de rendimiento, si contamos con 2GB de RAM o más en nuestro Servidor, podemos editar el límite de memoria y aumentar el máximo tiempo de ejecución de PHP.

Para ello debemos elegir nuestra Aplicación e ir a:

Application Management

Application Settings

PHP FPM Settings

Asignar php_admin_value[memory_limit] = 512M

= Asignar php_admin_value[max_execution_time] = 240

De esta forma, estamos aumentando considerablemente los valores por defecto. Esta recomendación fue validada por soporte técnico de Cloudways. También podemos consultar más información sobre los cambios en PHP FPM desde aquí.

¿Usamos WP Rocket o Varnish?

Según la recomendación de Cloudways, lo mejor es usar ambos sistemas, ya que Varnish habilitará la caché a nivel de Servidor, mientras que WP Rocket la activará a nivel de Aplicación.

Lo bueno es que la versión más reciente de WP Rocket detecta que estamos alojados en Cloudways y automáticamente habilita su compatibilidad con Varnish para que no tengamos que buscar entre las opciones del plugin de WordPress.

Backup completo del Servidor

Cada vez que hacemos clic en "Take Backup Now" se eliminará el backup local previo y se generará una nueva copia del momento con el mismo nombre: backup.tgz.

Recomendamos que la programación del backup completo no se realice en una hora punta o múltiplo de de 15 minutos, ya que más adelante brindaremos una indicación sobre esos 15 minutos y el proceso Cron. Recomendamos programar los backups a horas como 03:03 UTC, entre otras similares.

Sugerimos que en su cliente FTP creen accesos directos a la ruta de las copias de seguridad de sus Aplicaciones, comprobando el nombre en código de cada Aplicación a través de:

Application Management

Access Details

Username en MySQL Accesss

Tanto el nombre de la base de datos como el usuario son el nombre en código de nuestra Aplicación, debemos tener cuidado de ello al hacer un acceso directo en nuestro cliente FTP.

Deshabilitando WP-Cron y usando el Cron de Cloudways

Cron es importante porque se encarga de ejecutar los procesos programados como la publicación de un artículo,

Un plugin que nos puede ayudar para visualizar lo programado con WP Cron es WP-Control, el cual también nos permite ejecutar actividades de forma programada.

Si tenemos una web con pocas visitas, podemos programar el evento Cron cada 5 minutos, mientras que si tenemos muchas visitas, podemos programarlo cada 15 minutos o más. Sin embargo, como también recomendamos usar un plugin de caché tipo WP Rocket, lo mejor sería no distanciar tanto la ejecución de estos eventos y decidir por establecer los intervalos de Cron a 15 minutos como máximo.

Desde un cliente FTP editamos el archivo wp-config.php y añadimos la siguiente línea:

define('DISABLE_WP_CRON', true);

Luego vamos a nuestra Aplicación en Cloudways:

Application Management

Cron Job Management

Advanced

En ese apartado ponemos lo siguiente:

*/15 * * * * wget -q -O - https://nuestrodominio.com/wp-cron.php?doing_wp_cron

Veamos cómo quedaría en Cloudways:

Al aplicar esto, cada 15 minutos se ejecutará el Cron desde nuestro Servidor. Es decir a las siguientes horas:

00:15 hrs

00:30 hrs

00:45 hrs

01:00 hrs

01:15 hrs

Continúa la secuencia durante las 24 horas

De esta fácil manera logramos optimizar los recursos del Servidor que son usados para tareas programadas como actualizaciones de WordPress, plugins, plantillas, publicaciones programadas, etc.

Para saber si Cron está funcionando o no, podemos solicitar la comprobación a soporte técnico o programar una publicación de WordPress y ver el resultado.

También, vía SSH, podemos ejecutar el siguiente código:

wp cron event list

Es importante recordar que Cron funcionará cuando tengamos una visita no cacheada. Eso quiere decir que si programamos una publicación y no tenemos visitas cacheadas, no se verá nuestra nueva publicación; sin embargo, cuando tenemos visitas cacheadas deberá iniciar sesión un usuario de WordPress o se deberá vaciar el caché para que se ejecute el Cron.

Esto no nos debe preocupar porque, justamente, excluiremos wp-cron.php del sistema de caché, de esta forma automáticamente siempre se ejecutarán las tareas programadas.

Exclusión de wp-cron.php en WP Rocket

Tal como indicamos previamente, tan solo debemos excluir lo siguiente en WP Rocket:

/wp-cron.php

Vaciamos WP Rocket y ya no nos preocuparemos más por este asunto, todo funcionará perfectamente según la programación del Cron cada 15 minutos.

Desactivar la precarga en WP Rocket

Ya que estamos en WP Rocket, no olvidemos desactivar las opciones de precarga, las cuales consumen mucho CPU de nuestro Servidor.

El caso de admin-ajax.php y el Heartbeat

Podemos optimizar nuestras Aplicaciones WordPress en Cloudways de la siguiente manera:

El soporte técnico de Cloudways nos recomienda usar el plugin Heartbeat Control para modificar los latidos a 120 segundos o más. También indican que podemos desactivar de forma segura el Heartbeat por ser usado en el backend.

Entonces, tenemos dos opciones:

Aumentar los segundos del Heartbeat

Desactivar el Heartbeat

Recomendamos que realicen todas las pruebas necesarias en un entorno Staging, el cual sirve para determinar si un cambio podría o no afectar a nuestro sitio web, ya que algunos plugins podrían usar las solicitudes Ajax.

Entre las funciones que permite Heartbeat API se encuentran las siguientes:

Guardado automático

Bloquea las publicaciones que están siendo editadas por otros autores

Las solicitudes se realizan cada 15 a 30 segundos mientras se tiene la pestaña abierta del navegador en la consola de administración de WordPress. Desde Cloudways nos brindan una guía realizada por ellos.

Desactivar Heartbeat en WP Rocket

De esta forma, no necesitaremos añadir código a functions.php ni instalar otros plugins como Heartbeat Control. WP Rocket cuenta con la opción para modificar la frecuencia de Heartbeat y también para desactivarla fácilmente.

Es necesario evaluar si realmente necesitamos tener la API Heartbeat activa para nuestra página web.

Gestión del rastreo con Robots.txt

A algunos bots maliciosos les impediremos el acceso, mientras que a otros los limitaremos para evitar un consumo excesivo de recursos de nuestro Servidor.

Es importante que el archivo robots.txt incluya nuestro sitemap. Si usamos Google AdSense como fuente de publicidad, lo mejor será añadir instrucciones específicas.

Si para nosotros es importante que nuestras métricas SEO sean conocidas por motivos comerciales, lo mejor será no impedir el acceso a Semrush, Ahrefs porque tienen prestigio en ese sector; sin embargo, vamos a limitar su frecuencia de rastreo para que no afecte negativamente esta actividad al desempeño de nuestro Servidor.

Este es un modelo de robots.txt que podemos usar:

User-agent: *

Allow: /

Disallow: /wp-content/plugins/

Disallow: /wp-admin/

Disallow: /wp-includes/

Crawl-delay: 100 #Google Images

User-agent: Googlebot-Image

Allow: / #Google Adsense

User-agent: Mediapartners-Google

Allow: / Sitemap: https://nuestrodominio.com/sitemap_index.xml #Reduce la frecuencia

User-agent: Bingbot

Crawl-delay: 100 User-agent: Slurp

Crawl-delay: 100 User-agent: SemrushBot

Crawl-delay: 100 User-agent: SemrushBot-SA

Crawl-delay: 100 User-agent: AhrefsBot

Crawl-delay: 100 User-agent: Baiduspider

Crawl-delay: 100 #Bloquea bots de mala reputación

User-agent: Scrapy

Disallow:/ User-agent: wget

Disallow: / User-agent: Barkrowler

Disallow: / User-agent: DataForSeoBot

Disallow: / User-agent: NPBot

Disallow: / User-agent: UbiCrawler

Disallow: / User-agent: DOC

Disallow: / User-agent: Zao

Disallow: / User-agent: gsa-crawler

Disallow: / User-agent: YandexBot

Disallow: / User-agent: Yandex

Disallow: / User-agent: YandexImages

Disallow: / User-agent: WebReaper

Disallow: / User-agent: CNCDialer

Disallow: / User-agent: Maxthon

Disallow: / User-agent: MJ12bot

Disallow: / User-agent: sitecheck.internetseer.com

Disallow: / User-agent: Zealbot

Disallow: / User-agent: MSIECrawler

Disallow: / User-agent: SiteSnagger

Disallow: / User-agent: WebStripper

Disallow: / User-agent: WebCopier

Disallow: / User-agent: Fetch

Disallow: / User-agent: Offline Explorer

Disallow: / User-agent: Teleport

Disallow: / User-agent: TeleportPro

Disallow: / User-agent: WebZIP

Disallow: / User-agent: linko

Disallow: / User-agent: HTTrack

Disallow: / User-agent: Microsoft.URL.Control

Disallow: / User-agent: Xenu

Disallow: / User-agent: larbin

Disallow: / User-agent: libwww

Disallow: / User-agent: ZyBORG

Disallow: / User-agent: Download Ninja

Disallow: / User-agent: PetalBot

Disallow: /

Uso de formularios de terceros

Existen muchos plugins de WordPress para insertar formularios en la plataforma; sin embargo, tienen algunas desventajas:

Reducen la velocidad de las páginas web

Requieren de conocimientos de programación

Requieren de una configuración avanzada

Se deben actualizar periódicamente

Consumen espacio y recursos del Servidor

Atraen a bots maliciosos y spammers

¿Nos convendría estar defendiendo nuestra web de spammers y bots diariamente? No. Por ello, recomendamos usar los servicios especializados de empresas de prestigio como las siguientes:

Dejemos que estas empresas se encarguen de lo más complicado en la gestión de formularios y nosotros centrémonos en nuestros negocios.

Recomendaciones finales

Cuando aplicamos todas las recomendaciones de este artículo, logramos que el promedio de consumo del CPU en nuestro Servidor sea alrededor del 5 %, mientras que si no aplicamos esta recomendación el consumo promedio del CPU en nuestro Servidor era de alrededor del 40 %.

¿Se acuerdan que hablamos de Idle CPU? Ahora, nuestro valor promedio es de 95 a 100, cuando no habíamos implementado todos estos cambios el valor promedio de Idle CPU era de 50 a 60. La optimización funciona.

Con estas reglas en .htaccess prácticamente podemos jubilar el sistema Bot Protection de Cloudways. Veremos que prácticamente no tendrá trabajo que hacer; sin embargo, el análisis que nos permite es más gráfico y legible que hacerlo desde los Logs. Algo importante es que Bot Protection no registra los bloqueos efectivos de nuestro código en .htaccess, sino únicamente registra lo que su propio sistema detecta y bloquea; sin embargo, podemos ver desde los Logs lo efectivo que es nuestro código cuando el Servidor da una respuesta 403 a los bots maliciosos.

Nuestra recomendación es que consideren mantener activo Bot Protection por si hay nuevas formas de ataque en las que tengamos que trabajar en una próxima ocasión. Veamos a Bot Protection en acción ante algunos escenarios:

De esta forma, Bot Protection nos ayuda a identificar fácilmente el modo de acción de estos bots maliciosos para poder actuar en consecuencia.