Ring Doorbell 4: Más que un timbre inteligente

Despedimos este año 2021 recomendándoles implementar este tipo de productos tecnológicos orientados a la seguridad y, por supuesto, deseando a toda nuestra comunidad un excelente año 2022.

Redacción Tecnología 21 / 30.12.2021 / 4:12 pm

Hace poco se lanzó el timbre inteligente Doorbell 4 de Ring, uno de los productos con mejor reputación a nivel mundial. En Tecnología 21, decidimos adquirir esta nueva versión, también comprar el Chime Pro y varios Echo Show 5. Veamos las características del Doorbell 4 de Ring y lo que estos dispositivos pueden lograr unidos.

Detalles del timbre inteligente Ring Doorbell 4

Esta nueva versión del timbre de Ring optimiza las vistas previas y nos permite registrar todos los movimientos captados por la cámara. No requiere de cableado, ya que funciona con una batería desmontable que nos permitirá usar el equipo durante días o semanas, dependiendo de la cantidad de opciones que activemos mediante su aplicación oficial.

Al configurar la detección de movimiento, siempre tendremos el registro de lo que sucede alrededor. Sin embargo, tal como indicamos previamente, debemos considerar que la batería del equipo se consumirá con mayor rapidez cuando tengamos una mayor cantidad de opciones activadas. ¿Cómo podemos solucionar esto? Adquiriendo baterías adicionales desde la Web oficial de Ring o Amazon.

Ring no solo nos vende baterías adicionales, sino también sus cargadores oficiales. En caso de no querer comprar los cargadores oficiales para las baterías, tan solo debemos usar un cable con conector Micro USB para cargar la batería durante, aproximadamente, 8 horas si se quiere la carga completa. En el caso particular de solo tener una batería disponible, sugerimos que la carga se realice durante la noche para evitar desatender potenciales visitas, entregas, coordinaciones, etc.

Estas son las características principales del Ring Doorbell 4:

Video HD con visión nocturna

Alertas de movimiento con vistas previas de video

Audio bidireccional

Configuraciones de privacidad personalizables

Batería recargable fácilmente desmontable

Funciona con Alexa

Comprobamos que su WiFi de banda dual permite que se acceda fácilmente a las vistas previas generadas a color. Si activamos la función de video Pre-Roll podremos grabar lo que sucedió antes de que los sensores detecten movimiento en el entorno; de esta forma, no nos perderemos de vista ningún detalle importante.

La configuración del Ring Doorbell 4 es muy sencilla:

Insertamos la batería recargable Configuramos el Ring Doorbell 4 desde su App en Android o iOS Aseguramos Ring Doorbell 4 con sus tornillos respectivos

Notificaciones en tiempo real

Por medio de su aplicación podremos recibir las notificaciones en tiempo real. Según nuestra experiencia, la velocidad de transmisión de imágenes y audio es la adecuada. La visualización de las notificaciones en tiempo real es similar a la siguiente imagen:

Video en directo

La función Live View o Video en directo nos permite responder directamente desde nuestro smartphone, sea un iPhone o un equipo con el sistema operativo Android. La respuesta es inmediata desde un iPhone 13 Pro Max; sin embargo, también adquirimos varias pantallas inteligentes Echo Show 5 de Amazon, las cuales suelen ser muy útiles si no podemos o no deseamos atender desde nuestro smartphone.

Debemos considerar que Ring Doorbell 4 es únicamente un timbre inteligente y no incorpora un sistema de cerradura, por lo que no podremos abrir la puerta con ese único producto. Si queremos una cerradura inteligente, podemos consultar las diversas opciones que nos brinda Ring. Si queremos tener un registro histórico de los videos debemos adquirir el servicio Ring Protect, nosotros lo probamos y funciona muy bien: tanto las grabaciones como el fácil acceso a las mismas.

La visualización del video en directo es similar a la siguiente imagen:

Dispositivos conectados

Existen varios dispositivos que pueden conectarse al Ring Doorbell 4. La aplicación Ring nos permite añadir los siguientes dispositivos:

Videotimbres

Cámaras de seguridad

Chimes

Seguridad (Alarmas)

Cerraduras y controladores de acceso

Iluminación inteligente

Sensor del buzón

Enchufe inteligente para exteriores

Luego de añadir los dispositivos, podemos gestionarlos con total facilidad a través de la aplicación oficial. Nosotros adquirimos un Chime Pro para maximizar el sonido del timbre y varias pantallas inteligentes Echo Show 5 para visualizar la imagen del Ring Doorbell 4 e indicar diversas instrucciones Alexa.

La visualización de los dispositivos conectados es similar a la siguiente imagen:

Control de Seguridad & Privacidad

Tal como el título indica, a través de esa sección podremos configurar todo lo relacionado a la seguridad nuestros dispositivos. Veremos las siguientes opciones, entre otras:

Gestionar la información de nuestras cuentas

Gestionar la forma de verificación de nuestras cuentas

Gestionar los dispositivos autorizados

Vincular con una cuenta de Amazon

Gestionar las notificaciones

Gestionar el cifrado de los videos

Actualizaciones de seguridad de software

Todas las configuraciones se realizan de manera intuitiva. Debido a nuestra grata experiencia, estamos seguros de que el próximo año estos productos tendrán mucha demanda a nivel global. La visualización de la sección Control de Seguridad & Privacidad es similar a la siguiente imagen:

Video del Ring Doorbell 4

Finalmente, vemos que la combinación de dispositivos que elegimos nos brinda la posibilidad de recibir notificaciones en nuestro smartphone cuando alguien toque nuestro timbre y poder establecer un diálogo en tiempo real para coordinar lo que sea necesario en todo momento y lugar. Las posibilidades pueden ser mucho más amplias, dependiendo de los dispositivos que añadimos como cerraduras inteligentes, etc.

