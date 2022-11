Reseña del Galaxy Z Fold 4: El Samsung que impulsa tu productividad

El Samsung Galaxy Z Fold 4 es más liviano que su antecesor, su sistema operativo está optimizado para su pantalla principal e incluye una barra de tareas que impulsa la productividad.

Verenice Caceres / 28.10.2022 / 10:40 am

Probamos el Samsung Galaxy Z Fold 4, uno de los plegables que el gigante surcoreano presentó el último 10 de agosto y que se caracteriza por ser un dispositivo versátil ya que, además de funcionar como un teléfono convencional, puede convertirse en una tableta.

Hablamos de un equipo que en diseño no trae muchos cambios, pero que viene con mejoras significativas en el software. Las aplicaciones se adaptan mejor a la pantalla principal, existe una barra de tareas que facilita la navegación y es posible gestionar múltiples ventanas como si estuviéramos frente a una computadora.

En Tecnología 21 probamos sus funciones y te contamos si realmente es un equipo que favorece la multitarea y si vale la pena comprarlo.

Video de la reseña del Samsung Galaxy Z Fold 4

Diseño: Pulido pero con el doblez aún presente

A pesar de que luce idéntico a la generación anterior, el Galaxy Z Fold 4 es más delgado y liviano que su antecesor. La pantalla se compone de materiales más ligeros y la bisagra integra un nuevo sistema de rotación que le permite ser más delgado. Su peso es de 263 gramos, y aunque es 8 gramos más liviano que la generación anterior, se siente pesado si lo comparamos con un teléfono convencional, pero como este no es un dispositivo cualquiera sino uno que puede convertirse en tableta, su peso está dentro de lo esperado.

La pantalla exterior es de 6.2 pulgadas y es posible utilizarlo con una sola mano. Por supuesto, la pantalla principal es más grande y mide 7.6 pulgadas. Los biseles han sido reducidos, pero no lo suficiente. Puede que en fondos oscuros no sea notorio, pero están ahí y creemos que es un aspecto que puede mejorar al igual que la marca de doblez que aún persiste en la pantalla principal.

Según Samsung, el Z Fold 4 es el modelo más resistente de su tipo. Las pantallas vienen con protección Corning Gorilla Glass Victus Plus y el cuerpo está protegido por marcos de aluminio que prometen mayor durabilidad. Con todo esto, los arañazos no deberían ser un problema, pero debemos tener cuidado ya que el mismo fabricante advierte que la pantalla puede sufrir daños si presionamos el panel con objetos duros o lo exponemos a partículas pequeñas como la arena.

Ante el aviso, no sometimos el dispositivo por pruebas de rayadura, pero sí lo sumergimos al agua. Lo hicimos en varias oportunidades y el dispositivo no fue afectado en ninguna de sus funcionalidades. Cabe señalar que la certificación IPX8 está orientada a salvar el dispositivo de situaciones accidentales donde podría sufrir daños si cae en la piscina o se moja con la lluvia. No debemos mojar el dispositivo a voluntad. Que el equipo sea resistente al agua, no significa que este pensado para ser usado bajo el agua.

Continuando con el tema del diseño, deben saber que el equipo se comercializa en tres colores: Verde Grisáceo, Negro Fantasma y Beige. Nosotros tuvimos a prueba el Verde Grisáceo, un color que le brinda ciertos protagonismos al cámara principal que se compone de tres sensores. El acabado mate de la trasera se combina bastante bien con el acabado liso y brillante de los marcos. El dispositivo se siente bien en las manos, aunque debo admitir que es resbaladizo, por lo que recomiendo usarlo con una funda.

En la pantalla exterior tenemos una cámara de 10 MP y en la pantalla principal una cámara de 4 MP que intenta pasar desapercibida bajo la pantalla. No siempre lo logra y dependerá mucho de los colores que se vean en el panel, pero aplaudimos el esfuerzo.

Desempeño: Perfecto para el multitasking

El aspecto que más destaca en este dispositivo está relacionado con el sistema operativo. El Galaxy Z Fold 4 llega con One UI 4.1.1 sobre Android 12L, una versión optimizada para dispositivos con pantallas grandes como tabletas y teléfonos plegables, donde la mayor novedad es la barra de tareas que aparece en la parte inferior de la pantalla y que permite navegar de manera más eficiente entre las aplicaciones.

Su barra de tareas funciona como la de una computadora. Muestra aplicaciones recientes y permite incluir aquellas que necesitamos tener a la vista. Además, agrupa aplicaciones que decidimos guardar o acabamos de emplear a través de la función multiventana. En efecto, la barra de tareas no solo facilita el acceso a las aplicaciones que más utilizamos, también permite abrir hasta tres aplicaciones a la vez, lo que es perfecto a la hora de realizar varias tareas al mismo tiempo.

No todas las aplicaciones están optimizadas para el modo multiventana e Instagram es una de ellas. Nos sorprende que la interfaz de esta red social aún no se adapte a este tipo de pantallas, pero seguro que no tardarán mucho en ponerse al día o al menos eso esperamos. Por otro lado, gracias a colaboraciones con terceros, muchas de las aplicaciones de Google y Microsoft funcionan sin problema y nos dan una experiencia agradable.

De todas las apps que probamos, el servicio de correo y la suite de ofimática de Microsoft están optimizadas a la medida. Si abrimos Outlook la pantalla se dividirá en dos: en una se mostrará la bandeja de entrada y en la otra veremos el contenido del correo que seleccionemos. El sistema es sumamente intuitivo: es muy fácil redactar, responder o eliminar un correo.

Nos hubiera gustado tener la misma experiencia con Gmail, el popular servicio de correo de Google, pero no fue así. El servicio funciona bien, solo que no tenemos una vista organizada y más amigable como en Outlook. De todas maneras, mantenemos la esperanza de que esto pueda mejorar en próximas actualizaciones.

También probamos las principales aplicaciones de Office, como Word, Excel y PowerPoint. Como es obvio, la experiencia no fue tan cómoda como en una computadora; sin embargo, creemos que la pantalla principal del Galaxy Z Fold 4 nos ofrece suficiente espacio como para redactar documentos urgentes, editar hojas de cálculo y crear presentaciones. No es un dispositivo que vaya a reemplazar a tu portátil, pero resulta de gran utilidad en momentos que necesitas editar este tipo de archivos y no tienes un ordenador a la mano.

El dispositivo es cómodo para leer libros y documentos en PDF. La interfaz es compatible con la aplicación de Adobe y es posible resaltar, subrayar, agregar notas y dibujar mientras revisamos el contenido. No son funciones que no podamos ejecutar en cualquier teléfono inteligente, solo que resulta más cómodo hacerlo en la pantalla del Fold 4, especialmente porque su tamaño nos da mayor comodidad.

¿Cuál es su desempeño en redes sociales y aplicaciones de video? El contenido de Facebook y TikTok se adapta bastante bien al formato del panel principal. En Facebook, mientras revisamos las publicaciones, podemos hacer que la pantalla se divida en dos y así activar el chat para iniciar una conversación o responder algún mensaje. Sucede algo similar con TikTok al habilitar los comentarios. Estos aparecen al costado del video en cuestión y no sobre el contenido que estamos visualizando como sucede siempre.

Si consumimos videos en YouTube podremos visualizar la plataforma de varias maneras. El video puede estar a pantalla completa o ubicarse a un lado para darnos acceso a los videos recomendados o la lista de comentarios.

¿Cuál es su rendimiento con videojuegos? Para hablar de este tema debemos recordar que el dispositivo viene con el procesador más potente de Qualcomm: el Snapdragon 8+ Gen 1, que en nuestro caso llegó acompañado con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Con una buena señal de internet, los videojuegos corren de manera fluida y sin sobresaltos.

Sus dos pantallas utlizan tecnología Dynamic AMOLED 2X y taza de actualización adaptativa de 120 Hz, de modo que la interfaz no solamente es amigable al tacto, sino que nos muestra colores más encendidos, lo que puede ser conveniente al usar videojuegos.

Fotografía: Podrás hacer selfies con la cámara posterior

La fotografía es un aspecto fundamental que no puede ser obviado en un teléfono móvil y menos en un dispositivo plegable como el Z Fold 4, que se caracteriza por ser un equipo versátil y bastante completo. Aquí, la cámara posterior se compone de tres sensores: tenemos una cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP con ángulo de visión de 123° y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de 3X que puede llegar hasta los 30X con ayuda del zoom digital.

En condiciones de buena luz tendremos fotos nítidas, coloridas y con un buen manejo de sobreexposición. La única observación que tenemos aquí es que, en escenarios naturales, los colores se ven saturados y con un efecto artificial. El cielo se ve mucho más celeste y las plantas adoptan tonalidades de verde que no corresponden con la realidad. Puede que el resultado sea del gusto de algunos usuarios, pero nos parece forzado y es algo que se repite en todos los dispositivos de la marca.



Foto: Ultra gran angular



Foto: Modo automático

Foto: Zoom 3X

El gran angular corrige suficientemente bien la deformación de las esquinas y el Zoom óptico de 3 aumentos nos da un acercamiento sin pérdida de calidad. Si requerimos de mayor acercamiento podemos utilizar el Zoom digital, el cual recomiendo usarlo solo hasta los 10X, ya que luego se reduce la calidad.

Si hay algo que debemos resaltar en este apartado es el modo retrato. El teleobjetivo del Galaxy Z Fold 4 nos brinda un excelente recorte. El desenfoque de fondo es equilibrado y es posible suavizar o aumentar el efecto desde la galería.

En fotografías de noche veremos que la calidad desciende, especialmente al usar el ultra gran angular o el zoom. En algunos casos tendremos un efecto acuarela, como si las zonas de sombra estuvieran desenfocadas. ¿Es posible mejorar la toma activando el modo noche? Sí, podemos usar el modo noche para aprovechar mejor la luz del ambiente.

¿Y el modo selfie? Si queremos hacer una foto de nosotros mismos, tenemos tres opciones: además de poder usar la cámara frontal pantalla externa (con el equipo cerrado) o la pantalla principal (con el equipo abierto en modo tablet), podemos emplear la cámara posterior y así obtener un mejor resultado en cuanto a nitidez, aunque los colores serán ligeramente saturados.

Si la cámara posterior no nos convence, podemos usar la cámara de la pantalla exterior, que nos dará fotografías con colores mucho más naturales y equilibrados. También podemos usar la cámara frontal de la pantalla interna, pero no la recomendamos. La calidad es baja, se percibe falta de nitidez y brillo en los colores. Lo bueno es que existen otras opciones, así que nadie extrañará esta cámara a menos que sea para videollamadas.

En cuanto a video, tenemos la posibilidad de grabar en calidad HD, FHD, UHD y 8K. Existe un buen manejo del enfoque y la estabilización está dentro de los parámetros esperados.

Autonomía: Batería con carga rápida de 25 W

El Samsung Galaxy Z Fold 4 llega con una batería de 4,400 mAh, compatible con tecnología de carga rápida de 25 W y carga inalámbrica de 15 W. La caja del dispositivo incluye cable de carga, pero no el cargador, así que tendremos que comprar este accesorio por separado.

La duración de la batería dependerá del uso que le demos al equipo, aunque en promedio, con reproducción de contenido multimedia, tasa de actualización adaptativa y brillo al 60% tendremos entre 5 y 6 horas de autonomía

¿Cuánto demora en cargar la batería? Nosotros usamos un cargador rápido de 20 W y tardó una hora con 40 minutos. Lo ideal en este caso, es conectarlo a la corriente antes de que la batería se agote por completo.

Conclusión

Confirmamos que el Galaxy Z Fold 4 es un dispositivo versátil que nos permite realizar varias tareas a la vez. Por sus características, podemos concluir que no es un dispositivo para todos, sino uno orientado a ejecutivos o personas que necesitan un teléfono inteligente que les permita editar documentos y gestionar su correo electrónico con mayor comodidad.

Por supuesto, aún hay aspectos que seguramente Samsung mejorará en próximas versiones.

Aspectos a favor

El diseño corresponde a un dispositivo premium

El sistema operativo está bien adaptado al aspecto de la pantalla principal

La barra de tareas funciona muy bien e impulsa la productividad

Oportunidades de mejora