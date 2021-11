Tetra Pak: Los envases del futuro

La tecnología permite que los consumidores conozcan el origen de los productos que consumen.

Tuvimos el gusto de entrevistar a José Luis Jiménez, Gerente General de Tetra Pak Perú, sobre la nueva tecnología de digitalización de envases de alimentos y los avances en la creación del envase del futuro.

¿Qué motivó a Tetra Pak a integrar la conectividad en sus envases?

Nosotros hemos visto que el desarrollo de la tecnología y principalmente la digitalización es ahora muy importante en todas las ramas de la industria y de la vida. Todos los consumidores están cada vez más conectados y utilizan cada vez más la tecnología. De esa manera hubo una inquietud muy grande en Tetra Pak, quien siempre está buscando innovar en todos su sentidos por ver de qué manera podía integrar la digitalización a todos sus envases.

Entonces, pusimos en marcha varios desarrollos que ahora iremos comentando para que estos envases sean además de un contenedor de muy alta calidad que protege todas las características de los alimentos sean envases conectados con el consumidor, con nuestros clientes y con todos quienes tengan contacto con ellos.

¿De qué manera funcionan estos envases conectados?

Lo que ha desarrollado Tetra Pak es una tecnología que puede imprimir en cada uno de los envases un código único similar a un código QR que está conectado a una plataforma que hemos desarrollado con cada uno de nuestros clientes y que se encuentra en la nube.

Recordemos que cada envase de leche o de jugos contiene productos de un productor y nosotros les proveemos la maquinaria para poder envasar dichos productos. En conjunto con cada uno de nuestros clientes se desarrolla esta plataforma que permite que cada consumidor pueda leerla utilizando un dispositivo móvil y pueda acceder a toda esta plataforma que puede tener una gran variedad de información.

¿De qué forma se beneficiarán los consumidores y clientes?

Por parte de los clientes, lo que ellos están aprovechando con esta tecnología es poder tener un acercamiento y un contacto directo con sus consumidores. Con esta tecnología de código único pueden hacer promociones de tipo instant win donde la gente lee y puede inmediatamente ganar un premio hasta otras promociones de tipo que haya que registrarse y seguir una determinada mecánica.

Entonces, los clientes están obteniendo datos e información de quienes son sus consumidores, sus preferencias de consumo y hacia dónde van las tendencias y requerimientos de los consumidores por lo cual seguramente podrán atenderlos de una mejor manera y hacer crecer sus ventas. Ya los clientes están viendo un impacto directo en sus ventas y en el relacionamiento con los consumidores.

Por el lado del consumidor tienen muchas ventajas porque al poder acceder a estas plataformas pueden beneficiarse de promociones como las que ya he mencionado. Por ejemplo, hoy el consumidor está muy interesado en conocer el origen de los alimentos, entonces por estos códigos pueden saber dónde ha sido fabricado el producto, de donde vienen los ingredientes, etc.

Hay un tema de trazabilidad que les permite llegar hasta el origen primario de donde salió digamos ese litro de leche, en donde fue producido, envasado, como fue distribuido. Pueden tener una gran cantidad de información y esto realmente al consumidor de hoy en día le parece muy valioso. Para Tetra Pak, uno de sus pilares es la seguridad alimentaria, que calza muy bien con esto que acabo de comentar.

Esta es una tecnología similar a blockchain: es un desarrollo propio de Tetra Pak y da todo el tema de trazabilidad a través de toda la cadena.

¿De qué forma estos envases inteligentes pueden interactuar con los consumidores?, ¿qué información se puede encontrar en estos envases?

Yo lo dividiría en dos partes. El tema de en qué manera interactúan con los envases ya lo he comentado, al estar el código ahí los clientes los leen y pueden entrar a nuestra plataforma. Que pueden encontrar ahí en realidad depende de lo que el productor decida. Al ser una plataforma tan alta puede tener cualquier tipo de contenido, como cuál es el origen de los envases, mostrar el cómo se producen y procesan los envases pero también puede tener información nutricional del producto, recetas o incluso podrían tener otros tipos de contenido que sean de interés del consumidor.

Hay una aplicación que también es de digitalización que se llama pack story. Es una plataforma creada también por Tetra Pak donde los clientes, a través de su teléfono celular pueden acceder a una plataforma de realidad aumentada. Por ejemplo, un niño ve el logo que dice pack story y puede acceder a un cuento, una historia o un personaje explicando al niño, por ejemplo, lo que se está tomando, cómo es producido, etc. Hay muchos desarrollos que son hechos con caricaturas, dibujitos y otras herramientas de realidad aumentada. Es interesante porque existe todo un mundo de realidad aumentada que es impresionante y ese es un ejemplo de todo lo que desde Tetra Pak estamos haciendo.

¿Qué tipo de tecnologías se aplican en este tipo de envases inteligentes?

En cuanto al aspecto técnico y tecnológico creería que están alrededor de esta plataforma de código único, realidad aumentada y lo que es super amplio es toda la plataforma de contenidos y de aplicaciones que se pueden tener ahí.

¿Qué diferencias tienen con los envases de código de barras?

La aplicación y utilización del código de barras es brindar cierta información del producto para el tema del retail, pues muestra información limitada sobre qué producto es y su precio. La diferencia es que el código de barras no lo lee el consumidor porque no hay acceso a leer nada más relevante en estos códigos, en cambio con el código único se puede interactuar y tener acceso a toda la información que ya he mencionado.

¿Qué mejoras hubo en la cadena de producción de Tetra Pak?

Eso es muy importante porque así como hemos hablado de la parte de digitalización y desarrollo tecnológico en los envases, también del lado de las líneas de operación hay muchos avances. Tetra Pak hizo desarrollos últimamente hacia lo que es industria 4.0, que significa tener todos los equipamientos de una planta conectados y tener por ejemplo acceso remoto a dichos equipos.

En ese caso, hay una aplicación que es muy relevante en estos tiempos de pandemia cuando se limito toda la parte de movilización, de gente circulando y el acceso a plantas y otros lugares, Tetra Pak por ejemplo tiene un servicios de acceso remoto que se conecta a las líneas de envasado que están en las plantas de los clientes, en el caso de Perú hablamos de Nestlé, Gloria, Laive, Coca Cola, Grupo Aje. Tetra Pak desde un sitio remoto se conectaba para dar asistencias y soporte remoto a estas líneas y poder hacer algunas composturas o arreglar desperfectos. Ese es un ejemplo de cómo estamos aplicando la tecnología por el lado industrial.

¿Cuáles son las tendencias tecnológicas en los envases de bebidas y alimentos para los próximos años?

Tetra Pak en sus pilares y en su ADN tiene por ejemplo el tema medio ambiental como una prioridad de las más altas. Yo diría que ahí es muy relevante los desarrollos que están haciendo para tener envases cada vez más sostenibles.

Un envase de Tetra Pak está formado por cartón principalmente en un 75%, luego tiene polietileno en un 20% y una capa de aluminio. Entonces el cartón es un recurso renovable que viene de bosques certificados, el polietileno es un recurso fósil y ahí se está utilizando y se está desarrollando utilizar polietilenos a base de origen vegetal. Hoy se utilizan algunos polietilenos hechos de bagazo de caña, así que estamos tratando de incorporar ahí también recursos renovables y a esos desarrollos se le está dando muchísima importancia. Por parte del aluminio se está evaluando y se están haciendo investigaciones para poder reemplazar ese aluminio por algún otro componente que sea 100% renovable, todo esto enfocado a la parte de medio ambiente.

¿Cómo será el envase del futuro?, ¿cuáles son los avances sobre este proyecto?

Yo creo que es tan grande como las posibilidades que nos da la tecnología hoy. Hablamos de envases conectados que tienen que ver con todo lo que he venido explicando, y creo que el futuro va hacia tener envases inteligentes. En este caso es un poco difusa la explicación de que sería un envase inteligente pero con toda esta tecnología podemos imaginarnos, por ejemplo, que cuando un consumidor tenga un litro de leche en un envase inteligente y se termine su contenido, el envase mande una señal al supermercado o a la lista de pedidos de la siguiente compra de alimentos de manera automática sin que el consumidor tenga que anotarlo. Ese sería un ejemplo muy sencillo sobre una aplicación que podría darse, ligada a lo que es el internet de las cosas.

También por el lado de reciclaje, Tetra Pak está muy enfocado en hacer crecer las tasas de reciclaje y desarrolla muchas actividades con esos objetivos, así que en ese caso los envases inteligentes podrían ayudar a hacer un seguimiento adecuado sobre cuál es su destino post consumo y se garantice que se reciclan y se obtengan los materiales secundarios que sirvan para seguir fabricando otros productos. Yo creo que ese es el futuro, tener envases inteligentes.

Finalmente, ¿hay algo más que desees compartir con nosotros?

Les hablé de los principales pilares que tiene Tetra Pak como innovación, también la parte de medio ambiente desarrollando envases cada vez más sostenibles y desarrollar las cadenas de reciclado en todos los países en los que estamos y por otra parte el tema de digitalización y conectividad con nuestros envases conectados que ya son una realidad hoy en día.

Toda la parte de accesibilidad a plataformas de contenido, realidad aumentada y hacia el futuro vamos persiguiendo el objetivo de tener envases inteligentes.

