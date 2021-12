Sudio T2: Auriculares con 35 hrs de autonomía, control táctil y diseño confortable

Auriculares inalámbricos con tecnología de cancelación activa de ruido, 35 horas de autonomía total, control táctil y diseño confortable.

Verenice Caceres / 21.12.2021 / 3:11 pm

Para quienes aún no conocen a Sudio, es una compañía sueca especialista en la fabricación de dispositivos de audio. Hace un tiempo probamos los Sudio Nio, auriculares inalámbricos que la marca comercializa como una propuesta económica frente a los AirPods de Apple.

En esta ocasión, probamos los Sudio T2, una opción más sofisticada, con tecnología de cancelación activa de ruido y 35 horas de autonomía total.

Empaque

Además del estuche y los auriculares, encontraremos un cable de carga USB C, puntas de goma en 4 tamaños, paño de limpieza, garantía y guía de inicio rápido. Se podría decir que fuera del paño de limpieza, todo lo que se incluye en la caja está dentro de lo esperado.

Diseño ovalado, ligero y compacto

La marca apuesta por un diseño en el que se observa un claro dominio de las curvas. El estuche es ovalado y lo suficientemente compacto y liviano como para llevarlo en cualquier bolsillo. Además, incluye una pequeña correa que nos permite utilizar el dispositivo como un colgante de mochila.

La textura del estuche es suave y cuenta con un acabado que favorece el agarre. Hacia el frente encontramos el sello de la marca y hacia la parte posterior, el puerto de carga USB C y el LED indicador de la batería. En la parte de la base ubicamos el botón de reseteo que nos servirá para borrar todos los dispositivos vinculados.

Por su parte, los auriculares llegan con un diseño que favorece enormemente la ergonomía, resultado de un largo proceso de investigación y desarrollo que involucra 17 iteraciones llevadas a cabo en dos continentes con pruebas en más de 400 oídos.

Los Sudio T2 no solo se sienten livianos, sino también bastante cómodos; tanto que a diferencia de otros modelos, podemos utilizarlos por varias horas sin que nos cause dolor. Si elegimos bien la punta que mejor se adapta al tamaño de nuestros oídos no deberíamos tener ningún problema.

Cada auricular incluye punta de goma intercambiable, micrófono dual, control táctil y un LED indicador. El diseño es atractivo y la parte de metal de la zona táctil le da un aspecto sofisticado y vanguardista.

Control táctil rápido y preciso

No tenemos botones físicos, sino un sistema de control táctil que nos permite ejecutar múltiples funciones: cambiar de pista o canción, subir el volumen o activar la cancelación de ruido.

A continuación, todo lo que podemos hacer a través de los controles táctiles:

Presionar cualquiera de los auriculares por 5 segundos: Encender / Apagar

Un toque en cualquiera de los auriculares: Reproducir / Pausar

2 toques en el auricular izquierdo: Retroceder una pista

2 toques en el auricular derecho: Pasar a la siguiente pista

3 toques en el auricular izquierdo: Bajar volumen

3 toques en el auricular izquierdo: Subir volumen

Presionar cualquiera de los auriculares por 3 segundos: Rechazar / Finalizar llamada

Presionar uno de los audífonos durante 2 segundos: Cambiar entre el modo normal, la cancelación activa de ruido (ANC) y la función de escucha.

Los controles funcionan sorprendentemente bien: cada acción se ejecuta de forma rápida y precisa, aunque tenemos una observación a la hora de activar la cancelación de ruido. El dispositivo reproduce un tipo sonido al cambiar de modo y me resultó difícil identificar cuál correspondía a la cancelación de ruido.

Emparejamiento rápido y sencillo

El proceso de emparejamiento es sumamente sencillo. Solo debemos levantar la tapa del estuche y esperar a que la señal de voz nos confirme que los auriculares están listos. Activamos el Bluetooth en nuestro dispositivo móvil, esperamos a que el sistema reconozca los Sudio T2 y ejecutamos el emparejamiento.

El dispositivo llega con Bluetooth 5.2, la versión más reciente del conocido protocolo de comunicación, de modo que la latencia es mucho menor que en otros dispositivos.

Además, es posible utilizar un solo auricular, aunque debemos tener en cuenta que cada uno tiene funciones específicas vinculadas al control táctil.

Desempeño y calidad de sonido sobresaliente

La calidad del sonido es sobresaliente. No es el mejor sonido del mundo, pero está bastante bien para ser un dispositivo de US$129. Los bajos suenan con potencia y aunque estos son los sonidos que más dominan la mezcla, también es posible disfrutar de medios y agudos.

El nivel volumen es bueno y no hay distorsiones si llevamos el volumen al máximo. La tecnología de cancelación de ruido permite que podamos disfrutar un sonido más inmersivo, aunque diría que el filtro de los sonidos no es el mejor. Aún con el volumen por encima del 70% escuchaba levemente las teclas de mi computadora.

El alcance es de 10 metros, pero si tenemos una estructura (ya sea una puerta o pared) que nos separe del dispositivo vinculado, experimentaremos cierta interferencia hasta que, finalmente, la señal se cortará.

Autonomía total de 35 hrs

Además del diseño y la calidad del sonido, la autonomía es un aspecto que también destaca en estos auriculares. El fabricante promete 7.5 horas de reproducción continua desde los auriculares, tiempo que puede extenderse a 35 horas a través del estuche de carga.

Cabe señalar que la duración de la batería puede variar dependiendo de las funciones que activemos en los auriculares. Si consideramos la cancelación de ruido y elevamos el volumen por encima del 70% de su capacidad, la autonomía de los auriculares puede reducirse a 6 horas con 30 minutos.

Si los auriculares quedan sin batería, con 10 minutos en carga a través del estuche obtendremos un promedio de 2 horas de reproducción musical. Si nos quedamos sin batería en el estuche, nos quedará otra opción que conectarlo a la corriente. La carga completa demora un promedio de 60 minutos.

Y no, no contamos con tecnología de carga inalámbrica, así que debemos tener cuidado de no perder el cable de carga, que por cierto es muy pequeño para mi gusto

Puntos a favor y aspectos a mejorar

Los Sudio T2 destacan notablemente en los siguientes puntos

Diseño confortable

Autonomía

Calidad de audio sobresaliente

Controles táctiles precisos

Entre los puntos que consideramos que la marca debe mejorar en próximas versiones tenemos lo siguiente:

La cancelación activa de ruido

El indicador al cambiar de modo en los auriculares

Si estás interesado, puedes adquirir los Sudio T2 en colores blanco, negro, jade y arena, como el de esta reseña, por tan solo US$129 desde la página oficial de Sudio.

