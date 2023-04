Kaspersky: Nuevos productos 2023 y tendencias en ciberseguridad

Carolina Mojica de Kaspersky nos compartió todas las características de los nuevos productos de Kaspersky en 2023 y también nos brindó sus recomendaciones sobre ciberseguridad.

Antonio Paredes / 03.04.2023 / 9:40 am

Tuvimos el gusto de entrevistar a Carolina Mojica, Gerente de Ventas de Consumo para las Regiones Norte y Sur de América Latina en Kaspersky, quien nos compartió las características de los nuevos productos de Kaspersky para este año 2023. También conversamos sobre las tendencias de ciberseguridad en la región y cuáles son sus recomendaciones al respecto.

Video de la entrevista a Carolina Mojica de Kaspersky

¿Cuál es la situación actual de Kaspersky en América Latina?

Kaspersky viene creciendo a lo largo de estos últimos años de una manera importante. Estamos posicionados en los mercados más importantes de América Latina, como México y Brasil. En mi caso, que atiendo el norte y sur de América Latina, tenemos una posición privilegiada en consumo, en países como Colombia y Perú.

Realmente tratamos de destacarnos siempre como una de las compañías más importantes en ciberseguridad, entregando al consumidor los mejores productos.

¿Qué características se incorporan en los nuevos productos de Kaspersky?

Básicamente son tres productos: Standard, Plus y Premium, que los pueden ver acá. Tienen diferentes herramientas enfocadas a, por ejemplo, el Standard, que tiene herramientas enfocadas a la parte de seguridad y rendimiento. El producto de Plus tiene unos niveles de seguridad o capas de seguridad que incluyen seguridad de rendimiento y también herramientas de privacidad. Tenemos nuestro producto Premium, que incluye también herramientas para toda la parte de protección de la identidad y toda la parte de servicios que llamamos servicios Premium, que esto es algo que nos había solicitado mucho nuestros usuarios y es tener la posibilidad de que un experto en ciberseguridad pueda apoyar desde la instalación del producto, la revisión de si hay virus, por ejemplo, todas las actualizaciones que requiera el usuario. Puede llamar a una línea prioritaria y va a tener atención en unos horarios específicos de acuerdo al país.

Hasta aquí, hay herramientas de todo nivel y pues hay nuevas funcionalidades que estamos incorporando en el portafolio. Algunas de las más importantes, por ejemplo, en el portafolio anterior teníamos una VPN limitada por día. En este momento, estamos lanzando a partir de nuestro producto Plus la VPN ilimitada que permite al usuario primero tener una protección cuando se conecta, por ejemplo, a redes wi-fi públicas y estar totalmente cifrada la comunicación, todo lo que comparte, y también tener la posibilidad de acceder a muchos servidores que tenemos a nivel mundial a diferente contenido de streaming, videos, música, lo que quiera en cualquier momento.

Otro tema importante es la parte de protección de wi-fi. Entonces, es como nosotros que tenemos de pronto una red wi-fi en nuestra oficina, tenemos la posibilidad de bloquear cualquier intento de conexión de otro dispositivo que no conozcamos y poder bloquearlo a tiempo. Entonces, digamos que nos previenen no solo el tema de que nos consuman recursos en nuestra red, sino también que de pronto nos vayan a robar información importante privada.

Hay un tema súper importante que tiene que ver con el filtrado de cuentas. Nos pasa mucho y escucho mucho a personas conocidas que me dicen: "Me filtraron mi cuenta de Facebook, de Twitter" y prácticamente las pierden. Entonces, hay una herramienta nueva que permite verificar la cuenta y ver si de pronto tiene algún tipo de filtración en donde fue filtrada y los productos aconsejan de cómo digamos poder bloquearlo y cambiar una contraseña segura.

El nuevo portafolio de producto, el que trabaja igual bajo inteligencia artificial, permite guiar al usuario respecto al comportamiento y a las mejores prácticas en este mundo de ciberseguridad.

¿Cuál es la tendencia en ciberataques dirigidos hacia usuarios en América Latina y qué casos sucedieron recientemente?

Hay varios. Realmente viene creciendo muy fuerte el tema de malware. Para darles algunas cifras, digamos acá en Perú, nosotros bloqueamos más de 123 ataques por minuto y esto viene creciendo. El tema de phishing, por ejemplo, también es otro tipo de amenaza que es muy muy fuerte. Creció el año pasado entre enero y agosto del 157%. Es una cifra súper elevada, y Perú está en el tercer lugar después de México y Brasil. Entonces, aquí viene creciendo mucho el tema de phishing, el tema de troyanos. Nosotros detectamos el año pasado, los primeros ocho meses, más de 5.200 troyanos nuevos. Y esto viene creciendo fuertemente.

Entonces, esto es como el punto álgido. Sin embargo, también veíamos últimamente un crecimiento importante en diferentes ataques que se direccionan a través de, por ejemplo, fake news. Ahorita que el ciclón, por ejemplo, pues vemos que este tipo de noticias falsas permiten que los usuarios de alguna manera se repliquen información y logren masificar información que puede tener algún tipo de amenaza interna.

Otro tema importante es el tema Mobile. Creo que si bien existe un poco más de conciencia en los usuarios respecto a la seguridad de los del PC, digamos del computador, aún todavía falta mucho más el tener la sensibilidad en todo lo que tiene que ver con la seguridad de dispositivos móviles. Y aquí, pues, esto viene incrementándose. Todavía las personas, digamos que no, yo creo que la mayoría de nosotros de hecho usamos mucho más el celular para aplicaciones de banca, para hacer compras en línea, para jugar muchas veces y no tenemos aún todavía la conciencia de tener una solución de seguridad. Entonces, es una puerta de entrada vulnerabilidades frente al tema de seguridad.

¿Qué tipo de ciberataques o campañas son usuales en situaciones de desastres naturales?

Los desastres naturales y también cualquier noticia que nos lleve a tener un tema emocional. Hay un concepto que se llama ingeniería social y que tiene mucho que ver con cómo esos ciberdelincuentes logran aprovechar temas emocionales para poder buscar algún tipo de vulnerabilidad.

Claro está, este tema de desastres naturales a través de una noticia con un título muy sensacionalista hacen que las personas, muchas veces ni siquiera son lean el título e inmediatamente por un tema de temor, ansiedad o morbo repliquen la información. Entonces, esto hace que muchas veces diferentes tipos de amenazas, llámese troyanos, phishing, algún tipo de malware, pueda ser replicado fácilmente a través de mensajería instantánea, páginas web o redes sociales de una manera muy sencilla. Entonces, es utilizar la sensibilidad humana y el sentimiento humano para poder generar este tipo de ciberamenazas y replicarlas.

¿Cómo deben reaccionar los usuarios que son víctimas de ciberataques?

En primer lugar, yo creo que, y más hablando un poco del tema de las fake news, siempre debemos tener un poquito de conciencia en lo que nosotros replicamos y entregamos a familia, amigos, o sea, no deberíamos ser replicadores de información que no tenemos la certeza de que sea una información válida.

En segundo lugar, debemos asegurarnos siempre de dónde viene la información, de si es un sitio que es real y no es un sitio falso, asegurarnos un poco de la identidad de ese sitio.

En tercer lugar, antes que cualquier cosa, nosotros debemos ser preventivos, y eso tiene que ver con nuestras soluciones de seguridad, o sea, prevenir es la clave para cualquiera de los usuarios, y es tener una solución de seguridad que nos permita a nosotros protegernos y que nos prevenga de diferentes situaciones, y creo que incluiría uno adicional, y son los de seguridad, los hábitos de seguridad debemos incorporarlos, incluso desde pequeños.

Acá toco un tema súper sensible que tiene que ver con la familia y es cómo como padres de familia podemos incluir hábitos digitales adecuados desde muy chiquitos a los niños para que sean unos adultos responsables el día de mañana en este mundo digital que es maravilloso, pero que es muy sensible en términos de seguridad.

Entrando un poquito en el tema de familia aquí en Perú, los niños cada vez más pequeños, un 62% de los niños tienen su primer dispositivo móvil de entre los seis y los nueve años, y pues claramente a esa edad no son responsables de temas de seguridad o de reglas, etc.

Entonces, creo que desde allí es importante poder generar esos hábitos adecuados para que sepamos cómo cuidarnos, nos anticipemos y tengamos unas reglas claras en temas de ciberseguridad.

¿Cómo Kaspersky nos ayuda a conocer más sobre ciberseguridad?

Nosotros como fabricantes tenemos una red de canales en cada uno de los países que nos permiten replicar de alguna manera toda la información en términos de ciberseguridad, pero como compañía también estamos constantemente educando al consumidor respecto a los riesgos, a cómo poder mitigarlos, cómo poder protegerlos. Tenemos no solo en la página web, sino también tenemos un blog donde generamos mucho contenido enfocado al tema de ciberseguridad. No solo hablando de productos, sino también hablando de contenido interesante, por ejemplo, cómo proteger mi dispositivo móvil, cómo tener una higiene adecuada en temas digitales para poder protegernos. Es un contenido súper interesante.

También tenemos la Academia Kaspersky 360°, donde estamos constantemente capacitando a nuestros canales de distribución. Generamos muchas piezas enfocadas para que el consumidor lo entienda un poco mejor porque muchas veces el consumidor o el usuario realmente cree que no va a ser víctima hasta que le pase.

Y muchas veces, dependiendo del contexto, pues prefieren callar y no reportar ciertas amenazas o lo que les haya pasado por miedo, por temor o por vergüenza.

Trabajamos muy de cerca, incluso con algunas entidades, por ejemplo, en el tema de "stalkerware". Para dar un contexto, esta es una aplicación que se puede instalar de una manera muy fácil y muy sencilla en el dispositivo de una persona y estar constantemente revisando todo el contenido, lo que hasta vulnera todo el tema de privacidad de una persona.

Nosotros hacemos muchos estudios. Hicimos un estudio enfocado en el tema de "stalkerware", donde lamentablemente la mayor parte de las víctimas son mujeres.

Desde allí trabajamos con entidades en diferentes partes del mundo y acá en Latinoamérica para poder trabajar en conjunto nosotros como una compañía experta en ciberseguridad y organizaciones enfocadas a la protección de la mujer para que se eduquen, para que entiendan, se protejan y reporten este tipo de amenazas.

Entonces, eso es más o menos el contexto de lo que nosotros como compañía generamos a la sociedad.

Hay mucho interés por usar la inteligencia artificial, ¿qué debemos considerar en términos de seguridad?

Yo te hablo desde el tema de seguridad como compañía. Nosotros hemos incorporado desde el portafolio anterior, pero aún más el tema de inteligencia artificial, porque es un concepto que ya viene desde hace varios años. Es importante incorporarla y cómo la incorporamos.

Nuestros productos buscan la manera de, a través de la inteligencia artificial, conocer los hábitos de comportamiento del consumidor, de nuestro consumidor. Entonces, si las herramientas detectan que como consumidor, yo visito sitios y que pueden llegar a tener algún tipo de riesgo, inmediatamente me va a generar alertas, me va a generar recomendaciones para que yo esté protegido, me genera recomendaciones, por ejemplo, respecto al estado del disco duro de mi dispositivo, de tal manera que de manera anticipada me puede comunicar y recomendar el cambio del disco duro o hacer un backup del disco duro. Entonces, de alguna manera, ya la inteligencia artificial hace parte de la tecnología que utilizamos para poder brindar un respaldo adicional al usuario sin que el usuario tenga que hacer absolutamente nada, sino que le genera recomendaciones y una guía completa de todo el panorama de seguridad para que esté protegido de una manera rápida, generando los mejores hábitos de consumo sin utilizar la mayor cantidad de recursos del sistema.

Te doy otro ejemplo, tenemos una herramienta nueva que se llama modo silencioso, modo juego. Si yo no soy amante de los juegos o necesito hacer una videollamada, yo necesito que todos estén enfocados a lo que estoy haciendo en ese momento. Si estoy en Teams, necesito que el audio, la voz, el video esté totalmente 100% enfocado a lo que yo quiero. Entonces, a través de esta inteligencia artificial, todas las aplicaciones se enfocan en poder tener esto al 100% y en segundo plano tenerme protegido igual cuando juego. A eso me refiero con el tema de la utilización de la inteligencia artificial.

Finalmente, ¿hay algo más que desees compartir con nosotros?

No solo como compañía, cualquiera de nosotros como usuarios debemos prevenir siempre todo el tema de ciberseguridad.

Como lo decía anteriormente, desde pequeños, para las familias, para cualquier persona que tenga personas pequeñas, deberíamos poder generar esos hábitos de ciberseguridad, siempre estar alertas a cualquier tipo de riesgo, no confiar necesariamente en todo lo que vemos en Internet. Internet es una puerta maravillosa, es un mundo maravilloso donde podemos conseguir información, educarnos, establecer relaciones interpersonales, pero también hay muchos riesgos y tenemos que ser conscientes. A medida que crece la posibilidad de tener mucha información, también crecen las amenazas.

Debemos ser conscientes de esto, protegernos, tener soluciones de seguridad siempre en todos nuestros dispositivos y establecer esos hábitos desde muy pequeños. Todos tenemos derecho a tener una vida digital segura.