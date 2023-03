Cirion: SASE asegura el acceso a las organizaciones

SASE nos permite acceder de forma segura a las aplicaciones de negocio con cualquier dispositivo y desde cualquier lugar del mundo.

Antonio Paredes / 11.03.2023 / 4:54 pm

Tuvimos el gusto de entrevistar a Luis Ladera, Director de Redes Escalables y Contenido de Cirion Technologies. Con él hablamos sobre SASE y cómo acceder de forma segura a las aplicaciones de negocio desde cualquier lugar del mundo.

Video de la entrevista a Luis Ladera de Cirion sobre SASE

¿Cuál es la situación actual de Cirion en América Latina?

Actualmente, nos encontramos justo en el proceso de separación de lo que antes era Lumen y nos encontramos en la fase de primeras inversiones siendo Cirion y estamos enfocados en montar nuevas infraestructuras, nuevos planes de inversión de cara al 2023 y a lo que venga posteriormente, modernizando las plataformas.

Tenemos varias iniciativas internas de transformación digital que se están llevando adelante, muy centradas en el cliente y que llevarán a Cirion a tener diferenciales en todo el mercado latinoamericano.

¿Qué iniciativas de Cirion veremos en América Latina?

Habrá cambios importantes en la plataforma de servicio al cliente, en la nueva oferta de productos y en la visibilidad de información de cara a los clientes.

El portal de atención a clientes tendrá cambios importantes, servirá mucho mejor al cliente y le dará mayor visibilidad de todos los servicios que nosotros le brindemos.

¿Qué es SASE y cuál es la propuesta de Cirion respecto a ello?

Básicamente, nace como un concepto alrededor del tema de seguridad y se enfoca en la convergencia de la seguridad alrededor de la necesidad de conectividad desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo a cualquier aplicación del negocio.

Tiene que ver con ese approach un poco más completo de lo que podría ser tener por separado la seguridad de los dispositivos y por separado la seguridad de la red.

Esto es un concepto que engloba todo y hace que todo converja y que todo lo que tenga que ver con el acceso a las aplicaciones de negocio, estén o no en la nube, estén dentro de un Data Center, estén donde estén, se haga de forma segura y con la mayor protección posible, tanto para el usuario final como a las propias aplicaciones del negocio.

¿Cuál es la principal diferencia entre SASE y otras soluciones de seguridad?

Tiene que ver con el enfoque. Antes de la pandemia inclusive, el enfoque estaba muy orientado a proteger la red porque generalmente la gente trabajaba más cerca de la red o en las instalaciones de una compañía. En la medida en que cosas como la pandemia han llevado a que las aplicaciones puedan estar en cualquier lugar, sea en una nube pública, en una nube privada, en entornos híbridos inclusive, y a que los usuarios puedan estar en cualquier parte, puedan estar en su casa, puedan estar en una oficina remota, puedan estar en un aeropuerto, y puedan estar accediendo desde cualquier dispositivo, sea desde un móvil, sea desde una tablet o sea desde un computador.

Eso hace que el perímetro de seguridad a las aplicaciones de negocio se expanda y eso hace que este concepto de SASE incluya cosas como Zero Trust Network Access (ZTNA) y que tenga sentido el brindar acceso a aquellas aplicaciones a las cuales un usuario determinado está autorizado y solo a esas aplicaciones y no a otras a las cuales no le corresponde tener acceso. Eso hace que se aísle el tema de seguridad de la red y se enfoque simplemente en las aplicaciones. Evidentemente, eso hace que también este concepto de SASE vea el tema de seguridad no solo desde el punto de vista del usuario sino también desde la nube con conceptos como Cloud Access Security Broker (CASB).

¿Cómo es el proceso de implementación típico para una solución SASE?

Lo primero que hay que evaluar son las aplicaciones del negocio, dónde están, y después implementar las distintas tecnologías que componen ese concepto de SASE.

Entre otros, está el ZTNA, next-generation firewall (NGFW), la seguridad en la nube, la seguridad de las aplicaciones per se y la seguridad de los dispositivos. Son un conjunto de cosas que tienen que ver con seguridad y que también abarcan el aspecto de conectividad como la tecnología Software-defined Wide Area Network (SD-WAN), la cual está inmersa en ese concepto de SASE.

El Software-defined Wide Area Network (SD-WAN) permite controlar y tener de alguna manera visibilidad y acceso a nivel de aplicaciones y a priorizar esas aplicaciones sobre la red, cosa que antes, en general, cuando uno hablaba de redes, uno siempre trabajaba el concepto de red y hacía la arquitectura pensando en las capas tres o cuatro del modelo OSI. Bajo la figura de SD-WAN, uno puede armar una arquitectura de red basada en las aplicaciones y en cómo priorizarlas: uno puede tener control de esas aplicaciones y de su rendimiento dentro de la red.

¿Cómo se integra SASE con otras soluciones como Firewalls y VPNs para proteger a las compañías?

SASE es una arquitectura y engloba varias tecnologías diferentes. Hace converger el concepto de acceso a las aplicaciones de comunicaciones corporativas con el concepto de seguridad integral. Se ve la seguridad desde todo el ámbito de la red y como te decía anteriormente, la red se expandió.

El perímetro de esa red, o sea dónde termina y dónde comienza la red, quedó ahora en un lugar ambiguo; ya no sabes dónde está la frontera de la red. SASE viene a proporcionar un marco conceptual, una arquitectura que te permite ver desde distintos puntos de vista dónde está ese perímetro y asegurarlo para que los usuarios y la empresa tengan control y visibilidad sobre la seguridad de las aplicaciones del negocio.

¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las empresas al implementar una solución SASE?

Son varios. Uno, por ejemplo, tiene que ver con ¿cuáles son las aplicaciones críticas del negocio?, ¿cómo las vamos a priorizar y cómo vamos a determinar las políticas adecuadas de acceso a las mismas?, ¿cómo voy a controlar distintos dispositivos? Como decía anteriormente, puedo tener tablets, computadores, laptops, smartphones accediendo a distintos tipos de aplicaciones y necesito controlar cada uno de esos elementos y brindarle seguridad. Entonces, eso trae muchas complejidades.

Además, tengo que definir políticas y posturas de seguridad que van enfocadas por usuarios, por tipos de usuarios, no a todo el mundo le voy a dar acceso a todas las aplicaciones. Entonces, tengo que perfilar de alguna forma la postura de seguridad ante cada individuo que quiere acceder a las distintas aplicaciones. Tengo que ver desde dónde está accediendo, con qué tipo de dispositivo, si el dispositivo está en una conexión segura o está en una conexión que no es segura, brindarle un acceso seguro, brindarle seguridad contra malware, debo saber si está accediendo desde un dispositivo de uso personal o si está accediendo desde un dispositivo de uso corporativo, entonces tengo que tomar en cuenta todas esas variables y configurar todo eso dentro de las posturas y los esquemas de seguridad dentro de las diversas soluciones de seguridad que tenga implementadas.

En la medida que ese perímetro se pierde y se vuelve cada vez más grande y etéreo es más difícil controlar la seguridad.

Por eso este tema de SASE es tan relevante hoy en día y se está hablando tanto de esto, de la implementación de esta arquitectura basada en distintas tecnologías de seguridad convergiendo con la conectividad para brindar acceso seguro y adecuado a cada uno de los usuarios de la organización.

¿Cómo Cirion ayuda a las organizaciones a cumplir con las normativas de seguridad y privacidad de datos?

Nosotros tenemos varias certificaciones, por ejemplo, en nuestros Data Center. Tenemos detrás fabricantes con los cuales estamos implementando soluciones de SD-WAN seguro, SASE y estamos elaborando proyectos en base a estándares que se están escribiendo en este momento. Recordemos, por ejemplo, que todo lo que es el SD-WAN seguro lo está definiendo la MEF en algunos papers y algunos lineamientos que se tienen en torno al tema de SD-WAN seguro y el tema de SASE.

Es un concepto relativamente novedoso, las organizaciones se están enfrentando a esto ahora, a partir de uno o dos años para acá, que se acuñó el término, y son tecnologías que están en pleno desarrollo y que están en plena implementación ahora en las primeras empresas a nivel global.

Entonces, es algo que es tendencia, es algo que definitivamente es necesario, es imperativo para las organizaciones y ellas están dando los primeros pasos. Estaba viendo cifras el otro día, creo que en Gartner, que aproximadamente el 20% de las empresas a nivel global durante el 2023 están en las primeras implementaciones de lo que sería una arquitectura SASE completa para su compañía.

Finalmente, ¿hay algo más que desees compartir con nosotros?

Sí, lo primordial es entender que existe este marco referencial que las empresas tienen que tomar responsabilidad en lo que es la seguridad. Estamos viendo a nivel global una cantidad de ataques de tipo Distributed Denial of Service (DDoS), ransomware, entre otros.

Esto no es un fenómeno exclusivo de las grandes empresas o de otros continentes, estamos viendo ese tipo de situaciones a nivel global, sobre todo después de la pandemia, es un escenario que se ha potenciado y pueden contar con empresas como Cirion que podemos proporcionarles la experiencia y todo el know-how, la profesionalidad y la experiencia durante muchos años de ver implementaciones de redes de seguridad.

Ahora estamos abocados justamente a ayudar a los clientes a hacer converger estos mundos y brindarles lo mejor de las soluciones para que su empresa esté segura y para que los usuarios, los clientes, los socios de negocio, los empleados, accedan a las aplicaciones de forma segura desde cualquier lugar del mundo donde estén.