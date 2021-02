Xiaomi Poco X3 NFC: Un gama media con 120 Hz de fluidez

Este Xiaomi de gama media cuenta con una pantalla de 120 Hz, procesador Snapdragon 732G, batería de 5.160 mAh y un cargador rápido de 33W.

Verenice Caceres / 06.02.2021 / 3:02 pm

En la reñida carrera de quién ofrece la mejor combinación de características a un precio sumamente competitivo encontramos a Xiaomi, el fabricante asiático que en cada uno de sus últimos lanzamientos nos confirma la ambiciosa intención de liderar el mercado de la gama media a través de productos sumamente accesibles.

En esta ocasión, el equipo de Tecnología 21 puso a prueba las habilidades del POCO X3 NFC, el dispositivo de gama media con pantalla de 120 hercios, cámara cuádruple y batería de 5.160 mAh con carga rápida de 33W.

A continuación, nuestras impresiones.

Especificaciones

Pantalla: LCD IPS 6,67″ con resolución FullHD+ a 395 ppp y nivel de brillo de 450 nits. Fluidez de 120 Hz, soporte HDR10 y certificación Wildvine L1.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 732G

Memoria RAM: 6 GB

Almacenamiento: 64/128 GB (ampliable con micro-SD)

Cámaras traseras:

Principal de 64 MP Sony IMX682 (1/1.73″), f/1.89

Gran angular de 13 MP f/2.2, 119º

Macro de 2 MP f/2.4

Profundidad de 2 MP f/2.4

Cámara frontal: 20MP, f/2,2

Batería: 5.160 mAh + 33W

Sistema operativo: Android + MIUI 12

Dimensiones: 165,3 x 76,8 x 9,4 mm

Peso: 215 g

Protección: IP56

Diseño

Para ser un gama media, el dispositivo viene con un diseño atrevido pero muy bien trabajado. A simple vista cualquiera podría jurar que la carcasa del POCO X3 NFC es de cristal, pues se ve y se siente como si lo fuera, cuando en realidad la tapa trasera es de plástico y converge perfectamente con los bordes de aluminio, dando paso a la pantalla del teléfono.

Cabe señalar que el dispositivo viene en dos colores: Gris Sombra y Azul Cobalto. Como podrán notar, el Azul Cobalto es el modelo que tuvimos a prueba y que a nuestro parecer resulta más atractivo que su versión en color gris. Aunque si hablamos de gustos, esto podría variar según la preferencia de cada persona.

Según nuestras impresiones, el azul refleja mejor los detalles del dispositivo, especialmente si hablamos de la parte posterior, donde se observa una franja de líneas diagonales en donde claramente resalta la marca del teléfono. Por supuesto, el detalle podría parecer demasiado; aunque deben saber que el dispositivo luce con mucha personalidad.

El módulo de cámaras cuenta con un diseño semirectangular en el que encajan perfectamente los cuatro sensores y el flash. Lo único malo es que el módulo sobresale bastante, pero la caja incluye una funda que, además de proteger el dispositivo, hace que el módulo de cámaras quede menos expuesto.

Por el lateral derecho, tenemos los controles de volumen y el botón de encendido que también funciona como lector de huellas, mientras que el lateral izquierdo queda reservado para la bandeja de tarjetas SIM y microSD. En la base, además del puerto USB-C, encontramos jack para auriculares y el altavoz principal. Por su parte, el marco superior aloja el micrófono y el sensor infrarojo.

No vamos a mentirles, a pesar de que el teléfono luce algo más delgado de lo que realmente es, gracias al diseño; el peso es algo que ninguna mano puede ignorar. Los 215 gramos se sienten al instante y esto podría desanimarnos al principio, pero luego recargamos que el equipo alberga una gran batería de 5,160 mAh y el detalle del peso pasa a segundo plano.

Pantalla

No tenemos una pantalla AMOLED, pero sí un panel IPS de 6,67 pulgadas muy bien optimizado. Para empezar, tenemos resolución FullHD+ (2,400 x 1,080 pixeles), soporte HDR 10 y certificación Widevine L1, el mismo que nos permitirá disfrutar de películas y series en calidad HD desde Netflix, Google Play Movies y otras plataformas similares.

A todo lo anterior se suma una tasa de refresco de 120 hercios, frecuencia de actualización que, como el mismo fabricante precisa, no es constante, sino que se adapta de forma automática según el tipo de contenido que tengamos en la pantalla. Por ejemplo, si estamos ante la ejecución de algún videojuego que admita los 120 Hz, la fluidez será de 120, de lo contrario, la tasa de actualización será menor.

En este caso, el POCO X3 NFC nos ofrece un brillo máximo de 442 nits. Es posible que el nivel de brillo se ajuste de manera automática, aunque también podemos hacerlo de manera manual. Los ángulos de visión son buenos o por lo menos mantienen una calidad estándar para un dispositivo de su rango.

Los colores se ven bastante bien, no es la calidad que podríamos encontrar en un panel AMOLED; sin embargo, deben saber que el dispositivo ofrece una experiencia visual más que suficiente. Ahora, si los colores nos parecen saturados, podemos elegir el modo estándar y ajustar la temperatura a nuestro gusto.

Y ya que hablamos de los colores y el brillo de la pantalla, debemos precisar que el equipo incluye dos modos que nos ayudarán a contrarrestar la fatiga visual. Por un lado tenemos al Modo lectura que reduce la cantidad de luz azul a través de la adopción de colores más cálidos; y por otro, encontramos al Modo oscuro, compatible con las aplicaciones más populares como Facebook, Instagram, WhatsApp y otros.

Software

Como no podía ser de otra forma, el POCO X3 NFC llega con MIUI 12, capa de personalización que corre sobre Android 10 y que para felicidad de muchos viene con múltiples opciones de configuración. Debido a esta característica los usuarios podremos personalizar el tamaño del texto, el diseño de los iconos y la aparición de las notificaciones.

No es todo, también podremos elegir el color de fondo y la transparencia de la bóveda de las aplicaciones. Adicionalmente, a través de las funciones especiales podremos activar la Caja de herramientas de video, así como también las Ventanas flotantes, un sistema que nos permitirá abrir ciertas aplicaciones en una ventana más pequeña, esto a fin de que podamos realizar dos tareas a la vez.

El sistema cuenta con un variado catálogo de temas, así como fondos de pantalla y estilos de bloqueo. Así que, además de poder personalizar algunas funciones, también podremos ajustar el aspecto visual de toda la interfaz a nuestro gusto.

Las opciones de configuración son múltiples y aunque eso podría resultar conveniente para algunos, debemos confesar que la multiplicidad de opciones podría terminar por confundirnos un poco, especialmente en los primeros días de uso, cuando empezamos a familiarizarnos con todo el sistema.

Aquí, con lo único que no podemos familiarizarnos es con la publicidad integrada. Los anuncios simplemente aparecen y nunca sabes cuándo te toparás con otro. Y sí, es posible desactivar la publicidad del propio sistema, pero el proceso resulta muy engorroso.

Rendimiento

Si un dispositivo nos ofrece un rendimiento capaz de soportar videojuegos a una fluidez de 120 hercios, lo primero que debemos hacer es fijarnos en el procesador y la memoria RAM. En este caso, el POCO X3 llega con un procesador Snapdragon 732G, un chip diseñado para aumentar la potencia del dispositivo a la hora de ejecutar videojuegos y aplicaciones gráficas relativamente exigentes.

Junto al diseño de Qualcomm, encontramos 6 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento ampliable a través tarjetas microSD. Aquí deben saber que también existe una versión con 128 GB.

Probamos la potencia del POCO X3 con juegos como Asphal 9, PUBG y Ario Kart con resultados satisfactorios. La experiencia de juego es fluida y los gráficos se ven con suficiente calidad. De la misma forma, la interfaz se siente ligera y la apertura de las aplicaciones se da de inmediato.

También probamos la potencia del procesador con aplicaciones de edición de video y todas las acciones se ejecutaron sin complicaciones.

Cámaras y video

En el apartado fotográfico encontramos una configuración de cuatro cámaras para la trasera y una para la frontal. La cámara principal agrupa un sensor de 64 megapíxeles con apertura f/1.89, un gran angular de 13 megapíxeles f/2.2 con campo de visión de 119 grados, un lente macro para tomas cercanas y un sensor de profundidad para diferenciar los objetos del primer plano, ambos de 2 megapíxeles. Por su parte, el frontal incorpora una cámara para selfies de 20 megapíxeles.

Por supuesto, la aplicación de cámara complementa todo el equipamiento fotográfico con una multiplicidad de opciones que serán de ayuda a la hora de capturar imágenes. Así, en la pantalla principal, además de encontrar las herramientas de flash, HDR e inteligencia artificial, también ubicaremos el ingreso a las opciones de fotografía profesional, grabación de video y fotografía retrato.

Antes de empezar a describir el rendimiento de las cámaras resulta preciso indicar que el modo automático del lente principal captura las fotos en 16 MP, calidad más que suficiente para compartir fotos a través de redes sociales, aunque si queremos más podemos cambiar la configuración a 64 MP.

La experiencia fotográfica es relativamente buena. Si las condiciones de luz son favorables obtendremos imágenes de calidad, con tonos de color realistas y formas muy bien definidas.

Eso sí, debemos confesar que no todas las fotos serán bellas y perfectas. En ocasiones, sobre todo al usar el modo automático, nos encontraremos con cielos quemados y la única forma de poder salvar esas tomas será a través del modo HDR. No se lograrán fotografías con alto rango dinámico, pero al menos conseguiremos fotografías algo más presentables. En ambientes de noche o con poca iluminación observaremos un desempeño promedio donde el ruido se irá acentuando según la ausencia de luz. Si la toma en automático no nos convence podemos activar el modo nocturno y volver a disparar. Solo debemos considerar que el uso del modo nocturno hace que el procesamiento de la toma demore unos cuantos segundos.

El lente principal incluye zoom digital de hasta 10X y es completamente necesario estabilizar el teléfono para obtener una buena toma.

Por su parte, el gran angular disimula bastante bien la distorsión que se genera en los laterales, aunque no podemos decir lo mismo de la nitidez y la interpretación de los colores, pues la calidad se reduce en comparación con el lente principal.

El sensor de profundidad funciona bastante bien, solo debemos tener cuidado a la hora de ajustar el grado de desenfoque del fondo, ya que podríamos ocasionar un recorte agresivo.

Ahora, si tenemos la necesidad de captar los detalles de un objeto pequeño podremos usar el sensor macro, el cual funcionará sin inconvenientes siempre que se tenga buenas condiciones de luz; de lo contrario, tendremos ruido y pérdida de nitidez.

La cámara frontal ofrece un buen desempeño. El nivel de detalle se encuentra dentro de lo esperado y el manejo de los colores es correcto, aunque en las tomas de noche se aprecia cierta tendencia a elevar el brillo.

El modo retrato, disponible en la cámara trasera y frontal, sabe diferenciar bastante bien el objeto principal del fondo, aunque no podemos decir lo mismo del recorte. Si la silueta del objeto principal es definida todo irá bien, pero si nos enfrentamos a contornos irregulares como el cabello, veremos que algunos mechones pasarán a ser parte del fondo desenfocado.

Al igual que su primo el Redmi Note 9 Pro, el POCO X3 NFC permite realizar videos en calidad 4K a 30 fotogramas por segundo y en 1080P a 30 y 60 fotogramas por segundo. El sistema incorpora el modo de Super Estabilización, pero esta solo funciona a una calidad de 1080p a 30 fotogramas por segundo.

Autonomía

El dispositivo viene con una batería de 5.160 mAh que puede darnos hasta 10 horas de pantalla; aunque claro, esto dependerá principalmente de la taza de actualización que elijamos. Así, con la opción de 120 hercios tendremos hasta 9 horas de pantalla, mientras que la configuración por defecto (60 Hz) nos dará una hora más.

Sí, la diferencia entre una configuración y otra es de tan solo una hora. Esto se debe a que la fluidez de 120 hercios no es constante, sino que puede bajar a frecuencias menores según el contenido que estemos ejecutando, lo que al final favorece la duración de la batería.

El aspecto que más resalta en este apartado tiene que ver con el tiempo de carga. Gracias al cargador rápido de 33W que se incluye en la caja del dispositivo podremos llenar el 35% de la batería en 15 minutos, mientras que el 100% estará listo en una hora con cinco minutos.

Sonido

A pesar de que la tendencia marca un claro cambio hacia los auriculares con entrada USB-C, Xiaomi aún apuesta por el Jack de 3.5 milímetros para su catálogo de gama media. Así, el POCO X3 llega con Jack para auriculares y dos altavoces que ofrecen sonido estéreo.

Consideramos que no es el mejor dispositivo en términos de sonido, pero tiene lo suficiente como para ofrecer un rendimiento más que aceptable. El nivel de volumen de los altavoces permite una mejor experiencia a la hora de ejecutar videojuegos, ver películas o escuchar algún tema musical.

Eso sí, debemos tener cuidado con no llevar el volumen al máximo, ya que al pasar por encima del 80% empezaremos a notar cierta distorsión, pero mientras no superemos ese rango todo irá bien.

Ahora, si queremos algo más de calidad podemos conectar nuestros auriculares y mejorar la experiencia a través de los efectos que permiten personalizar el audio según nuestra edad o el tipo de auricular que estemos usando.

Seguridad

Además de contar con el clásico sistema de PIN, contraseña y patrón, el POCO X3 NFC incorpora lector de huellas y reconocimiento facial. El sensor de huellas se encuentra estratégicamente integrado al botón de encendido y funciona bastante bien. El reconocimiento es rápido y funciona sin errores.

Al igual que su compañero anterior, el sistema de reconocimiento facial es rápido, aunque en ocasiones podríamos experimentar errores, especialmente en ambientes oscuros o con poca iluminación.

Aquí debemos tener en cuenta que el mismo fabricante indica que su sistema de reconocimiento facial es menos seguro que un PIN, patrón o contraseña, ya que según ellos el teléfono podría ser desbloqueado a través de una foto o un rostro que se parezca al nuestro.

Nosotros intentamos engañar al sistema con una foto, pero no lo logramos, así que para nosotros es seguro, aunque no está de más tomar las precauciones del caso y optar por el lector de huellas que al parecer es más seguro que el recogimiento facial.

Aspectos a favor

Aceptada combinación de componentes: hardware.

El ajuste automático de la fluidez, al estar en los 120 Hz, favorece la duración de la batería.

El diseño es atrevido y elegante a pesar de su cuerpo de plástico.

Su autonomía supera el día de uso y el cargador de 33W resulta ser un gran aliado.

Oportunidades de mejora

Se siente pesado.

El módulo de las cámaras posteriores sobresale mucho.

La cámara macro no capta los detalles como nos gustaría.

La App de radio FM solo funciona con los auriculares conectados.

Compartir noticia