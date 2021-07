Xiaomi Mi 11 Lite: Delgado, ligero y elegante

Con un grosor por debajo de los 7 milímetros y un peso de solo 157 gramos, el Xiaomi Mi 11 Lite se posiciona como uno de los teléfonos más delgados y ligeros de la categoría de gama media.

Verenice Caceres / 05.07.2021 / 12:50 pm

A estas alturas de la vida, con todo lo avanzada que se encuentra la tecnología, pensar en un teléfono ligero con características respetables aún constituye un enorme desafío. Cada componente debe elegirse con cuidado; pues en el esfuerzo de crear un dispositivo sumamente ligero y estilizado, se podrían sacrificar características importantes.

Y no, no es fácil desarrollar un teléfono equilibrado, pero hay quienes asumen el reto y van en busca de la mejor combinación hasta encontrar algo como el Xiaomi Mi 11 Lite, un teléfono que, a pesar de su diseño sumamente ligero y estilizado, integra especificaciones que bien podrían colocarlo entre los mejores dispositivos de gama media si no fuera por algunos detalles.

En Tecnología 21 pusimos a prueba todas las bondades del Mi 11 Lite (en su versión 4G) y ya podemos decirles que es un teléfono que vale la pena considerar, especialmente si buscamos un dispositivo ligero con rendimiento aceptable entre los modelos de gama media.

Video de la reseña del Xiaomi Mi 11 Lite

A continuación, incluimos la lista de especificaciones para luego contarles nuestra experiencia.

Especificaciones del Xiaomi Mi 11 Lite



Pantalla: AMOLED de 6,55”, resolución FHD+, HDR10.

Procesador: Snapdragon 732G.

Memoria RAM: 6 GB.

Almacenamiento: 128 GB (ampliable hasta 512 GB).

Sistema operativo: MIUI 11 sobre Android 10.

Cámara frontal: 20 MP f/2.2.

Cámara trasera:

• 64 MP (f/1.79)

• 8 MP Ultra gran angular 119º (f/2.2)

• 5 MP macro (f/2.4).

Batería: 4.250 mAh (con carga rápida de 33 W).

Dimensiones y peso: 160,53 x 75,73 x 6,81 mm / 157 g.

Diseño: delgado, ligero y elegante

Sin duda, lo que más nos sorprende del Mi 11 Lite, es su ligereza. El grosor del teléfono se encuentra por debajo de los 7 milímetros y solo pesa 157 gramos, lo que significa todo un logro si tenemos en cuenta que hablamos de un terminal con pantalla de 6.55 pulgadas.

El material de la parte posterior es de cristal y resulta agradable al tacto, aunque no podemos decir lo mismo de su acabado tipo espejo, donde las huellas se marcan con facilidad y hacen que el dispositivo luzca sucio en cuestión de segundos. Cabe aclarar que esto solo sucede en el modelo en color negro. Las versiones en azul y rosa llegan con acabado antirreflejo, donde las huellas son casi imperceptibles.

Por suerte, el empaque también incluye una funda de silicona que nos facilitará la vida en este aspecto. Al final, resultará más cómodo usar un protector antes que andar limpiando el teléfono a cada rato.

A diferencia de otras opciones, la parte posterior de este Mi 11 Lite carece de curvaturas, aunque ese no es un problema, ya que la pieza encaja perfectamente con los bordes, permitiendo que el agarre sea cómodo y preciso. Por otro lado, nos encontramos con un módulo de cámaras finamente construido y que apenas sobresale del cuerpo del terminal.

Hacia el frente tenemos una pantalla con marcos que, si bien no son los más delgados del mercado, sí cuentan con un tamaño más uniforme que en otros modelos. La cámara frontal se ubica en la parte superior derecha, y la verdad, nos perece una mejor ubicación que dejarlo en medio.

El lateral derecho aloja los controles de volumen y el botón de encendido que también funciona como lector de huellas dactilares, mientras que el lateral izquierdo queda completamente libre. El lector de huellas funciona a la perfección y consideramos que la posición de los botones favorece la manipulación del equipo.

En el borde superior encontramos el sensor infrarrojo que nos permitirá utilizar el teléfono como control remoto, mientras que la base queda reservada para el puerto USB-C, la bandeja para tarjetas nanoSIM (Dual SIM o SIM más microSD) y el altavoz principal. No tenemos jack para auriculares, pero sí un adaptador USB tipo C a minijack. Sí podremos conectar el cable de nuestros auriculares al dispositivo.

De todo esto, podemos decir que el Mi 11 Lite cuenta con un diseño fino y elegante que, si solo nos concentramos en su apariencia, podríamos confundirlo como uno de gama alta.

Pantalla AMOLED, FHD+ y 90 Hz

El Mi 11 Lite nos ofrece una pantalla de 6.55 pulgadas con tecnología AMOLED, resolución FullHD+ (2400 x 1080 píxeles) y tasa de refresco de 90 Hz. Una configuración habitual dentro del rango de la gama media, aunque la pantalla de muchos ya viene con una frecuencia de actualización de 120 Hz.

Lamentablemente el panel no cuenta con certificación IP; en su lugar incluye las bondades de Gorilla Glass 5, así que no tendremos que preocuparnos mucho por los rayones. A diferencia del Mi 11 original, la pantalla carece de curvatura en los laterales, un detalle que al parecer solo está reservado para modelos superiores.

Tenemos un nivel de brillo de 500 nits (que puede llegar a los 800 nits en modo de alto brillo) y una densidad de 402 pixeles por pulgada, características que en conjunto nos ofrecen una buena experiencia de visualización, tanto de películas como videojuegos.

Si la reproducción de los colores no nos convence podemos calibrar la configuración hasta encontrar una que nos agrade, aunque ya les decimos que el modo “Automático” nos entrega una paleta de colores recomendable. El contraste es mucho mejor que en los paneles IPS y los ángulos de visión son realmente buenos.

También encontramos tecnología HDR10, que al tratarse de una pantalla AMOLED de 10 bits, es capaz de representar hasta 1.000 millones de colores.

Rendimiento aceptable

Por más bonito que un dispositivo pueda parecernos, su rendimiento solo dependerá de sus características internas; de modo que debemos revisar con mucha atención los componentes de cada equipo. Solo así nos cuidaremos de no comprar algo que estéticamente se vea bonito, pero que no satisfaga nuestras necesidades.

Por lo anterior, decidimos probar a conciencia la potencia y rendimiento del Xiaomi Mi 11 Lite, el mismo en su versión 4G viene con procesador Snapdragon 732G, memoria RAM de 6 GB y almacenamiento interno de 64 o 128 GB. Ciertamente, el chip que Xiaomi nos ofrece en este dispositivo, no es el más avanzado entre los terminales de gama media, aunque sabe defenderse bastante bien.

La navegación es fluida y todas las tareas se ejecutan con rapidez. Obviamente, el funcionamiento no es como el de un teléfono premium, pero cumple con el rendimiento que se espera de un terminal con sus especificaciones. Cabe señalar que la tasa de refresco de 90 Hz nos permite disfrutar de una mejor experiencia, sobre todo si usamos aplicaciones exigentes como los de edición y videojuegos.

Para terminar con este apartado, debemos recordar que no todo es hardware. El rendimiento de un equipo también depende de la madurez de su sistema operativo. En este caso, comprobamos que la optimización de MIUI 12 favorece el comportamiento del Mi 11 Lite.

Autonomía media

Si hay algo que aún depende del diseño de un teléfono, es la capacidad de su batería. Los fabricantes saben que la creación de un equipo delgado implica el sacrificio de algunos miliamperios. Por esta razón, no debe sorprendernos que un terminal delgado y fino como el Mi 11 Lite, venga con una batería de capacidad limitada en comparación a otros modelos de su rango.

Así, al interior de su cuerpo el Mi 11 Lite integra una batería de 4.250 mAh, capacidad que puede darnos hasta 7 horas funcionamiento. Un promedio que puede bajar o subir dependiendo del uso que le demos al teléfono, si activamos el brillo máximo y ejecutamos aplicaciones exigentes a una tasa de refresco de 90 Hz, la autonomía del dispositivo podría bajar a las 5 horas y media.

Por suerte, el dispositivo incluye un cargador rápido de 33 W que nos permitirá cargar el 100% de la batería en poco más de 60 minutos, pero si estamos apurados, podremos llenar el 50% de su capacidad en 25 minutos.

Seguridad

Tal como sucede con otros dispositivos de la marca, el Mi 11 Lite viene con sensor de huellas dactilares y reconocimiento facial. El lector de huellas se encuentra muy bien integrado al botón de encendido y su funcionamiento es optimo. La autenticación se da al instante y sin errores.

Nos gustaría decir lo mismo del sistema de reconocimiento facial, pero identificamos fallas en lugares oscuros o con poca iluminación. El sistema no siempre logra identificarnos y eso nos obliga a desbloquear el teléfono a través del PIN o Patrón.

Sonido

Gracias a su doble configuración de bocinas se puede disfrutar de un sonido potente y respetable siempre y cuando no se lleven los niveles de volumen al máximo, ya que en ese caso experimentaremos cierta saturación que no será agradable para nuestros oídos.

Tal como ya les mencionamos en la parte del diseño, el dispositivo no cuenta con entrada minijack, así que no podremos conectar los auriculares de forma directa, sino a través de un adaptador que tendremos que cargar siempre, con el riesgo de que podamos perderlo en cualquier lugar.

Cámara y video

El dispositivo llega con un módulo fotográfico de tres cámaras donde encontramos un lente principal de 46 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 5 megapíxeles. Una configuración básica pero suficiente si hablamos de un terminal de gama media con un peso de 157 gramos, donde el punto que más resalta, es la finura de su diseño.

Al probar las cámaras observamos que el lente principal tiene un buen desempeño. En condiciones de buena luz tendremos imágenes nítidas y coloridas, con un excelente manejo del rango dinámico. Lo único que no nos gusta, por lo menos en la interpretación de los colores, son los niveles de saturación, que nos da colores encendidos que no se ajustan a la realidad.

Por las noches, la cámara nos entrega un desempeño adecuado: nada que nos sorprenda, ni tampoco nos decepcione. Si necesitamos algo más de claridad en la escena, podemos activar el modo noche y así mejorar la toma.

Siempre que haya una buena iluminación, el gran angular también nos dará imágenes decentes, aunque el nivel de detalle será menor en comparación con el lente principal. En condiciones de poca luz, el ruido aumentará, pero todo dentro de los niveles esperados.

Por su parte, la cámara macro nos da un resultado medianamente aceptable. Es posible capturar los detalles de un objeto desde una distancia mínima de 3 centímetros, pero el resultado casi nunca termina por convencernos. Eso sí, podemos lograr fotografías que serían imposibles con el uso del lente principal.

La cámara frontal funciona bastante bien, tanto de día como de noche. A pesar de no contar con un sensor de profundidad, el modo retrato nos ofrece un buen recorte.

En cuanto a video, el dispositivo permite grabar en calidad 4K a 30 fotogramas por segundo y en 1080p a 30 y 60 fotogramas por segundo. Podremos usar el zoom digital de 2X con cualquiera de estas configuraciones, pero el gran angular solo podrá usarse con videos en 4K.

Conclusión

Sin duda, el Xiaomi Mi 11 Lite es un dispositivo que destaca por su diseño. Hablamos de un dispositivo delgado, ligero y elegante, con componentes cuidadosamente elegidos y que le dan ese equilibrio que un dispositivo de su tipo requiere.

No tiene la mejor autonomía, pero tiene un rendimiento casi por encima de los niveles esperados. Por supuesto, si nuestra prioridad es contar con una gran batería, será mejor revisar otras opciones, como por ejemplo el POCO X3 Pro o el Redmi Note 10 Pro, que por mismo nivel de precio pueden ofrecernos mayor autonomía.

