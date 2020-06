WWDC 2020 de Apple: Anuncios y lanzamientos que podríamos ver

Además de mostrar la próxima versión de sus sistemas operativos, el gigante de la manzana mordida podría sorprendernos con la presentación de nuevos productos.

Verenice Caceres / 16.06.2020 / 10:30 pm

Por primera vez en la historia, la Worldwide Developers Conference (WWDC) se desarrollará de manera virtual. Sabemos que muchos hubieran querido asistir a este evento, pero la situación que actualmente enfrentamos a causa del coronavirus no lo permite, y lo mejor que podemos hacer, es cumplir con las medidas de distanciamiento social, por lo menos hasta que los científicos encuentren la cura.

Mientras esperamos que eso suceda, el mundo debe continuar. Y si el evento no puede desarrollarse como siempre ¿por qué no hacerlo de manera virtual? Total, este es el nuevo formato que las compañías están adoptando y parece marcar la nueva normalidad. Por supuesto, la experiencia no es la misma a un evento presencial; sin embargo, los detalles pasan a segundo plano si nos concentramos en el valor del contenido.

A través de esta conferencia, los desarrolladores podrán acceder a las próximas versiones de iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS. Para esto, los ingenieros de Apple brindarán más de 100 sesiones de entrenamiento técnico a través de foros y entrevistas uno a uno.

Y aunque todo estará muy enfocado en el software, nada descarta que la compañía de Tim Cook pueda presentar un nuevo producto, razón por la que existe tanta expectativa en el evento.

Día y hora del evento de Apple

La edición 2020 de la conferencia anual para desarrolladores (WWDC) se llevará a cabo de manera virtual el próximo 22 de junio. La conferencia inaugural iniciará a las 10:00 hora local de Cupertino, California (12:00 horas en Perú o 17:00 horas peninsulares en España).

¿Dónde seguir la presentación en vivo de Apple?

El evento será transmitido en vivo y todos podrán acceder al contenido a través de las siguientes plataformas:

Lanzamientos y anuncios esperados en el evento de Apple

Lo que podemos decir con seguridad, es que Apple se centrará en las novedades que traerán sus sistemas operativos. Lo que se sabe hasta ahora, es que iOS 14 y su versión para tablets iPadOS 14, podrían llegar con interesantes cambios en el apartado del diseño. Por su parte, se rumorea que watchOS 7 podría incluir sistemas para monitorear el sueño y medir el oxigeno en la sangre.

Respecto a macOS 10.16 y tvOS 14 no hay mucha información, aunque por ahí se dice que la próxima versión de macOS llegaría con importantes actualizaciones en mensajería y seguridad. En el caso del sistema para televisores, se dice que tvOS 14 permitía establecer una salida de audio hacia el HomePod.

Pero eso no sería todo. Al igual que en años anteriores, el gigante de Cupertino aprovecharía el escenario para presentar nuevos productos. Existen fuertes rumores de que podría estrenarse un nuevo modelo de iMac. También se habla de una nueva línea de auriculares, los cuales llegarían bajo la denominación de AirPods Studio.

Además de los productos, se espera un importante anuncio. Uno donde Apple se despedirá de los procesadores de Intel para adoptar unos de su propia firma bajo la arquitectura ARM.

