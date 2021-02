WallStreetBets de Reddit vs los fondos de inversión

¿Tiene sentido que los precios de las acciones de una compañía suban artificialmente? Claro que no, esto es pura especulación y habrá mucha gente que "se quedará arriba" porque llegará tarde para comprar a un buen precio. Debemos ser responsables y decir esto de forma clara.

29.01.2021

Sonaron las alarmas en Wall Street. Los fondos de inversión que apostaron a que el valor de las acciones de GameStop bajarían, ahora ven que estas subieron y este revés les ocasionó pérdidas multimillonarias.

GameStop (GME: NYSE) es un minorista americano, brinda relacionados a la electrónica de consumo y los juegos. La caída de su precio en las semanas previas aseguraban que la empresa continuaría perdiendo su valor en el mercado, por ello era fácil apostar a que el precio continuaría bajando. Sin embargo, usuarios de Reddit, específicamente de la comunidad WallStreetBets, acordaron comprar estas acciones en caída libre, por lo que el precio de estas subió de forma increíble e inexplicable durante largas horas.

Los que apuestan a la baja, ganan de la siguiente forma: si una acción me costó US$100, la tomo prestada y la vendo en US$100, cuando baje a US$50 compraré lo mismo y pagaré mi deuda, habiendo ganado US$50. Esto llevado a cifras de cientos o millones de dólares es una actividad muy rentable. Si sucede lo contrario y el precio sube, estaré en un gran problema porque yo vendí a US$100 y, por ejemplo, tendré que comprar la misma cantidad de acciones a US$200, US$300 o más. Esto último fue lo que sucedió, llevando a que fondos de inversión como Melvin Capital tengan que ser rescatados, en este caso, por una suma de 2,500 millones de dólares.

La manipulación en el mercado bursátil es ilegal, por lo que acordar colectivamente en comprar o vender acciones concretas podría ser considerado manipulación ya que el precio subirá o bajará en función a lo anterior. En el caso de Estados Unidos la SEC o Comisión del Mercado de Valores es la que se encarga de este tipo de asuntos.

La manipulación en las criptomonedas

Si nos situamos un momento en el mercado de las criptodivisas, las ballenas o grandes compradores realizan esta manipulación de forma cotidiana, incluso hay grupos de pump (compra masiva) y dump (venta masiva), que se organizan colectivamente para comprar o vender criptomonedas específicas. Como este mercado no está regulado, no suenan las alarmas, como en el caso de Wall Street.

Sin embargo, lo importante aquí es que los verdaderos ganadores en estas situaciones suelen ser quienes compraron las monedas a un precio bajo y las vendieron antes de la caída. Calcular el mejor momento para salirse suele ser complicado a no ser que tengamos una gran influencia sobre un grupo y poder dar una orden masiva. El bull run de Bitcoin y la pelea entre osos (inversores bajistas, quienes venden) y toros (inversores alcistas, quienes compran) será materia de otro artículo.

El poder colectivo de los usuarios organizados

El mundo se sorprendió con la rebelión de los usuarios de Reddit frente a algunas prácticas de los fondos de inversión. Algunos usuarios afirman que esto equivale a la Revolución Francesa (protesta y la toma del poder por parte del pueblo) en el ámbito de la economía, ¿es para tanto? Aún no sabemos el impacto que tendrá esto, solo lo veremos dentro de algunas semanas o meses.

Algunos usuarios afirman que la plataforma de trading, Robinhood, hizo honor a su nombre, ya que en esta ocasión se “robó a los ricos para darle a los pobres” en un sentido absolutamente figurado. Sin embargo, en este momento la plataforma prohibió realizar transacciones con las acciones que fueron causa de tanta polémica: GameStop, AMC, BlackBerry, Nokia, etc. Ante esta restricción, algunos usuarios se preguntan, ¿el libre mercado termina cuando los afectados son los más ricos?

No seremos ricos con un par de clics

Vemos como muchos medios alrededor del mundo afirman con mucha irresponsabilidad que algunos jóvenes inversores se volvieron millonarios con esta jugada; sin embargo, estos movimientos de pump (subida violenta del precio) y dump (bajada violenta del precio) con total seguridad harán que muchos usuarios pierdan su dinero porque no sabrán cuándo es el mejor momento para comprar ni cuándo es el mejor momento para vender, lo que se traduce en que comprarán caro y venderán barato en la mayoría de casos, los cuales no saldrán en las noticias. Debido a lo anterior, recomendamos no participar en estas actividades o únicamente hacerlo en modo académico, sin comprometer su economía significativamente.

Nuestros lectores nos consultan por bots de trading automático y tampoco recomendamos usarlos ya que ningún sistema es infalible y con total certeza terminarán perdiendo su dinero. El que quiera invertir, primero debe invertir tiempo en estudiar los indicadores, osciladores, conocer los fundamentales (noticias de impacto) y mejorar su técnica. Todo esto lleva tiempo, requiere de constancia, disciplina y templanza.

Finalmente, queremos indicar a nuestros lectores lo siguiente: no compren algo que está subiendo de precio pensando en que continuará subiendo porque, con total certeza, el precio bajará y perderán su dinero. Compren cuando los demás vendan o los precios bajen mucho, previo análisis y expectativa de mejora de la situación de una compañía.

“Se codicioso cuando los demás sienten miedo y temeroso cuando los demás sienten codicia”, Warren Buffett.

