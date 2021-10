Sudio Nio: Auriculares como los AirPods a mejor precio

Con la batería al 100%, los auriculares pueden ofrecernos poco más de 5 horas de reproducción musical. Pero si consideramos el estuche de carga, podemos llegar a una autonomía total de 20 horas.

22.10.2021

Si estás en busca de auriculares inalámbricos, los Sudio Nio podrían ser una excelente opción. Es compatible con cualquier dispositivo que admita conexión Bluetooth, ofrece un alcance de 10 metros, cada auricular incluye doble altavoz, sus micrófonos tienen la capacidad de filtrar el ruido ambiental y puede ofrecernos una autonomía total de 20 horas.

Por si esto fuera poco, también incluye certificación IPX4, lo que significa que no habrá problemas si los auriculares tienen contacto con el sudor o los usamos bajo la lluvia.

Video de la reseña del Sudio Nio

Diseño del Sudio Nio

Estéticamente, los Sudio Nio se parecen mucho a los auriculares de Apple. El estuche cuenta con líneas en curva y los auriculares vienen en forma de bastón. Si los observamos bien, no son exactamente iguales a los AirPods; pero se parecen tanto que, si no fuera por algunos detalles, cualquiera los confundiría, especialmente si el modelo fuera de color blanco.

El estuche es pequeño y es lo suficientemente compacto como para llevarlo en el bolsillo de cualquier prenda. En la cara principal encontramos el logo de la marca y un poco más abajo el LED indicador de la batería. En la parte de la base tenemos el botón para resetear los auriculares y por el lateral derecho vemos el puerto de carga USB-C.

El largo de los auriculares es de casi 4 centímetros y cada uno llega con micrófono dual adaptativo, tecnología que ajusta los micrófonos para filtrar el ruido ambiental y así ofrecer un sonido más limpio de nuestra voz. Uno de los micrófonos se encuentra en la base junto a los pines de carga, mientras que el otro se ubica en la parte externa, junto al sensor de controles táctiles y el led indicador.

A diferencia de los AirPods, los Nio vienen con fundas de goma en cuatro tamaños. Si los auriculares no se ajustan correctamente a la cavidad de nuestras orejas, podemos probar con cada una de las fundas hasta encontrar la comodidad que necesitamos. En mi caso, luego de revisar cada una de las opciones, elegí la funda más pequeña, ya que las otras me parecían muy grandes.

Podemos prescindir de las fundas a la hora de usar los auriculares, pero debemos tener en cuenta que las gomas permiten que los Sudio Nio tengan un ajuste más seguro, así que su uso dependerá del gusto de cada usuario.

Conexión inalámbrica vía Bluetooth

El sistema es compatible con cualquier dispositivo que admita conexión Bluetooth. La vinculación funciona como en otros equipos y se da de forma rápida.

Lo primero que debemos hacer es abrir el estuche de carga y sacar uno de los auriculares. Una vez que el LED empiece a parpadear activamos el Bluetooth en nuestro dispositivo, procedemos a seleccionar los “Sudio Nio” en la lista de dispositivos por conectar y finalizamos la vinculación.

Los Sudio Nio pueden recordar hasta ocho dispositivos emparejados, lo que significa que no tendremos que repetir todos los pasos de vinculación cada vez que cambiemos de dispositivo. Cuando los auriculares se enciendan, éstos se conectarán automáticamente al dispositivo conectado más recientemente.

Si queremos que los auriculares se conecten a un dispositivo emparejado anteriormente, primero debemos desconectar los auriculares del último dispositivo utilizado y activar los Sudio Nio en el dispositivo que queremos volver a conectar.

Controles de reproducción y gestión de llamadas

Tal como suele suceder con este tipo de wearables, los Sudio Nio integran controles táctiles de reproducción y gestión de llamadas. Con un toque podemos iniciar o pausar la reproducción, con dos toques podemos pasar o retroceder una pista y con tres toques podemos subir o bajar el volumen.

En este caso, debemos tener en cuenta que cada uno de los auriculares desempeña funciones específicas:

Un toque en cualquiera de los auriculares para reproducir o pausar .

o . Dos toques en el auricular derecho para saltar a la siguiente pista .

. Dos toques en el auricular izquierdo para retroceder una pista .

. Tres toques en el auricular derecho para subir el volumen .

. Tres toques en el auricular izquierdo para bajar el volumen.

No es todo, también podemos contestar, rechazar o finalizar llamadas a través del uso de estos controles. Para recibir una llamada, solo debemos dar un toque en cualquiera de los auriculares, para rechazar o finalizar una, debemos presionar el auricular por unos 3 segundos.

Al inicio, el manejo de los controles puede resultar confuso, pero les aseguro que luego de practicar un par de veces ya estaremos listos para usar todas funciones con mayor precisión. En ocasiones, si no presionamos bien sobre los sensores, en vez de subir o bajar el volumen, lo que ocasionaremos será pasar o retroceder un tema en la lista de reproducción. Esto es algo totalmente comprensible.

Debemos tener cuidado al acomodar los auriculares, ya que sin querer podemos pausar la reproducción.

Desempeño y calidad de sonido del Sudio Nio

El sonido de estos auriculares me sorprendió bastante, ya que me esperaba una calidad menor, pero la música se escucha bastante bien, aunque sentí los agudos algo elevados. Por alguna razón, la calidad es mejor cuando usamos los auriculares solos, sin la funda. La diferencia no es marcada, pero está presente: si podemos usar los auriculares sin la funda, será mejor prescindir de ella.

El volumen es bueno y todo se escucha muy bien, aunque debemos tener en cuenta que la calidad se pierde si levamos los niveles de volumen al máximo. Por esta razón, será mejor no pasar el volumen por encima del 80% de su capacidad.

Ahora, lo que puedo decir respecto a al alcance, es que, efectivamente, los auriculares funcionan perfectamente a 10 metros de del dispositivo emparejado, esto siempre que no haya una puerta o una pared entre ellos ya que, de lo contrario, todo se escuchará entrecortado hasta que la señal se perderá.

No tuve la oportunidad de usar los auriculares bajo la lluvia (porque en Lima casi nunca llueve), pero cogí los auriculares con las manos mojadas en varias oportunidades y aún funcionan perfectamente, así que doy fe del certificado de impermeabilidad IPX4. La protección no comprende al estuche de carga, por ello debemos tener mucho cuidado de mojar el estuche.

Autonomía total de 20 horas

Con la batería al 100%, los auriculares pueden ofrecernos poco más de 5 horas de reproducción musical. Pero si consideramos el estuche de carga, podemos llegar a una autonomía total de 20 horas.

Por recomendaciones del fabricante, una vez que la batería se agota por completo, tanto en los auriculares como el estuche, lo primero que debemos hacer, es separar los auriculares de la caja y cargar solamente el estuche durante 15 minutos. Esto evitará situaciones de reinicio en bucle que finalmente podrían dañar los auriculares.

Por esta razón, será mejor estar atentos al indicador led que se encuentra en la parte inferior del estuche. Si el led empieza a parpadear en color ámbar, debemos saber que la batería está por debajo del 25% de su capacidad, de modo que podemos prevenir situaciones difíciles.

Conclusión

Los Sudio Nio son una excelente opción para quienes buscan auriculares modernos a precio accesible. La calidad de sonido que nos ofrece es más que respetable y la autonomía que nos entrega, junto a su estuche de carga, resulta suficiente para un día entero de interacción que incluya escuchar música, jugar, reproducir videos y hacer llamadas telefónicas.

Me hubiera gustado que los micrófonos puedan filtrar mejor el ruido ambiental, pero entiendo que es un problema que se repite en este tipo de dispositivos, así que solo me queda esperar a que la tecnología mejore en próximas versiones.

Si estás interesado en estos auriculares, puedes adquirir el color que más te guste desde la página oficial de Sudio a un precio de solo US$89. Si estás en Perú, puedes ingresar a Sudio.pe, aprovechar el 25% de descuento y comprarlos por S/229.90.

