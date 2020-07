StopHateForProfit: Empresas retiran su publicidad de redes sociales

Más de 160 grandes empresas alrededor del mundo se unen a #StopHateForProfit para mostrarse en contra de la inacción de las plataformas frente a los discursos de odio.

Antonio Paredes / 29.06.2020 / 4:05 pm

Más de 160 reconocidas empresas de diversos sectores a nivel mundial detuvieron sus campañas de publicidad en redes sociales debido a #StopHateForProfit, la iniciativa de boicot que impulsaron la Liga Anti-Difamación y el movimiento Black Lives Matter con motivo de las pocas medidas que aplica Facebook en cuanto a los discursos de odio.

Todo esto se debe a que Facebook tuvo una posición neutral respecto al discurso de odio que sucede dentro de su plataforma. Esto ocasionó que Facebook pierda más de 7,000 millones de dólares debido a la caída de sus acciones.

Entre las empresas más conocidas figuran Unilever, Coca-Cola, Levi’s, Verizon, Honda, Best Buy, Diageo, The North Face, Patagonia, Discover Financial Services, REI, entre otras.

El pasado viernes 26 de junio las acciones de Facebook y Twitter cayeron 8% debido al retiro de la publicidad de Unilever. Como se puede apreciar, esto es algo que no solo impacta a Facebook, sino también a Twitter, Instagram, YouTube, entre otras compañías que rentabilizan por medio de la publicidad online.

Desde Starbucks también decidieron retirar sus anuncios de Facebook, indicando que quieren mayor responsabilidad y transparencia de parte de sus socios de redes sociales. James Quincey, CEO de Coca-Cola, afirmó “No hay lugar para el racismo en el mundo y no hay lugar para el racismo en las redes sociales”.

Por su parte, Facebook afirma que etiquetarán contenidos que incumpla sus normas aún siendo originados por políticos, también aseguran que prohibirán anuncios y mensajes discriminatorios por asuntos de raza, religión, orientación sexual o estado de inmigración. Sin embargo, los organizadores del boicot indican que estas medidas son insuficientes.

Recientemente, Twitch suspendió la cuenta de la campaña de Donald Trump para la reelección por incumplir sus políticas de “discurso de odio” al identificar contenido ofensivo realizado en las emisiones.

Reddit también suspendió 2,000 comunidades que promovían el racismo, incluyendo “The_Donald“, una comunidad de 800,000 usuarios debido a que allí se compartía contenido controversial y ofensivo. “Reddit es un lugar para la comunidad y pertenencia, no para atacar a la gente”, afirmó Steve Huffman, CEO de Reddit.

En Tecnología 21 creemos que es especialmente importante avanzar como sociedad para lograr tener un mundo más inclusivo y respetuoso con todas las personas. La tecnología no puede ser ajena a ello.‬

