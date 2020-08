Smartphones BlackBerry con 5G y teclado físico para el 2021

John Chen, CEO de BlackBerry, afirmó que sus clientes volverán a experimentar la seguridad a un nivel empresarial y gubernamental sin dejar de lado las características de productividad en sus nuevos smartphones.

Antonio Paredes / 19.08.2020 / 3:40 pm

Antes de la llegada de los iPhone, BlackBerry reinaba entre los dispositivos móviles, incluso su aplicación BlackBerry Messenger también tuvo la oportunidad de ser la principal en cuanto a mensajería; sin embargo, las aplicaciones que ahora se reparten el mercado son WhatsApp y Facebook Messenger, los cuales incluso pueden ser usados con bots para atención a clientes.

Los años pasaron y BlackBerry se consolidó como la alternativa empresarial, con características cada vez más sofisticadas respecto a ciberseguridad y privacidad. Su aplicación Privacy Shade llamó la atención en aquellos años ya que nos permitía evitar que terceros vean la totalidad de nuestra pantalla.

El retorno de BlackBerry

Los años pasaron y diversos fabricantes se pusieron al día respecto al iPhone; Samsung y Huawei hicieron su tarea, ya que años más tarde verían su éxito en ventas y cuotas del mercado. Lamentablemente, BlackBerry no tuvo tanto éxito y anunciaron que TCL ya no continuaría fabricando sus equipos. Hasta entonces eso último parecía el adiós de la marca, pero no fue así.

BlackBerry volverá al escenario, para ello, las empresas OnwardMobility y de FIH Mobile Limited están trabajando en conjunto. Los nuevos equipos tendrán su característico teclado físico QWERTY y tendrán soporte para 5G.

John Chen, CEO de BlackBerry, afirmó que sus clientes volverán a experimentar la seguridad a un nivel empresarial y gubernamental sin dejar de lado las características de productividad en sus nuevos smartphones.

¿Finalmente, BlackBerry logrará mantenerse entre nosotros? Personalmente, me gustaría ver un producto que sea la evolución del N900 de Nokia o tome inspiración de ese modelo tipo slide horizontal.

Por el momento, otros fabricantes ya no usan teclados físicos, pero están explorando soluciones plegables, donde aún es temprano para identificar a un ganador definido. Queda claro que todo puede suceder.

Compartir noticia