Lo nuevo de Samsung TV & Experiencia Lifestyle en Perú

Samsung presentó su nueva línea de productos disponibles para el mercado peruano en el showroom Samsung TV & Lifestyle Experience.

Antonio Paredes / 26.06.2021 / 9:24 am

Al inicio de la pandemia, todas las empresas tecnológicas decidieron realizar sus eventos en formato virtual; sin embargo, ahora Samsung es la primera que realiza eventos presenciales en Perú, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad.

En esta ocasión, Samsung nos presentó sus nuevas líneas de TV en el showroom Samsung TV & Lifestyle Experience.

Crystal UHD: Experiencia superior en 4K

Su tecnología 4K UHD nos permite ver escenas más nítidas y claras. Su procesador Crystal 4K optimiza el color, contraste y sonido luego de analizar rápidamente los contenidos en la pantalla.

En caso de disponer de una barra de sonido, esta podrá funcionar simultáneamente con los altavoces de la TV, logrando un mejor efecto envolvente. Si queremos enviar contenidos por medio de Youtube, podremos hacerlo fácilmente a través de Smart View.

Además, Crystal UHD nos permite conectarnos remotamente a nuestra PC con Windows 10 Pro y Mac OS 10.5 o versiones posteriores en ambos casos.

Finalmente, la función Vista Múltiple nos permite ver contenidos en simultáneo, pudiendo transmitir películas o música desde nuestro smartphone.

QLED: Tecnología exclusiva de Samsung

La nueva línea QLED 2021 nos permite disfrutar de 1,000 millones de tonos de color. Además, su tecnología de Sonido en Movimiento (OTS) Lite optimiza los canales de audio y crea parlantes virtuales, logrando un sonido envolvente de alta calidad.

Estos nuevos QLED de Samsung cuentan con el diseño AirSlim, que sitúa la TV de forma idónea en un ambiente minimalista. Además, el grosor de estos televisores se redujo de 6.4 cm. a 2.6cm.

NEO QLED 8K/4K: El mejor TV para gamers

Esta nueva línea nos permite identificar todos los detalles tanto en escenas oscuras como brillantes, dado que combina diversas tecnologías. Los Quantum Mini LED de Samsung tienen un tamaño 40 veces menor al de un LED convencional. Tanto la tecnología Quantum Matrix como el procesador Neo Quantum elevan la experiencia de visualización a 8K, conducción e luz ultra precisa y mejora de contraste. La compañía promete que todos los contenidos se transformarán a 8K por me dio de su análisis pixel por pixel.

Además, el Sonido en Movimiento Pro (OTS Pro) nos sorprende debido a los 6 altavoces que distribuyen el audio de forma inteligente en relación al entorno analizado en nuestra sala, habitación, oficina, etc.

Estos nuevos modelos, además de permitir que los altavoces de nuestro soundbar funcionen con los de nuestra TV en simultáneo, también cuentan con un marco ultradelgado, que nos aportará una mejor experiencia visual.

Los nuevos Neo QLED de Samsung son ideales para Gamers. La tecnología Motion Xcelerator Turbo+ incorpora mejoras de movimiento de hasta 4K a 120 HZ. Su Modo Juego Panorámico nos permite elegir entre un aspecto de pantalla de 21:9 o 32:9 para obtener un mayor campo visual.

Línea Lifestyle: Tu estilo presente en cada dispositivo

En el evento de Samsung vimos sus televisores The Frame, The Serif y The Sero. The Frame logra impactar por su calidad para simular ser una obra de arte.

The Serif, cuenta con un peculiar diseño, permite conectar nuestro smartphone fácilmente vía NFC y cuenta con la tecnología QLED. Está disponible en 50” y 55”.

The Sero simula ser un smartphone ya que puede girar en orientación vertical y horizontal, según el contenido que visualizamos en nuestro smartphone. También cuenta con tecnología QLED y un potente sonido de 60W con 4.1 Canales.

The Premiere es un proyector idea para quienes disfrutan de la experiencia del cine: sonido en alta calidad e imágenes en 4K. The Premier no necesita que lo situemos lejos de la pared, tampoco se calienta el equipo.

The Terrace nos permite disfrutar de contenidos en exteriores. Resiste a la intemperie, cuenta con una clasificación IP55: cuenta con protección contra el polvo y agua.

Finalmente, algo que también consideramos importante es que los nuevos televisores Samsung Neo QLED incluyen un control remoto llamado One Remote que prescinde de las tradicionales pilas e incluye un panel solar capaz de cargar con luz natural y artificial.

Desde aquí pueden ver nuestra galería de fotos del evento.

