El nuevo Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Verenice Caceres / 03.10.2020 / 1:58 pm

El Samsung Galaxy S20 Ultra es lo nuevo de la firma surcoreana para la gama alta y notamos su calidad premium desde su caja hasta cada detalle del smartphone.

Al encender el dispositivo tendremos la sensación de que estamos visualizando los contenidos de una nueva manera, ya que no habrá bordes a los lados. Su gran tamaño y calidad en los detalles nos indican hacia dónde apunta Samsung con sus dispositivos de gama alta.

Diseño

El Note 20 Ultra apuesta por un diseño rectangular que combina bastante bien las rectas y las curvas. La parte posterior es de cristal y cuenta con un acabado que no solo favorece el agarre, sino que también disimula las huellas dactilares.

Respecto al módulo de cámaras, comprendemos que tenga que sobresalir algunos milímetros, aunque en este caso sentimos que es demasiado, pues se perjudica el equilibrio del dispositivo y se hace necesario el uso de una funda, accesorio que en la mayoría de los casos le resta valor a todo el diseño, a menos que adquieras uno de la propia marca.

En esta última actualización, tanto el botón de encendido como los controles de volumen se ubican en el lateral derecho, mientras que el lateral izquierdo queda completamente libre. Y si antes el S Pen se encontraba en la esquina inferior derecha, ahora solo se podrá acceder a él desde la ubicación opuesta.

El borde superior alberga la bandeja para las SIM y microSD, mientras que en la base se sitúa el puerto USB tipo C, los altavoces y el famoso lápiz óptico.

Pantalla

El dispositivo llega con un panel de 6,9 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED 2X con resolución WQHD+(3.088 x 1.440) y una tasa de refresco de hasta 120 Hz.

A diferencia del modelo base, el Note 20 Ultra integra un panel mejorado, que además de realzar la calidad de los colores en términos de nitidez, brillo y contraste, es capaz de adaptar la tasa de refresco de forma continua según el contenido que estemos visualizando.

Eso sí, debemos tener en cuenta que la fluidez a 120 Hz solo funciona a resolución FullHD+, mientras que la tasa de refresco a 60 Hz reproduce WQHD+. O sea, bien podemos tener la fluidez más alta o la mejor resolución, pero no ambas.

El tamaño del panel es de 6,9 pulgadas. Tiene un aprovechamiento del frontal de 91.7% debido a su curvatura en los laterales y la inserción de la cámara en pantalla.

Rendimeinto

A diferencia del modelo estadounidense, la versión global del el Galaxy Note 20 Ultra llega con procesador Exynos 990, 12 GB de RAM LPDDR 5 y 512 GB de almacenamiento. Bajo esta combinación de componentes, el desempeño que nos entrega el Galaxy Note 20 Ultra es más que aceptable. La navegación es fluida y todas las aplicaciones se ejecutan al instante.

La experiencia con los videojuegos es excepcional, aunque sospechamos que el Snapdragon 865 Plus puede ofrecer mejores resultados, aunque claro, las diferencias serían mínimas, porque vemos que el Exynos 990 se defiende bastante bien.

En este punto, también debemos tener en cuenta la capa de personalización del sistema operativo, que básicamente incluye herramientas que pueden mejorar drásticamente nuestra productividad. Todo a través de una buena configuración de funciones.

S-Pen

Sin duda, el Note 20 Ultra no sería el gran dispositivo que es si no tuviera a su fiel acompañante: el S-Pen. En esta ocasión, el óptico de los Galaxy Note no solo llega con mejoras en términos de latencia, sino que también introduce nuevas funcionalidades. Mientras que el Galaxy Note 20 estándar nos entrega una latencia de 23 milisegundos, el Note 20 Ultra reduce el tiempo de respuesta a 9 milisegundos: los trazos aparecen de forma bastante natural, como si estuviéramos escribiendo o pintando sobre un papel.

Pero eso no es todo. Ahora también podemos acompañar nuestras anotaciones con notas de voz, de modo que podemos realizar ambas acciones a la vez. Adicionalmente, podemos editar archivos en PDF y realizar anotaciones en capturas de pantalla. Como siempre, es posible transformar nuestras notas a texto, así como también traducirlos a cualquier idioma.

Respecto a la función por gestos, debemos decir que resulta agradable poder controlar el teléfono sin tener que tocarlo. En este caso, es de gran utilidad al reproducir contenido musical, así como también de video. El S Pen permite pausar, reanudar y controlar los niveles de volumen sin complicaciones. De la misma forma, al usar la aplicación de cámara, el S Pen se convierte en un excelente acompañante, pues no solo nos permite capturar las fotos, sino que también ayuda elegir los niveles de zoom.

Por supuesto, los usuarios tienen la total libertad de configurar las funciones por gesto para cada aplicación.

Cámaras

La cámara trasera de este Note 20 Ultra se compone de un sensor principal de 108 MP con apertura f/1.8, telefoto de 12 MP, un gran angular de 12 MP y un sensor de profundidad láser AF. Por su parte, la cámara frontal es de 10 MP con apertura f/2.2.

En términos generales, el módulo de cámaras del Galaxy Note 20 Ultra nos brinda buenas fotografías, aunque debemos precisar que los colores resultan un poco saturados. El manejo del rango dinámico resulta adecuado, aunque si queremos algo más de detalle podemos activar el modo HDR.

Como se puede observar, las fotografías de día son muy buenas. Pero ¿qué hay con las fotografías de noche? En este caso, la calidad dependerá de cuánta iluminación haya en la escena.

El Note 20 Ultra no cuenta con un sensor dedicado a fotografías macro, pero creemos que tampoco lo necesita, pues maneja bastante bien la captura de pequeños elementos desde cerca.

Respecto a la cámara frontal, podemos decir que cumple con la calidad esperada, incluso en condiciones con poca luz.

Autonomía

La batería es de 4,500 mAh y su duración depende, entre otros factores, de la configuración de la pantalla. Si elegimos la fluidez estándar de 60 Hz a 1.440p podremos asegurar una duración de 20 horas con 15 minutos, tiempo que puede reducirse a 13 horas con 20 minutos si elegimos la configuración de 120 Hz. Ahora, si por alguna razón necesitamos usar la cámara de forma intensiva, el dispositivo podría funcionar durante 4 horas, tal como nos sucedió al realizar las pruebas de fotografía y video.

Un punto a favor es que el dispositivo incluye un cargador rápido de 25W con el que podemos cargar el 100% de la batería en una hora con 8 minutos. Incluye carga inalámbrica rápida y cargar reversa para cargar nuestros wearables.

Oportunidades de mejora

La autonomía del dispositivo se ve seriamente afectada por la fluidez variable de 120 Hz.

El módulo de cámaras sobresale, perjudicando el equilibrio del dispositivo en superficies lisas.

El altavoz inferior no se encuentra en la mejor ubicación, ya que al ejecutar videojuegos es cubierto por la mano.

