El nuevo Xiaomi Redmi Note 9 Pro nos brinda una excelente autonomía, cuenta con un diseño premium, una gran calidad de fotografías en ambientes iluminados y un veloz lector de huellas. Todos los detalles en el video de la reseña.

Verenice Caceres / 07.08.2020 / 2:47 pm

Para que un dispositivo de gama media consiga resaltar entre la inmensa variedad de opciones que existe en el mercado, debe ser bueno, bonito y barato. Es decir, debe verse, sentirse y comportase como un teléfono de gama alta sin tener que costar como uno de ellos. Para esto, los fabricantes deben optimizar los recursos de cada modelo y la competencia es sumamente reñida. Cada fabricante maneja un variado catálogo donde, por supuesto, existe un dispositivo que resalta en cada categoría.

En este caso, el Xiaomi Redmi Note 9 Pro se posiciona como el teléfono más avanzado entre los dispositivos Xiaomi de gama de media y nosotros tuvimos la oportunidad de poner a prueba todas sus capacidades. A diferencia de su antecesor, este nuevo Redmi eleva la capacidad de su batería, llega con agujero en pantalla y apuesta por un procesador Qualcomm en lugar de uno firmado por MediaTek.

Resumen de especificaciones

Pantalla: IPS LCD de 6,67 pulgadas (2.400 x 1.080 pixeles).

Procesador: Snapdragon 720G.

Memoria RAM: 6 GB.

Almacenamiento: 64 GB / 128 GB (ampliable hasta 512 GB).

Sistema operativi: MIUI 11 sobre Android 10.

Cámara frontal: 16 MP f/2.48.

Cámara trasera:

64 MP (1/1,72″) f/1.89.

8 MP ultra gran angular 119º, f/2.2.

5 MP macro (2-10 cm).

2 MP (profundidad).

Batería: 5.020 mAh (con carga rápida de 33 W).

Conectividad: Dual SIM, 4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, jack 3,5 mm.

Dimensiones y peso: 165,75 x 76,68 x 8,8 mm / 209 g.

Video de la reseña del Xiaomi Redmi Note 9 Pro



¿Qué encontramos en la caja?

Aunque muchos podríamos suponer que todos los dispositivos incluyen lo mismo en su empaque, no siempre es así. En algunas ocasiones, los fabricantes incorporan algún accesorio adicional que los usuarios siempre agradecemos. En este caso, la caja del Xiaomi Redmi Note 9 Pro incluye, además del dispositivo, un cargador rápido de 33 W, cable reversible de USB a USB tipo C, Pin o aguja para SIM, manuales de usuario y documentos de garantía.

Pero eso no es todo, también encontramos un protector de goma que nos permitirá cuidar mejor nuestro teléfono. Y aunque por un lado agradecemos ese detalle, nos entristece saber que la caja no trae auriculares. Personalmente, hubiera preferido un par de auriculares antes que un protector. Sin embargo, tampoco es tan grave, a estas alturas de la vida ¿quién no tiene un par de auriculares en casa?

Cuestiones de diseño

A pesar de ser un gama media, el Redmi Note 9 Pro llega con un cuerpo de cristal certificado por Corning Gorilla Glass 5. Los bordes son de policarbonato y hacen que el agarre sea cómodo y menos resbaladizo de lo que se podría esperar. Eso sí, las huellas son inevitables debido a su acabado liso con efecto espejo, el cual parece estar de moda, pero que luce bastante bien en nuestro modelo Gris Interestelar.

A diferencia de su antecesor, la pantalla de este dispositivo apuesta por un agujero en pantalla para la cámara frontal. En el lateral derecho, tenemos los controles de volumen y el botón de encendido que también funciona como lector de huellas dactilares.

El lateral izquierdo queda reservado para la ranura de tarjetas SIM y microSD, mientras que la parte superior alberga el micrófono, y el borde inferior aloja la entrada para auriculares, el puerto de carga USB-C y el altavoz.

En la parte posterior, encontramos cuatro sensores simétricamente encajados en un recuadro que se ubica justo en medio del apartado superior. Ciertamente, el módulo sobresale más de lo que nos justaría, pero al menos es más estable que aquellos dispositivos que traen la cámara en una esquina.

Pantalla y opciones de personalización

El frontal llega con un panel LCD IPS de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ (de 2.400 x 1.080 píxeles) y una tasa de refresco de 60 Hz. Cuenta con un brillo máximo de 450 nits y puede ajustarse de forma automática, aunque también podemos hacerlo de manera manual. La experiencia de visualización es buena y es posible ajustar la temperatura de color de manera libre, aunque nosotros recomendamos mantener los ajustes por defecto.

Como ya dijimos, el famoso notch queda en el recuerdo y en su lugar tenemos un agujero en donde se aloja la cámara frontal. Gracias a esta perforación, el espacio de trabajo luce más grande y es posible disfrutar de películas y videojuegos a pantalla completa. Los biseles nos parecen delgados, aunque se podría mejorar la parte inferior que luce algo más grueso que los otros.

No es todo, a través de los ajustes de pantalla podremos activar el Modo lectura que nos ayudará a descansar de la luz azul. De igual manera, podremos habilitar el Modo oscuro para todas las aplicaciones.

Rendimiento

A diferencia del Redmi Note 8 Pro, que viene con un chip firmado por Mediatek (Helio G90T), el Redmi Note 9 Pro integra un procesador Qualcomm Snapdragon 720G, un cerebro de ocho núcleos, que en este caso, trabaja con 6 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento.

El sistema operativo corresponde a una versión personalizada de Android 10, donde todo marcha bien, hasta que empezamos a detectar publicidad en la mayoría de las aplicaciones nativas. Por supuesto, al inicio resulta molesto, pero luego te vas acostumbrando; aunque lo ideal sería no encontrar publicidad en las aplicaciones de fábrica.

La interfaz es fluida, aunque se detecta una cierta ralentización. A pesar de ello, soporta muy bien el uso de varias aplicaciones a la vez, lo cual es muy favorable para quieres gestionan múltiples tareas desde el dispositivo. Como por ejemplo: responder correos, agendar reuniones, interactuar en redes sociales y escuchar un poco de música.

Es posible utilizar aplicaciones de edición y disfrutar de videojuegos con un desempeño más que aceptable; pero eso no es todo, su bandeja de doble chip permite administrar dos números en un solo teléfono, opción que podría ser de mucha utilidad para empresarios y dueños de negocio, ya que tendrían la posibilidad de usar un número para contactos de familia, mientras que el otro quedaría reservado para el ámbito laboral.

Además, podemos gestionar aplicaciones dobles, como por ejemplo WhatsApp y Facebook, algo que no podemos hacer en teléfonos de otros fabricantes. Para eso, debemos acceder a las opciones de configuración y señalar aplicaciones que deseamos duplicar.

En cuanto al sonido, podemos decir que la calidad es aceptable. Mientras no llevemos los niéveles de volumen al máximo todo estará bien, de lo contrario notaremos cierta saturación, especialmente al usar los altavoces. El empaque no incluye auriculares propios, pero damos garantía de que funcionan tanto con los de cable como con los inalámbricos.

Y ya que hablamos de sonido, deben saber que el dispositivo cuenta con radio FM y es posible grabar el contenido de cualquier emisora. Eso sí, la señal solo funciona con auriculares de cable.

Autonomía y carga

Si existe algo que claramente resalta en este teléfono, es su enorme batería de 5.020 mAh, el mismo que puede darnos hasta dos días de autonomía en uso regular, tiempo que por supuesto puede disminuir a 8 horas si utilizamos el dispositivo de forma intensiva, con aplicaciones exigentes y el brillo a más del 90 por ciento.

Para prolongar aún más la vida de la betería, podemos activar el modo ahorro desde los ajustes. Y si al final el dispositivo termina apagándose, a través del cargador rápido podremos llenar el 30% de batería en 15 minutos, mientras que ir de 0 a 100% nos llevará aproximadamente una hora.

Sistemas de autenticación

El dispositivo llega con sistemas de autenticación por huella dactilar y reconocimiento facial. A diferencia de la versión anterior, que trae el sensor de huellas en la espalda, el Redmi Note 9 Pro nos sorprende con un sistema perfectamente integrado al botón de encendido, el cual funciona bastante bien y es relativamente rápido.

Por su parte, aunque el sistema de reconocimiento facial intenta realizar un buen trabajo, notamos aspectos que aún se deben mejorar. Si bien el registro es rápido y podemos elegir entre ir la pantalla de desbloqueo o ir al home de forma directa (a través de los ajustes), el reconocimiento solo funciona con la pantalla activa, lo que nos obliga a encender el panel antes de hacer el reconocimiento.

Por supuesto, podemos ir a las configuraciones y hacer que la pantalla se active automáticamente al levantarlo. Opción que es mucho mejor que prender la pantalla y luego hacer el reconocimiento. El sistema logra identificarnos aún así usemos gafas; sin embargo, experimenta cierta dificultad en espacios oscuros y con poca iluminación, donde no nos queda más que recurrir a la contraseña.

Si tuviera que votar por uno, elegiría al sistema de autenticación por huella, ya que hace un mejor trabajo que su compañero.

Fotografía y video

La cámara trasera del Redmi Note 9 Pro se compone de cuatro sensores. Tenemos un lente principal de 64 MP con apertura f/1.89; un ultra gran angular de 8 MP f/2.2 con campo de visión de 119 grados, un sensor de 5 MP para fotografías macro y un lector de profundidad de 2 MP. Por su lado, en el apartado frontal encontramos un sensor de 16 MP con apertura f/2.48. Todo el sistema se ayuda de inteligencia artificial y permite acceso a múltiples funciones a través de la aplicación de cámara.

La calidad de imagen que nos entrega el Redimi Note 9 Pro es relativamente buena, los resultados dependerán de las condiciones de luz, el sensor y los modos de fotografía que apliquemos en el momento. En situaciones de día tendremos resultados favorables, tanto en el modo Auto, que captura imágenes en 16 MP, como en la opción de 64 MP.

En algunas escenas obtendremos cielos sobreexpuestos, pero no se preocupen, que tenemos la posibilidad de activar el modo HDR para corregir la toma. No se logran cambios profesionales, pero la foto mejora muchísimo. Vean las fotos y juzguen ustedes mismos.

El gran angular logra corregir bastante bien la distorsión de los laterales; sin embargo, observamos que la imagen pierde calidad, situación que se agrava en escenarios con poca luz, donde ni siquiera podemos usar el modo nocturno, que por cierto mejora bastante las fotos de noche.

Por otro lado, el sensor para fotografías macro nos muestra un desempeño aceptable. No es una función que destaque en el teléfono, pero si necesitamos capturar los detalles de un objeto desde muy cerca, es una opción a la que podemos recurrir con tranquilidad. Solo debemos tener en cuenta que el resultado no será el mismo en escenarios con poca iluminación.

El modo retrato ofrece un buen recorte y nos permite ajustar el nivel de desenfoque a nuestro gusto. En nuestro caso, logramos obtener buenas fotos con efecto bokeh tanto de día como de noche.

Tal como sucede con los otros sensores, la cámara frontal de 16 MP nos ofrece un buen desempeño en diversas condiciones. Si queremos desenfocar el fondo, tenemos la posibilidad de activar el modo retrato y así obtener una mejor toma.

En cuanto al vídeo, este terminal ofrece la posibilidad de grabar en 4K a 30 fotogramas por segundo y en 1.080p a 30 y 60 fotogramas por segundo. La mejor combinación, según nuestras pruebas, son los videos en 1.080p a 60 fotogramas por segundos, ya que el 4k nos arroja colores saturados y una estabilización menos efectiva.

Puntos a favor

La batería puede darnos hasta dos días de autonomía.

Cuenta con un diseño premium bastante atractivo.

El lector de huellas es rápido y funciona muy bien.

Capacidad fotográfica con múltiples opciones de captura.

Incluye radio FM.

Oportunidades de mejora

El reconocimiento facial en condiciones de poca iluminación.

La publicidad en aplicaciones de fábrica.

La calidad fotográfica en escenas nocturnas.

Compartir noticia