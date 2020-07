Panduit cumple con estándares internacionales de cableado de infraestructura de red

"Los sistemas de cableado de infraestructura de red de Panduit tienen la capacidad de generar alertas en tiempo real", afirmó Pablo Huapaya, Territory Account Manager de Panduit Perú.

Redacción Tecnología 21 / 07.07.2020

Debido la importancia de poseer un eficiente cableado de infraestructura de red que cuente con los reconocidos estándares internacionales para asegurar la integridad de los colaboradores de las empresas y también de los correspondientes ambientes físicos, Tecnología 21 conversó con Pablo Huapaya, Territory Account Manager de Panduit Perú.

¿Cómo impactan las normativas peruanas sobre cableado de infraestructura de red en la coyuntura actual de la COVID-19?

El entorno actual ha generado que muchas construcciones que se encontraban en proceso de instalación o de cambios, hagan una pausa obligada para evitar la propagación por contagio de la COVID-19.

Sin embargo, es un buen momento para hacer un llamado a los ingenieros, diseñadores, ensambladores y a las empresas o clientes finales, para que revisen cuáles son los asuntos que podrían afectar las infraestructuras empresariales de red en caso, por ejemplo, de un incendio.

Es necesario evaluar las condiciones de los productos instalados, sobre todo, si cumplen con los estándares internacionales y locales. Este es un tema que falta difundir en el país, de manera más profunda.

¿La normativa peruana sobre inflamabilidad es más importante en estos momentos?

En efecto. Así como en estos momentos los sistemas de salud pelean por contar con una cama más para controlar la pandemia, tener productos que eviten la propagación de un incendio, como el caso del cableado de infraestructura de red, ayudará también a minimizar el riesgo de que lleguen a los hospitales menos personas quemadas por el fuego teniendo que ocupar las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos, que podrían ser empleadas para otros fines.

Precisamente, para eso existen las normas para prevenir, proteger y dar tiempo a las personas a que evacuen su centro de labor, ante un eventual incendio.

La normativa busca proteger infraestructuras y personas en casos de incendios, ¿qué falta para que todas las organizaciones la cumplan?

En primer lugar, falta una adecuada difusión porque la norma existe desde hace varios años atrás, pero no es un tema que se hable de manera recurrente, por eso, en las universidades e institutos superiores no encontramos referencias de las mismas y los egresados de estos centros de estudios, que salen al mercado, las desconocen.

Otro punto es el presupuesto, muchas personas piensan que seguir las norma involucra una inversión económica inalcanzable. Es cierto que trabajar bajo normas establecidas implica una inversión económica mayor, sin embargo, dentro de una edificación el cableado de infraestructura de red, es uno de los componentes que menos impacta en el valor total del presupuesto de una instalación. Es decir, implementar el cableado de la red de datos bajo las normas establecidas no afectará el presupuesto general de la obra.

Algunas compañías pueden interpretar la normativa de manera incorrecta, ¿cómo pueden verificar su correcto cumplimiento?

El Código Nacional de Electricidad es muy claro en las características y las pruebas a las que deben ser sometidos los cables para evitar la propagación de incendios y están alineados con los estándares internacionales establecidos por la IEC (International Electrotechnical Commission).

Este grupo de normas claramente especifica los patrones y las pruebas que deben cumplir los cables con diámetro menor a 12 milímetros. Si alguien desea verificar el cumplimiento de esta norma, debe asegurarse que el cableado de infraestructura de red, que se instala en las tuberías y las canaletas, cumple con las características requeridas y que corresponden a la IEC 60332-3-25.

¿Qué riesgos corren las empresas que incumplen con las normativas establecidas para el cableado de infraestructura de red?

Por un lado, el riesgo legal porque el Código Nacional de Electricidad especifica los lineamientos que deben cumplir los cables instalados en los lugares con afluencia de público. Si las edificaciones comerciales incumplen con las especificaciones, y, sucediese un accidente con consecuencias fatales, es probable que el seguro no cubra los daños ocasionados y que la empresa, y las personas a cargo de dicha instalación, pasen por un proceso judicial.

Asimismo, los seguros, que las compañías pagan como protección de sus activos y su infraestructura, podrían utilizar el incumplimiento con el Código Nacional de Electricidad como una negligencia del propietario y negarse a pagar los montos por los daños ocurridos en la infraestructura.

Adicionalmente, es posible que durante una inspección de obra de un proyecto, el inspector observe el no cumplimiento con el Codigo Eléctrico Nacional del Perú en el cable de infraestructura de red y, por lo tanto, paralice la obra o pida el cambio de inmediato de los productos de la solución que se iba a instalar.

Panduit, en general, cuenta en el Perú con cables que cumplen con IEC 60332-3-25 y por ende cumplen con todos los protocolos del Código Nacional de Electricidad.

¿Qué beneficios brindan los productos de Panduit aparte de cumplir con la normativa?

Las soluciones de Panduit garantizan la disponibilidad completa del ancho de banda en el cableado de infraestructura de red, los productos cumplen y exceden los requerimientos exigidos por los estándares internacionales de este tipo de soluciones, por ello, podemos otorgar garantía de 25 años por la capacidad de transmisión del cableado de red instalado.

Asimismo, ofrecemos monitoreo y seguridad en tiempo real en todas las conexiones de la red. Los sistemas de cableado de infraestructura de red de Panduit tienen la capacidad de generar alertas en tiempo real, vía correos electrónicos, cuando hay alguna conexión o desconexión no autorizada de la red.

Nuestras soluciones, además, están diseñadas para optimizar espacios. Se estima que en los próximos años los dispositivos conectados a la red se cuadruplicarán considerablemente debido a los nuevos avances de capacidad de transmisión, así como el uso del Power over Ethernet y los dispositivos por la red, Panduit tiene productos diseñados para que el cableado ocupe la cuarta parte del espacio que ocupa un cableado de red tradicional en un Rack o Gabinetes.

¿Qué recomendaciones brindaría para contar con una buena infraestructura de red en estos momentos?

Primero, tener en cuenta las normas de cableado de infraestructura de red durante el diseño y la instalación de la red de datos. Al respecto, Panduit tiene soluciones que cumplen con todas estas especificaciones para contar con una eficiente red. La vigencia tecnológica de estas soluciones es de 25 años.

De otro lado, es común observar la mezcla de diferentes marcas en una instalación de cableado de red: una marca para el cableado, otra marca para las canaletas, otra marca para los racks y gabinetes, otra para las bandejas de techo, etc; no existiendo una compatibilidad demostrada entre ellos y no existiendo por ello una garantía única por toda la infraestructura, conllevando la incómoda situación de a que fabricante culpar ante una eventual falla del cableado de la red de datos.

En el caso de Panduit, contamos con todos los productos: cableados de cobre y fibra, canaletas, bandejas de techo, gabinetes, racks, ordenadores de cables, entre otros, para garantizar un solo punto de contacto para toda la infraestructura física de comunicaciones.

Finalmente, ¿hay algo más que desee compartir con nosotros?

En ese tiempo de pandemia por la COVID-19, Panduit mantiene un contacto cercano con nuestro grupo de canales y clientes. Esta estrategia la realizamos a través de seminarios donde promovemos el desarrollo de los estándares de cableado de infraestructura de red y sus respectivas tendencias.

Aprovecho esta entrevista para invitar a los lectores de Tecnología 21 a la segunda edición de Get to Know Panduit Online Summit, la cual se llevará a cabo este 6 de agosto, encontrándose abiertas las inscripciones. Pueden inscribirse en www.panduitonlinesummit.com.

