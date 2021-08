Panduit: ¿Cómo elegir el camino correcto hacia la transformación digital?

La transformación digital no es opcional, pero el camino dependerá de cada organización.

Antonio Paredes / 31.08.2021 / 2:35 pm

Tuvimos el gusto de entrevistar a Juan Pablo Borray Jiménez, Gerente de Desarrollo de Negocios de Panduit en América Latina sobre la transformación digital en la actualidad.

Al inicio de la pandemia, hubo incertidumbre en la continuidad de los negocios, ¿cómo reaccionaron las empresas de la región?

Al principio, muchas empresas enviaron a los empleados a sus casas y habilitaron herramientas para que ellos puedan continuar trabajando en la medida de lo posible. En ese momento, la tecnología fue muy importante para las empresas y consideraron nuevas situaciones. Las empresas con infraestructura de datos locales y red local debían empezar a confiar en terceros, incluso los servicios que ellos mismos no podían prestar a sus empleados.

Afortunadamente, esta pandemia se dio en este momento. Hace cinco o diez años no creo que hubiera sido posible darle continuidad a los negocios como se hizo en esta oportunidad, justamente por el tema tecnológico, porque ahora tenemos distintos avances que permitieron el funcionamiento de muchas empresas. Hasta las empresas más pequeñas tuvieron que ofrecer sus productos y servicios a través de las redes sociales.

Gracias a la tecnología, la mayoría de las empresas pudieron continuar sus operaciones. Aquellas que fabrican productos fueron las más afectadas dado que no se pueden llevar máquinas o líneas de producción a los hogares y continuar allí las actividades. Luego de las interrupciones iniciales, cada empresa fue organizándose en la medida de sus posibilidades y así pudieron salir adelante.

¿Cómo elegir el camino correcto hacia la transformación digital?

La transformación digital no es una opción, todas las empresas lo harán en algún momento en mayor o menor medida. No hay un único camino para ello, porque debe considerarse la estructura de cada empresa y su giro de negocio. Dos empresas pueden dedicarse a lo mismo y el camino ser completamente diferente para ellas. Se deben tener muy claros los objetivos. conocerse muy bien como empresa y sus alcances para identificar su camino.

La transformación digital no es opcional. Los hábitos de consumo de las personas cambiaron debido a la pandemia, el comercio electrónico creció mucho, a tal punto que no se concibe una empresa que no venda nada por Internet. El camino dependerá de cada organización.

¿Qué tan indispensable es implementar un modelo de cómputo en la nube?

No hay una fórmula secreta para desplegar la IT híbrida en las organizaciones; sin embargo, es importante conocer las ventajas del cómputo en la nube, como evitar realizar grandes inversiones en espacios para centros de datos, los propios equipos y todo lo que se requiere para que estos funcionen. Probablemente, la inversión es muy grande para los beneficios que se obtienen.

Cuando un proveedor me brinda esos mismos servicios por una tarifa mensual, estamos obteniendo todos los beneficios del cómputo en la nube, invirtiendo mucho menos que en la primera opción. Sin embargo, en este caso debemos compartir información con estas compañías.

Hay información confidencial de las empresas, como fórmulas, procesos de producción, bases de datos, etc. El modelo híbrido es útil porque puede evitarnos costos y podemos conservar la información importante de la compañía. Es importante mantener la confidencialidad.

Trabajar con proveedores nos evita tener que invertir y convencer a la Junta Directiva para construir un centro de datos; tan solo debemos pagar una tarifa mensual a cambio de servicios con sistemas de disponibilidad, respaldo de información en múltiples lugares, etc. Esto dependerá mucho del tamaño, tipo de compañía e incluso su distribución geográfica dado que para empresas con sedes en diversos países podría tener más sentido contar con cómputo en la nube respecto a uno propio. Lo más importante es que las compañías conozcan sus objetivos para evaluar las opciones disponibles y tomar la mejor decisión.

¿Cómo podemos optimizar el flujo de datos y la conectividad del negocio?

Respecto a las soluciones para evitar la latencia, hay muchas partes involucradas. Las organizaciones pueden proveer algunas cosas, pero no todo depende de ellas. Los diferentes modelos de infraestructura que existe nos darán sus propias ofertas y dependerá de la actividad comercial a la cual nos dedicamos como organización. No es lo mismo ser un proveedor de servicios de contenido como Netflix o Spotify que brindar otro tipo de servicios como almacenamiento en la nube, porque en el caso de entregar contenidos sucede lo siguiente: cuando un usuario da Play a una película, requiere que la película inicie de forma inmediata, para ello no se utiliza un centro de datos único, sino una infraestructura distribuida. Esto logra que la latencia o tiempo de respuesta sea muy corto.

Los vehículos autónomos deben tomar decisiones en tiempo real, para ello requiero de una infraestructura muy bien diseñada. Aquí es muy importante todo el despliegue de 5G, ya que la cantidad de información que generan estos carros es de 4,000 GBs diarios por cada uno de ellos, ¿cómo será el proceso de esta información a través de la red?

Las plantas industriales tienen máquinas y procesos que deben estar alineados para cumplir con tiempos muy específicos. No puedo tener un segundo de retardo en los procesos de producción de una embotelladora porque todos los procesos y máquinas se van a desfasar, lo cual generaría pérdidas de materia prima, líquidos y todo lo que implica. En este ejemplo, la información debe ser inmediata.

En cambio, si lo que requerimos es sincronizar un archivo y hacer uso del almacenamiento en la nube, no son tan críticos los pocos segundos de espera. En algunas ocasiones, un email tarda dos segundos en llegar, en otro momento puede tardar diez segundos.

Hay diferentes niveles en los centros de datos, desde los de borde hasta los propios e incluso centros de datos Cloud. En todos los casos es importante tener una infraestructura que me permita llevar la información a todos lados. Dependiendo a lo que la empresa se dedique es que realizará la elección adecuada.

¿Cuáles son las tendencias 2021 en centros de datos para Latinoamérica?

Nuestro evento Cumbre Panduit 2021 está enfocado en eso, se habla mucho de las IT híbridas. Aunque se habla mucho del tema, muchas compañías no están preparadas respecto a su propia transformación digital.

Las tendencias se relacionan con preguntarse ¿tendré un centro de datos local?, ¿tendré un centro de datos externo?, ¿llevaré todo a la nube?, ¿la elección será híbrida?

Debemos entender que podemos obtener beneficios de los dos mundos, de acuerdo a lo que cada empresa realiza. La tendencia en general en centro de datos es que las empresas están identificando su camino a tomar y si la IT híbrida es algo que les ayuda.

Las empresas muy grandes pueden tener muy claro el panorama de tecnologías de información híbrida; sin embargo, para las empresas más pequeñas puede que el panorama no sea tan claro.

¿Cómo Panduit ayuda a las empresas en su proceso de transformación digital?

Nosotros, como fabricante de infraestructura, garantizamos que la información viaje de un lado a otro. La información viaja de manera interna y externa. Nosotros podemos ayudar a las empresas a tomar una correcta decisión respecto a su transformación digital.

Es vital conocer los objetivos de cada organización, con ello se puede definir la estrategia y todo lo demás. Debemos definir si el centro de datos será propio, Cloud, Colocation, etc. En el caso de los centros de datos propios, podemos recomendar los mejores productos y soluciones para que la información siempre esté disponible. En caso de ser algo híbrido, podemos involucrar a las compañías expertas para que contribuyan en el diseño de la mejor estrategia de TI.

Nosotros garantizamos que las soluciones desde el punto de vista físico llegarán cuando se requieran. Tenemos muchas soluciones para que los centros de datos sean eficientes en su gestión de energía. Hace unos años, el centro de datos debía funcionar como fuera y al costo que fuera, hoy ya nos así. Hoy hablamos de cómo hacer un centro de datos sostenible. Del consumo total de un centro de datos, el enfriamiento es cerca de un 50%, por medio del enfriamiento podemos garantizar que los equipos funcionarán correctamente. Nuestras soluciones pueden ayudarnos en este aspecto y en muchos otros, debido a nuestra variedad de portafolio.

Garantizamos que los productos trabajarán bajo las mejores condiciones. Cuando nosotros realizamos una instalación, damos una garantía de 25 años.

Finalmente, ¿hay algo más que desees compartir con nosotros?

Sí. Están cordialmente invitados a nuestro evento online Cumbre Panduit 2021. Esta nueva edición es sobre centros de datos y tecnologías de información híbridas. Orientaremos a las empresas respecto al camino que deben seguir:

El significado de IT híbrida, sus opciones y beneficios respectivos. La manera en la que deben continuar el proceso dependiendo de su elección.

El evento estará muy interesante, tenemos invitados muy importantes de la industria. Hay dinámicas en el evento e incentivos. Por favor, también sígannos en redes sociales para enterarse sobre todo lo nuevo de Panduit.

El evento es gratuito, se llevará a cabo el día 2 de septiembre a las 9 a.m. (hora en México, Colombia y Perú). Para el registro y participación, deben ingresar a: https://panduiteventoslatam.com/centrosdedatos/

