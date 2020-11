“One More Thing”: Nuevo evento de Apple el 10 de noviembre

El evento "One More Thing" nos recuerda el as bajo la manga que tenía Steve Jobs al final de sus presentaciones. ¿Cómo Apple nos sorprenderá en esta ocasión?.

Antonio Paredes / 02.11.2020 / 5:16 pm

Apple realizó varios eventos este 2020; en el más reciente, presentaron su nuevo iPhone 12 y todas sus variantes. Sin embargo, aquí no acaban los anuncios de Apple para este año. La compañía no se detiene y anuncian que habrá un nuevo evento el día 10 de noviembre.

La frase de este evento es especial: “One More Thing” o “Una cosa más“. Es algo que decía Steve Jobs al final de los eventos y sorprendía al público, era su as bajo la manga. Así que de forma poética, estando cerca de finalizar este año y creyendo que Apple no presentará nada más, llega un “One More Thing” al estilo de Jobs.

La compañía ya presentó sus nuevos iPad, Apple Watch, iPhone e incluso un HomePod Mini; sin embargo, si lo que quieren es sorprender al mundo, necesitaremos ver una nueva Mac, pero no solo su anuncio, sino mucho más: todo lo demás.

Este también será un evento online debido a las medidas de confinamiento y distanciamiento social establecidas alrededor del mundo; sin embargo, la calidad de Apple en sus presentaciones no tiene comparación. Podremos ver el streaming oficial desde Apple.com e incluso vía su canal en YouTube.

El evento iniciará el día 10 de noviembre a las 10:00 a.m. (PST), lo cual equivale a lo siguiente:

12:00 p.m. en Perú , Colombia y México

en , y 3:00 p.m. en Argentina

en 7:00 p.m. en España

¿Qué presentará Apple el 10 de noviembre?

Eso solo lo sabe la compañía y no suelen revelar información hasta que inicia su presentación; sin embargo, todo apunta a que por fin veremos a las nuevas Mac con los chips Apple Silicon. ¿El cambio se verá en un iMac o en un MacBook?

Apple controlará aún más el software y hardware del equipo, lo que les permitirá aumentar la eficiencia de su nueva línea de productos.

También los analistas creen que Apple lanzará los AirPods Studio, los cuales tendrían un diseño de diadema e incorporarían cancelación de ruido activa, entre muchas otras tecnologías. Los AirTags también son algo que esperan los seguidores de Apple, con esta tecnología sería posible ubicar objetos sin conexión: llaves, carteras, smartphones, coches, etc.

Finalmente, nos esperamos lo mejor de Apple en este lanzamiento; lo cubriremos en nuestras redes sociales y publicaremos lo más destacado al finalizar el evento.

