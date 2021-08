Mi Smart Band 6 con sensores de monitoreo de salud y actividad física

La famosa banda inteligente de Xiaomi llega con las mismas líneas de diseño de sus antecesores, pero con una pantalla más grande y opciones de monitorización avanzadas como la medición de los niveles de oxígeno en sangre.

Verenice Caceres / 29.07.2021 / 1:10 pm

En Tecnología 21 probamos la última versión de la famosa banda inteligente de Xiaomi, la Mi Smart Band 6, la misma que entre sus mejoras incluye una pantalla casi 50% más grande que su versión anterior, el seguimiento de 30 modos de deporte y la capacidad de monitorizar la saturación de oxígeno en sangre.

Diseño: Casi una copia de sus antecesores

La Mi Smart band 6 tiene un diseño tan parecido al modelo anterior que sería difícil distinguir cuál es cuál si no observamos bien los detalles. A simple vista, podríamos asegurar que entre un modelo y otro no hay ninguna diferencia, pero la realidad es otra. A pesar de sus similitudes, la pantalla de la última versión es 0.46 pulgadas más grande que la del modelo anterior, lo que finalmente se traduce en casi 50% más espacio de visualización.

Tal como sucede con modelos anteriores, el dispositivo se compone de dos partes: la pastilla y la correa. La pastilla puede desmontarse de la correa con bastante facilidad, de modo que podemos limpiar el dispositivo y cambiar de correa las veces que quedamos. Eso sí, debemos tener en cuenta que el producto solo incluye una correa; si queremos cambiar de estilo o jugar con los colores tendremos que comprar la correa adicional por separado.

La pastilla está hecha de policarbonato y la pantalla, de vidrio templado con revestimiento antihuellas. La correa es de TPU (poliuretano termoplástico) y la hebilla está hecha en aleación de aluminio. El material de la correa es suave y se amolda muy bien a la muñeca, mientras que la hebilla nos ofrece un ajuste seguro, pero fácil de manipular.

En la parte inferior de la pastilla encontramos los pines de carga, el sensor de ritmo cardíaco PPG y el pulsioxímetro. Al tratarse de un modelo básico, no encontramos sistemas de micrófono, así como tampoco altavoz. No existe un solo botón físico, de modo que la pantalla solo se activa de dos maneras: con un toque o al girar la muñeca.

El diseño es bastante cómodo, tanto que a los pocos minutos de uso olvidamos que lo llevamos encima. Además, es tan ligero que podemos dormir con él sin problemas.

Pantalla: Ahora con más espacio de visualización

La principal diferencia entre la Mi Smart Band 5 y la Mi Smart Band 6 se encuentra en el tamaño de sus pantallas. La versión 5 nos ofrece un panel AMOLED de 1.1 pulgadas, mientras que la pantalla de la última versión llega hasta las 1.56 pulgadas, lo que supone casi 50% más de área de visualización.

La resolución también crece de los 126 x 292 pixeles a los 152 x 486 pixeles, dándonos una calidad de imagen de 326 píxeles por pulgada, una cifra que agradecemos, ya que nos permite identificar cada elemento que se muestra en la pantalla. Por ejemplo, se pueden leer notificaciones y otros mensajes en texto sin forzar la vista, lo cual es bastante si tenemos en cuenta que el espacio es pequeño en comparación a un smartwatch.

Todo se ve con la suficiente nitidez y el táctil funciona correctamente, lo que nos parece totalmente justo, ya que el dispositivo no cuenta con botones y todo se realiza a través de gestos. El revestimiento antihuellas repele bastante bien la marca de los dedos y en general todo se ve correcto hasta que nos damos cuenta de que el dispositivo no cuenta con brillo automático.

Que la pulsera no pueda calibrar el nivel de brillo según el espacio que estemos visitando nos supone un problema, ya que un nivel medio que puede resulta suficiente para interiores, no lo es para espacios abiertos con luz natural, lo que nos obliga a cambiar constantemente el nivel de brillo de manera manual.

Respecto a las opciones de personalización, admitimos que existe un variado catálogo de carátulas a los que podemos acceder a través de la aplicación para smartphone Mi fit. Los diseños son sumamente variados e incluye un set de ilustraciones animadas. En muchos de los casos, podemos elegir una carátula y personalizar las funciones que queremos que se muestren al inicio.

Funciones de salud y actividad física mejoradas

Antes de empezar a describir el funcionamiento del dispositivo, debemos señalar que la Mi Smart Band 6 funciona perfectamente con Android y iOS. Lo único que debemos hacer en ambos casos, es instalar la aplicación Mi Fit y sincronizar la pulsera de monitorización con nuestro móvil.

A pesar de su tamaño, la Mi Smart Band 6 nos ofrece una interesante lista de aplicaciones, donde sin duda, resaltan las funciones de monitoreo de ritmo cardiaco, oxígeno en sangre, calidad de sueño y otras relacionadas con el entrenamiento y la actividad física. A través del teléfono, es posible organizar cada una de las aplicaciones, eligiendo cuáles queremos que se muestren y cuáles no.

Como ya sabemos, las funciones que más nos importan en este tipo de dispositivos, son aquellas que están relacionadas con la salud. En este sentido, empezaremos hablando de las funciones de monitorización del ritmo cardiaco. La Mi Smart Band 6 tiene la capacidad de medir y registrar el ritmo cardiaco minuto a minuto o cada cinco, diez o treinta minutos, según lo que nosotros elijamos.

Por supuesto, siempre que el intervalo de los registros sea menor, obtendremos más detalles de cómo anda la frecuencia de nuestros latidos, aunque debemos tener en cuenta que los registros detallados implican un mayor consumo de batería. También podemos activar las alertas de ritmo cardiaco, así como el control de pulsaciones en actividad, para que aumente la frecuencia de las mediciones siempre que el sistema detecte actividades de entrenamiento.

En cada una de estas mediciones, el sensor logra resultados sorprendentemente precisos, no hay números extraños ni picos que no correspondan con la realidad. Lo mismo pasa con las mediciones de oxígeno en sangre. A pesar de que la pulsera no cuenta con monitoreo automático como sí lo tienen algunos modelos de la competencia, los resultados que nos brinda la medición manual son más que suficientes.

Continuando con las aplicaciones de salud, no podemos dejar de lado la medición de sueño, la misma que nos permite evaluar si nuestro cuerpo descansa lo suficiente o estamos llevando una vida desordenada, sin horarios establecidos, tanto para dormir como para levantarnos. Tras evaluar los resultados, semana a semana, comprobamos que la Mi Smart Band 6 logra datos confiables al medir la calidad del sueño.

Ya que hablamos de descanso, veamos el sistema de monitorización de estrés. La pulsera tiene la capacidad de medir (cada cinco minutos) los niveles de tensión que experimentamos durante el día para luego indicarnos qué tan estresados o relajados nos encontramos. En caso de estar con altos niveles de estrés, podemos recurrir a los ejercicios de respiración que también se incluyen en la pulsera.

No es todo, la nueva Mi Smart Band 6 también cuenta con funciones que favorecen la actividad física. El dispositivo incluye 30 modos de entrenamiento, de los cuales, puede identificar seis de forma automática, como por ejemplo: caminata, ciclismo y elíptica.

Tras realizar alguna sesión deportiva, podremos acceder a ciertos datos, como el ritmo cardiaco, las calorías quemadas, el número de pasos y la distancia recorrida. En este punto, debemos tener presente que la pulsera no cuenta con GPS integrado, lo que significa que debemos cargar con móvil para todos lados, por lo menos siempre que se quiera registrar la ruta.

Funciones inteligentes en sincronización con el móvil

A pesar de que el sistema nos permite recibir llamadas y notificaciones; no es posible contestar ninguna de las dos desde la misma pulsera. Si la persona que nos marca se encuentra en la lista de nuestros contactos, el dispositivo nos mostrará una llamada entrante con el nombre de la persona; de no ser el caso, solo nos mostrará el número de contacto.

En el caso de las notificaciones, debemos tener presente que la pulsera solo puede recibir mensajes de texto enviados como SMS, de modo que no podremos ver aquellos que nos manden por WhatsApp, Messenger u otros sistemas de mensajería como sí sucede con dispositivos más avanzados.

Por otro lado, tenemos el control de música que funciona de maravillas. El sistema logra sincronizar con cualquier aplicación de música, de modo que podemos controlar los niveles de volumen, pausar o reanudar la reproducción, así como avanzar o retroceder en la lista de reproducción musical.

Por su parte, el control de cámara también nos entrega un funcionamiento bastante correcto. Si bien no muestra la imagen que finalmente se capturará a través de la cámara del móvil, sí permite sacar fotos a distancia. Eso sí, para que todo funcione como se debe, primero debemos abrir la aplicación de cámara en el móvil y luego hacer lo propio a través de la pulsera.

Nos gustaría decir que todas las funciones se ejecutan sin inconvenientes, pero no es así. En nuestro caso particular, experimentamos fallas de sincronización con aplicación de pronóstico del tiempo. A pesar de sincronizar el dispositivo y activar todos los permisos una y otra vez, la función no quiso activarse por más de dos semanas, hasta que un día simplemente apareció con detalles sobre el clima, como la temperatura, el porcentaje de la humedad y los niveles radiación UV.

No es todo, también están las funciones de alarma, eventos, cronómetro, temporizador y otros menos importantes.

Autonomía: Según funciones activadas

Al igual que la versión anterior, la nueva pulsera de Xiaomi viene con una batería de 125 mAh, capacidad que según el fabricante puede ofrecernos hasta 14 días de autonomía siempre que usemos el dispositivo en modo ahorro, algo que por nada se ajusta a la realidad, ya que si queremos un dispositivo de monitorización en la muñeca es para sacarle el máximo provecho.

Así, con todas las opciones de monitorización activadas, la nueva Xiaomi Mi Smart Band 6 alcanza una autonomía de 5 días, lo que nos parece justo si consideramos que en esta última versión la pantalla es más grande y el sistema incluye otras funciones, como por ejemplo la medición de oxígeno en sangre.

Al igual que la batería, el sistema de carga se mantiene. La pulsera cuenta con un conector magnético que se acopla perfectamente a la base del dispositivo, de modo que no es necesario quitar la cápsula de la correa. Una vez conectado a la corriente, la carga completa demora un promedio de 2 horas.

