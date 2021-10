Los mejores servicios cloud de copias de seguridad en 2021

La mejor forma de reducir los riesgos de pérdida de datos es realizar copias de seguridad en la nube y también en unidades externas. Conozcamos los mejores servicios cloud en la actualidad.

Es de vital importancia realizar copias de seguridad periódicas para que nuestros archivos estén a salvo en el caso de desastres informáticos e incluso de ciberataques muy complejos de resolver como en la infección por malware del tipo ransomware, el cual cifra nuestros archivos y el cibercriminal solicita un pago a cambio de restaurar los archivos.

¿Debemos de confiar en la promesa de los cibercriminales? Rotundamente, no. "En la guerra tenemos algunos tratados de comportamiento, no se ataca hospitales ni iglesias, esto no es respetado por el cibercrimen, quienes atacan todo y van detrás del dinero fácil", afirmó Claudio Martinelli, Director General de Kaspersky Lab Latinoamérica durante una entrevista realizada por nuestro medio.

Los servicios cloud de almacenamiento más populares suelen ser Google Drive, Dropbox, OneDrive de Microsoft, AWS de Amazon y iCloud de Apple; sin embargo, existen más opciones en el mercado, las cuales pueden brindarnos características idóneas según nuestro presupuesto y necesidades.

Backblaze: Almacenamiento ilimitado

Backblaze solo requiere de ser configurado una única vez para realizar copias de seguridad de nuestro equipo en segundo plano. El enfoque de este servicio no es el de sincronización de archivos y carpetas, como sucede en Dropbox, Google Drive o pCloud, sino que el servicio busca realizar una copia de seguridad completa de todos nuestros archivos.

Contar con una copia de seguridad completa de todo nuestro sistema es de vital importancia ya que ningún equipo está libre de fallos, infección por malware, desastres naturales e incluso podemos ser víctimas de un robo.

Para obtener el archivo de recuperación, solo debemos descargar la imagen que corresponde a nuestro sistema. Nos recomiendan usar el software Backblaze Downloader para una óptima velocidad y conservar la integridad de los archivos. También podemos solicitar que la compañía nos envíe una unidad flash USB (256GB por US$99) o un disco duro USB (hasta 8TB por US$189) a través de FedEx.

Su software nos permite configurar la velocidad de carga a fin de no afectar negativamente el desempeño de nuestra red. En nuestras pruebas de uso, tampoco notamos un uso intenso de los recursos del equipo. Una licencia solo es válida para un equipo, en caso de querer realizar una copia de seguridad de un segundo equipo, debemos adquirir una licencia adicional.

En Mac podemos acceder desde Preferencias del Sistema para realizar modificaciones en la configuración, excluir carpetas e incluso visualizar estadísticas de uso. Si también queremos realizar una copia de seguridad de un disco duro externo, debemos recordar que debe ser conectado por lo menos cada 30 días, sino esa copia de seguridad será eliminada.

Podemos probar Backblaze durante 15 días sin costo alguno y decidir si es un servicio que se adecúa a nuestras necesidades. Todos los procesos de copias con Backblaze son seguros y si tenemos consultas sobre el servicio podemos contactar con soporte técnico.

Este servicio online afirma brindar almacenamiento ilimitado en su plan de US$7 mensuales. Si queremos lograr un mayor ahorro, podemos optar por contratar el servicio durante 12 meses o 2 años y obtendremos descuentos especiales.

Precios actuales de Backblaze:

Plan mensual: US$7

Plan anual: US$70 (descuento de US$14)

Plan de 2 años: US$130 (descuento de US$38)

Finalmente, Backblaze también cuenta con un servicio de almacenamiento permanente llamado B2 Cloud Storage, el cual tiene un bajo costo respecto a otros competidores. Su precio es tanto por el almacenamiento como por la descarga de los archivos, lo que conviene en este caso es guardar archivos a largo plazo, que no necesitemos usar de forma recurrente, pero sí conservar en un entorno seguro.

Sitio web oficial: https://www.backblaze.com

pCloud: Almacenamiento de por vida

El servicio nos permite registrarnos y obtener 10 GB de almacenamiento de forma gratuita. Su funcionamiento es muy similar a Dropbox: se sincronizarán los nuevos archivos creados y se actualizarán los archivos modificados en tiempo real.

Además, este servicio nos permite acceder a nuestros archivos desde Windows, Mac, Linux, Android e iOS de forma fácil. Además, podemos contratar su servicio Historial extendido de archivos (HEA) para restaurar archivos antiguos de hasta 1 año de antigüedad.

En Mac, cuenta con software para equipo con procesador Intel y con procesador Apple Silicon.

La diferencia entre pCloud y Backblaze es que en pCloud seleccionamos las carpetas que deseamos sincronizar, mientras que en Backblaze la copia de nuestro equipo es completa. Además, los planes de pago de Cloud tienen un límite de 2TB, mientras que Backblaze afirma brindar espacio ilimitado para sus cuentas tradicionales.

Precios actuales de pCloud:

Plan anual por 500 GB: US$49.99

Plan anual por 2 TB: US$99.99

Pago único por 500 GB: US$175

Pago único por 2 TB: US$350

Sitio web oficial: https://www.pcloud.com/es/

IDrive: Almacenamiento flexible

Si tenemos una cuenta de estudiante, podemos obtener 5 GB de forma gratuita. La compañía afirma que realizan sincronización de archivos y respaldo en tiempo real. Esta plataforma asegura poder respaldar PCs, Macs, Linux, Servidores, y dispositivos telefónicos con iOS y Android en una sola cuenta, sin costo adicional.

Además, podremos recuperar archivos eliminados hasta en un periodo de 30 días. Sus planes de pago inician en 5 TB y su costo es de US$59.62 al año.

Precios actuales de IDrive:

Plan anual por 5 TB: US$59.62

Plan anual por 10 TB: US$74.62

Plan anual corporativo por 250 GB: US$74.62

Plan anual corporativo por 500 GB: US$149.62

Sitio web oficial: https://www.idrive.com/es/

Copias de seguridad locales

Si solo realizamos copias de seguridad en la nube, esto podría ser de alto riesgo, ya que los servicios Cloud pueden sufrir accidentes, como lo acontecido con OVH.

Por ello, la mejor forma de reducir los riesgos de pérdida de datos es combinando la realización de copias de seguridad cloud con copias de seguridad locales: en discos duros externos, unidades SSD, etc. Se sugiere que tengan el espacio de almacenamiento suficiente para nuestros propósitos y tecnología de alta velocidad de transmisión de datos como Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4 para minimizar el tiempo de espera entre cada operación.

La principal ventaja es que, para acceder a estas unidades no es necesario tener conexión a Internet, con lo cual no se impactará de forma negativa la velocidad de transferencia ni tampoco se interrumpirá la misma.

Algunos equipos especializados para esta actividad son los servidores NAS. Los fabricantes más conocidos son Synology y QNAP. Actualmente, el ransomware es el mayor desafío para las empresas y también puede afectarnos irremediablemente a los usuarios finales.

