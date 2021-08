Lumen: El futuro de la fuerza laboral híbrida

La situación actual puso una valla muy alta en la forma en cómo vamos a enfrentar el futuro, pero la tecnología nos ayudará en este escenario desconocido.

Antonio Paredes / 20.08.2021 / 11:06 am

Tuvimos el gusto de entrevistar a Marcelo Melamed, vicepresidente de Recursos Humanos de Lumen Latam sobre el futuro de la fuerza laboral híbrida.

La pandemia impactó a todas las industrias, ¿cómo está cambiando el futuro del trabajo, el perfil de los colaboradores y el ambiente profesional?

Básicamente, lo primero que sucedió es que nos dimos cuenta que hay una integración entre el lugar de trabajo y nuestro lugar de residencia. El segundo punto, es que todos aquellos que dábamos por sentado que no se podía llevar a cabo de manera óptima y eficiente el homeoffice hemos demostrado que sí se puede. Tercero, conocimos la vulnerabilidad, todos nos hemos dado cuenta que somos vulnerables y que podemos correr cualquier tipo de riesgos. Cuarto es que las industrias se vieron afectadas y tuvieron paras o retrasos y tuvieron que recalcular y reestructurar sus expectativas y proyectos. Y quinto es que los candidatos a cualquier puesto de trabajo y los trabajadores se han encontrado con múltiples maneras de vincularse con las compañías. Hemos aprendido que no es necesario estar presente, físicamente, para poder vincularse con el entorno laboral.

¿Qué desafíos existen respecto a clima organizacional, gerenciar e involucrar a la fuerza laboral remota o híbrida en la actualidad?

El principal desafío es cómo podemos garantizar que lo que hacíamos de manera presencial ahora se pueda llevar a cabo de manera virtual. Considero que la confianza, la delegación de actividades, el establecimiento de horarios, el espacio que se da para la desconexión, todo eso fluye bien cuando tienes un buen líder. El liderazgo actual, ha tenido que mejorar sus herramientas, recurrir a la tecnología y otras nuevas maneras de vincular e involucrar a su capital humano. Todo esto ha dado como resultado que, actualmente, nos enrumbemos hacia modelos de trabajo mucho más complejos y desafiantes.

¿Cuál es la preferencia de las empresas y sus colaboradores respecto a las nuevas formas de trabajo?

Muchas compañías ya han propuesto a sus empleados que regresen a las oficinas, pero sucede que muchos, por no decir todos, simplemente no quieren volver. En Lumen, como en muchas otras empresas, hoy no tenemos definido un plan de regreso a las oficinas y tampoco se ve una tendencia única, ni hemos hablado de una vuelta masiva a las oficinas. También, dependerá del tipo de empresa, algunas industrias no han parado durante los confinamientos, por el hecho de que eran negocios indispensables y otros porque no podían realizarse a distancia como el trabajo en los campos, minas, fábricas, etc.

¿Qué ventajas y oportunidades de mejora identificaron las empresas respecto a las nuevas formas de trabajo?

Más que mejoras, pienso que las compañías hemos identificado un espacio para el tiempo de los empleados, para su comodidad y la oportunidad de diversificar sus actividades y que no se limiten a estar únicamente sentados. Hemos logrado que nuestra gente sea más productiva, que sean más colaboradores, han encontrado nuevas formas de colaboración, han aprendido a trabajar por objetivos y no por tiempos. Hemos conseguido que la gente se enfoque en gestionar y no en controlar, han aprendido a desarrollarse de maneras diferentes.

Además, hemos aprovechado la oportunidad de poder relacionarnos con mayor facilidad con colegas y clientes de otras partes del mundo, prácticamente a diario, situación que antes era muy difícil por las distancias y los tiempos. Pero ahora al estar en la misma situación hemos hallado una universalidad en los encuentros, reuniones y formas de compartir.

¿Cómo Lumen ayuda a las empresas a continuar con sus conversaciones vitales?

Somos una compañía que colaboramos con la digitalización. En este último año, hemos ayudado a muchas empresas a mantener la comunicación entre sus empleados y mantener la continuidad de sus negocios, a través de soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente, porque todos tienen necesidades diferentes.

Nuestra misión es esa, continuar promoviendo la digitalización de los negocios y seguir mejorando e innovando en nuestras soluciones y plataformas para que los empleados de nuestros clientes y nuestros propios trabajadores puedan continuar en contacto con sus organizaciones.

Finalmente, ¿hay algo más que desees compartir con nosotros?

Creo que este momento es muy intenso y lleno de desafíos. Las situaciones por las que aún continuamos atravesando, considero, nos han puesto una valla muy alta en la forma en cómo vamos a enfrentar el futuro. Pero con la tecnología enfrentarnos a ese escenario desconocido será mucho más fácil.

