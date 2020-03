Instagram eliminará contenido no oficial sobre el coronavirus

La plataforma eliminará fotos y videos que no cuenten con el respaldo de instituciones confiables.

Verenice Caceres / 24.03.2020 / 7:07 pm

En un esfuerzo por frenar la proliferación de noticias falsas, Instagram anunció que eliminará todo tipo de contenido no oficial que los usuarios compartan sobre el coronavirus. De ahora en adelante, la plataforma solo mostrará contenido publicado por organizaciones sanitarias confiables.

Bajo esta perspectiva, aquellas cuentas que claramente no pertenecen a instituciones acreditadas para hablar del tema, también serán eliminadas. El contenido publicado ya no aparecerá en las recomendaciones, así como tampoco dentro de la opción “explorar”.

Eso no es todo, la red social también indicó que desechará fotos y videos que hayan sido calificadas como falsas por la verificación de datos de terceros. No importa si el contenido fue publicado en la página de inicio o en las historias, si la información no pertenece a una fuente confiable, será retirado de Instagram.

Recordemos que la semana pasada Twitter prohibió que sus usuarios publiquen información falsa sobre el nuevo coronavirus, ajustando sus reglas sobre libertad de expresión. Por su parte, Facebook dijo que brindaría publicidad gratuita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fin de que los usuarios estén bien informados sobre el tema.

Fuente: Reuters

Compartir noticia