Importancia de la recuperación de datos con herramientas especializadas

La actual situación global está forzando a que los negocios y también personas naturales se reinventen, pero ¿esto se trata solo de sobrevivir? No solo eso, debemos evolucionar.

Esta crisis nos está obligando a repensar qué procesos y personas son verdaderamente indispensables y cuáles dejaron de generar valor. De igual manera, si esto lo llevamos al área de TI, existen soluciones, servicios y aplicaciones que son absolutamente necesarias para la continuidad del negocio y otras que podrían ayudarnos en los momentos más difíciles del área digital: la pérdida de datos.

Por ello, es esencial que tengamos en el radar a los aliados correctos a fin de contar con ellos para momentos críticos.

Más adelante contaremos nuestra experiencia con la versión Avanzada del software Wondershare Recoverit, pero antes, sepamos por qué motivos tanto empresas como usuarios pierden sus archivos.

Diversos motivos de la pérdida de datos

Internet está llena de historias y noticias sobre desastres informáticos que afectaron severamente a una organización. En algunos casos, se debe a la ejecución de un comando de borrado a través de la Terminal sin haber realizado una copia de seguridad o habiendo confundido la ruta de archivo o carpetas a borrar.

En otras ocasiones la pérdida de datos se debe a malware, virus que pretenden infectar memorias USB y el disco duro de los usuarios u organizaciones.

El cibercrimen también tiene un apartado especial ya que crean malware del tipo ramsomware para llevar a cabo el secuestro de archivos o cifrado de los mismos y petición de rescate. Este es un modo de ataque muy popular en la actualidad.

Recordemos que los cibercriminales no respetan hospitales ni iglesias y la recomendación de especialistas es no negociar con ellos ya que no podemos confiar en ellos para la liberación de nuestros archivos.

Wondershare Recoverit, software de recuperación de datos en acción

Existen diversas alternativas de software para intentar recuperar nuestros archivos y carpetas borradas, entre las opciones disponibles debemos estar seguros de que pueden ser instaladas en nuestro sistema operativo, sea este macOS o Windows. También debemos revisar si la aplicación trabaja con nuestro sistema de archivos: FAT32, NTFS, ExFAT, HFS+, APFS, etc.

Al cerciorarnos de todo lo anterior podremos tener la certeza de que nuestra elección es la idónea para nuestro caso. Recupera fotos, videos, diversos tipos de documentos o datos borrados de la papelera de reciclaje. Sí, esto último también es posible.

En este caso, Wondershare Recoverit nos brinda la opción de ser instalado tanto en Windows como en macOS y no solo cuenta con versiones para usuarios finales sino también para organizaciones.

En ambos sistemas operativos existen las versiones: Esencial, Estándar y Avanzada. En nuestro caso, compartiremos nuestra experiencia con la versión Wondershare Recoverit Avanzada.

Detalles sobre Wondershare Recoverit Avanzada

Este software cuenta con dos funciones principales:

Recuperar datos perdidos: Los tipos de archivos que son recuperados son documentos de office, fotografías, videos, etc. Sus capacidades nos permiten no solo recuperar archivos en nuestro disco duro sino también en discos duros externos, memorias USB y tarjetas SD.

Reparar videos dañados: Esta es una de las características diferenciales que nos brinda la aplicación frente a otras alternativas, pues es capaz de reparar diversos formatos de videos de múltiples dispositivos.

Instalación de Wondershare Recoverit Avanzada

Tan solo debemos acceder a esta dirección para comprar la versión Wondershare Recoverit Avanzada para macOS. Procedemos a descargar el archivo de instalación .DMG e instalarlo en nuestro sistema, arrastrando el icono en la carpeta “Aplicaciones”.

El sistema nos preguntará si es seguro abrir Wondershare Recoverit, indicaremos que sí y confirmamos esta acción con la contraseña de nuestro usuario ya que el software requiere de permisos de acceso para analizar las unidades disponibles tanto internas como conectadas al equipo.

Recuperando datos con Wondershare Recoverit Avanzada

Si queremos recuperar algo de la papelera de reciclaje, solo debemos seleccionar esa opción e iniciar el escaneo.

Si macOS nos indica que fue bloqueada la extensión por el sistema, procedemos a desbloquearla, dando clic al candado en “Seguridad y privacidad” y clic en el botón “Permitir”.

De esta forma accederemos al proceso de recuperación de datos de la papelera de reciclaje. Recomendamos cerrar todas las aplicaciones, excepto Wondershare Recoverit.

Podremos comprobar fácilmente el buen estado de los archivos recuperados.

Reparando videos con Wondershare Recoverit Avanzada

También podemos reparar archivos de video de forma fácil a través de la opción que tiene el mismo nombre: Reparar video.

Allí, únicamente debemos elegir el archivo dañado y el software lo reparará rápidamente.

Backups: Una recomendación adicional

Aparte de tener a nuestra disposición software de recuperación de datos como medida de contingencia, tener backups o copias de seguridad es una recomendación recurrente de expertos en ciberseguridad.

Por ello, nos unimos a recomendar lo mismo: tener una copia de seguridad de nuestros archivos más importantes tanto a nivel local como en la nube. Para esto último existen diversas opciones: DropBox, Google Drive, OneDrive, etc.

Descarga gratuita de la Web oficial

Prueba Wondershare Recoverit gratis haciendo clic en el enlace o visita directamente la Web oficial de Wondershare.

Es importante que busquemos, ingresemos y descarguemos software únicamente desde fuentes confiables u oficiales, debido a que en Google se usan técnicas de Black Hat SEO para engañar a los usuarios y así inducirlos a ingresar a sitios web de dudosa reputación.

En otros casos, se ingresa a sitios web de descargas que añaden software innecesario a los paquetes de descarga, lo cual puede causar un gran malestar en los usuarios.

Si recurrimos al warez o descargas ilegales de aplicaciones crackeadas, corremos el riesgo de infectar nuestro equipo con software espía o con minadores de criptomonedas que usan nuestro procesador para ese fin.

Por ello, debemos revisar que en nuestro navegador web figure que nos encontramos en la dirección oficial: https://recoverit.wondershare.com/es/

