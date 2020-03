Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra disponibles en Entel Perú

Los clientes del operador podrán renovar a la ultima versión del Galaxy S sin pagos de cuota inicial a través del programa Entel Pro.

Verenice Caceres / 10.03.2020 / 4:53 pm

Los nuevos dispositivos Galaxy S20 que Samsung oficializó el pasado 11 de febrero en el Samsung Galaxy Unpacked 2020 ya están en Perú. Desde hoy, todos los peruanos podrán adquirir el Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra a través de todas las tiendas de Entel a nivel nacional.

Los interesados también podrán solicitar la versión que más prefieran a través del la página web del Operador. Además, gracias al programa Entel Pro, que permite renovar el equipo cada 12 meses, los clientes del operador podrán acceder al Galaxy S20 sin pagos de cuota inicial. Un beneficio que los usuarios pueden disfrutar desde el plan Entel Power de S/129.90.

Para recordar, los nuevos equipos Samsung Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra llegan con pantallas de 6.2”, 6.7” y 6.9” pulgadas, respectivamente. Todos ofrecen una frecuencia de actualización de 120Hz y son compatibles con HDR+. Cuentan con certificación IP 68 y una versión personalizada de Android 10. Incorporan el mismo procesador (Exynos 990) y todos tienen la capacidad de grabar en 8K.

La versión más económica, que corresponde al Galaxy S20, viene con 12 GB de menoria RAM, 128 GB de almacenamiento y una batería de 4000 mAh. Cuenta con un sistema fotográfico de triple cámara trasera conformada por un lente gran angular de 12 MP, un ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 64 MP con zoom híbrido 3X, mientras que la cámara frontal es de 10 MP.

El modelo intermedio, que se relaciona con el Galaxy S20 Plus, llega con 12 GB de momería RAM, una configuración de almacenamiento de 128 o 512 GB y una batería de 4500 mAh. A diferencia del S20, la cámara trasera de la versión Plus se compone de cuatro sensores. Además de un lente gran angular de 12 MP, un ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 64 MP, también incluye un sensor ToF, y una cámara para selfies de 10 MP.

La versión top, que corresponde al Galaxy S20 Ultra, viene con una configuración de 12 o 16 GB de memoria RAM y una capacidad de almacenamiento de 128 o 512 GB. La batería es de 5000 mAh e integra un sistema de cuatro cámaras traseras que incluye un lente gran angular de 108 MP, un ultra gran angular 12 MP, un teleobjetivo 48 MP (con zoom digital de hasta 100X) y un sensor ToF. En este último caso, la cámara frontal es de 40 MP.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra ya están en todas las tiendas de Entel a nivel nacional y vienen con obsequio. El Galaxy S20 incluye un Cover, mientras el S20 Plus y el S20 Ultra salen con los famosos Galaxy Buds Plus.

Con el programa de renovación Entel Pro, que permite cambiar el equipo a la versión más reciente a los 12 meses, la configuración base de cada modelo tiene un costo total de S/2,928 (Galaxy S20), S/3,480 (Galaxy S20 Plus) y S/4,008 (Galaxy S20 Ultra).

