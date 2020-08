Así funciona el software que utilizan las casas de juegos

Los softwares para apuestas deportivas permiten que miles de jugadores alrededor del mundo puedan acceder a estadísticas a la hora de realizar una jugada.

Redacción Tecnología 21 / 06.08.2020 / 9:40 am

El objetivo del presente artículo es exclusivamente informativo, en ningún caso recomendamos permanecer por periodos prolongados en ninguna actividad lúdica.

Conoce un poco más de los mejores sistemas para pronósticos de apuestas.

Los softwares para apuestas deportivas permiten que miles de jugadores alrededor del mundo puedan acceder a estadísticas a la hora de realizar una jugada. Si bien varios de los programas que se encargan de esta labor son Premium y exigen una suscripción, otros son totalmente gratuitos.

Mientras algunos sitios proporcionan estadísticas y predicciones para diferentes deportes, otros se dedican principalmente a uno solo. Con esta guía podrás tener todos los deportes en los que apuestes a la mano y sin ningún problema conocer la lista de los mejores operadores de apuestas deportivas. Estos son los principales softwares:

Accumulator Generator

Este es uno de los programas de apuestas deportivas más valorado y con mejor rendimiento de todo el mundo. Es así que Accumulator Generator brinda exactamente lo que sugiere su nombre.

Vale decir que es un producto de pago, lo que obliga a suscribirte, pero las reseñas son buenas. No obstante, se puede probar por 14 días al costo de solo un euro.

Uno de sus beneficios es que te recibirán con tres horas de video de demostración solo para familiarizarte con los procedimientos. El objetivo de los desarrolladores es que permanezcas con ellos durante mucho tiempo. Mediante una elección de una herramienta podrás tener tu acumulador.

OddsMonkey

En segundo lugar, este es un software para realizar apuestas deportivas que cuenta con una enorme cantidad de diferencias respecto a sus competidores. Aunque la esencia sigue siendo la misma, tanto el diseño como la funcionalidad de este programa con otros programas guardan muchas diferencias.

Asimismo, el programa tiene una ventaja especial porque el cliente potencial tiene la opción de elegir un plan gratuito. Además, no te pedirá que proporciones ningún dato de tu tarjeta de crédito.

No obstante, uno de los problemas es que no se puede ganar más de 45 euros hasta que te registres para tener el paquete pago. La opción Premium, sin embargo, es bastante barata si la consideramos en base a la cantidad de dinero que puedes ganar con este software para realizar apuestas deportivas.

Betegy

El gran diferencial de Betegy respecto a todas las opciones de software para apuestas que puedes encontrar en Internet es que, además de depender de las oportunidades de apuestas combinadas, proporciona predicciones que se basan principalmente en estadísticas simples.

Esto no se refiere solamente a las estadísticas simples que obtendrás en todas partes, tales como los resultados de cada equipo de los últimos cinco partidos.

Según el software, podrás obtener una predicción simple basada en porcentajes que se inclina hacia uno de los tres resultados posibles (victoria local, victoria fuera y empate). Luego podrás consultar el historial de partidos de los dos equipos (individualmente y uno contra el otro), las alineaciones, los goles promedio anotados y recibidos.

Es de ese modo que cada pequeña cosa favorece a que tomes una decisión y logres hacer la apuesta correcta. Respecto al resultado, podrás tener predicciones basadas en estadísticas sobre si ambos equipos van a anotar o no, las opciones de apuestas Over / Under e incluso el puntaje correcto.

Betslayer

Finalmente, este producto en particular cuenta con uno de los mejores softwares para apuestas deportivas en la industria. Más allá de su característica como programa joven en comparación con los otros del mercado de las apuestas deportivas, se le valora por su naturaleza de “valor por dinero”, pues el ROI que puede obtener de cada apuesta oscila entre un 3 y un 8% de excedente.

Compartir noticia