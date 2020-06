Entrevista a Eugene Kaspersky sobre la nueva normalidad

Eugene Kaspersky es el equivalente a Bill Gates o Steve Jobs en el área especializada de la ciberseguridad. Su compañía combate el cibercrimen a nivel mundial. Conversamos con él sobre la nueva normalidad y también obtuvimos consejos importantes.

Antonio Paredes / 08.06.2020 / 9:35 am

Tuvimos el agrado de entrevistar a Eugene Kaspersky, CEO y fundador de la prestigiosa compañía de ciberseguridad, Kaspersky.

La entrevista se desarrolló de la siguiente manera: realizamos una pregunta en vivo durante su videoconferencia “The Invisible Enemy: Cybersecurity in Times of COVID-19” y las tres consultas restantes en la modalidad de entrevista escrita.

Al final del presente artículo se puede visualizar el video con su respuesta a la primera pregunta, donde se aborda directamente los cambios que podrían darse en esta nueva normalidad.

¿La vigilancia intrusiva se considerará un pequeño precio a pagar por la libertad básica de estar con otras personas?

Buena pregunta. Echémosle un vistazo a la historia. En el pasado podíamos estar libres de cualquier sistema de rastreo. Hablo, por ejemplo, de la Edad Media (risas).

Luego, con la evolución de la tecnología, el desarrollo de nuevos productos siglo tras siglo, década tras década, año tras año, vamos perdiendo nuestra privacidad. Al mismo tiempo disfrutamos, nos gusta la idea de perder nuestra privacidad. Déjenme explicarles.

Tenemos muchas tecnologías, muchos servicios y sistemas nuevos que realmente nos gustan y que impactan en nuestra privacidad. Por ejemplo, las tarjetas de crédito o las políticas de esas tarjetas. Cuando fueron inventadas no había problemas con la privacidad, pero luego llegaron las tarjetas de seguridad que escanean toda la actividad de tu tarjeta.

Todos tenemos tarjetas de crédito, nos gusta usarlas, pero básicamente estas tienen acceso a toda esa información. Pueden rastrear tu ubicación porque saben dónde se encuentra tu smartphone y muchas cosas más que nos gustan. Pero hay otras compañías o gobiernos que pueden recolectar partes de esa información.

Creo que hasta puede ser una pregunta filosófica. Pero de ahí, a que la mayoría de las personas pudiera volver al pasado para vivir con toda esa protección a la privacidad, creo que no.

Nos gustan las nuevas tecnologías. Disfrutamos este nuevo sistema. Tenemos uno o hasta dos smartphones en los bolsillos. Usamos todas las aplicaciones. En fin, nos gusta esta “Era de la Ciberevolución”. Así que es muy normal.

La clave definitiva aquí sería: pregúntenles a los chicos. Ellos nos van a reemplazar. Creo que todos los chicos toman esto como normal. No es un problema para ellos porque el mundo cambia demasiado rápido.

Nuestros abuelos y abuelas creían en un mundo que cambiaba lentamente, eso estuvo bien hasta que la TV reemplazó a la radio; eso fue una revolución. Ahora tenemos una evolución que ya no avanza siglo a siglo ni década tras década, sino que, prácticamente, avanza año tras año. Y nosotros nos estamos convirtiendo en dinosaurios rápidamente (risas). Así que mejor preguntémosles a los chicos. Recurramos a ellos.

Los drones pueden usarse para espiar e incluso robar artículos pequeños de gran valor, ¿cómo podemos cuidar nuestra propiedad?

Sí, esta es la desventaja del rápido desarrollo de IoT. Desafortunadamente, estos dispositivos no solo nos ayudan en nuestra vida cotidiana, sino que también presentan un riesgo para nuestra seguridad y privacidad. De hecho, los drones se pueden usar para espiar; también pueden dañar la infraestructura crítica e incluso herir a las personas.

Para protegernos de todos estos posibles riesgos, hemos desarrollado Kaspersky Antidrone. Ese producto está diseñado para ayudar a los propietarios y organizaciones a defenderse del sobrevuelo no autorizada de drones. El producto puede localizar, identificar y evitar automáticamente que los invitados no deseados entren en áreas restringidas. Todo esto se hace sin dañar físicamente los drones: se pueden detener y obligar a aterrizar de forma remota.

Como exitoso experto en tecnología, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de esta especialidad?

Mi consejo para todos los que quieran tener éxito en tecnología es estudiar matemáticas. Incluso diría, a cualquiera que quiera tener éxito en la vida. Es la más fundamental, más indispensable y la más grande de todas las ciencias. Aprender Matemáticas abre la puerta a muchas profesiones diferentes y maravillosas.

Creo que los buenos matemáticos pueden convertirse en lo que quieran ser. También estoy seguro de que, si no hubiera estudiado matemáticas a un nivel tan alto durante mi infancia, muchas cosas en mi vida habrían resultado muy diferentes.

Como gran empresario, ¿qué consejo le darías a nuevos emprendedores?

Aconsejo a los jóvenes emprendedores que sueñen en grande, establezcan metas muy altas y trabajen, trabajen, trabajen. Y no dejes que los no creen en ti te desanimen. Esta fue mi propia receta durante al menos la primera década del desarrollo de nuestra empresa.

Comenzando desde el principio, mi objetivo “modesto” era hacer el mejor antivirus del mundo. E incluso mis aliados más cercanos pensaban que esta barra estaba demasiado alta. Casi 23 años después, creo que hemos tenido éxito y que nuestras soluciones de seguridad son las mejores.

Video: Entrevista a Eugene Kaspersky sobre la nueva normalidad

Compartir noticia