El coronavirus puede permanecer hasta tres días en ciertas superficies

Un estudio reveló que el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, puede permanecer en partículas de aire durante horas, mientras que en algunas superficies puede permanecer hasta por tres días.

Verenice Caceres / 21.03.2020 / 12:23 pm

Una reciente investigación publicada en The New England Journal of Medicine reveló que el SARS-CoV-2, el coronavirus que viene generando la muerte de miles de personas en todo el mundo, puede permanecer activo hasta por tres días en algunas superficies de uso común.

El estudio, desarrollado por investigadores de diversas organizaciones científicas de Estados Unidos, que involucra Institutos Nacionales de Salud, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, así como universidades, determinó el tiempo que el coronavirus puede permanecer viable en aerosoles, plástico, acero inoxidable, cobre y cartón.

Los expertos a cargo realizaron una simulación de lo que sucede con las partículas de saliva y secreción nasal que las personas infectadas expulsan al toser o estornudar y determinaron que el coronavirus puede permanecer hasta por tres horas en los aerosoles (partículas suspendidas en el aire), hasta cuatro horas en el cobre, hasta 24 horas en el cartón y hasta dos o tres días en el plástico, así como en el acero inoxidable.

Los resultados también revelan que la estabilidad del nuevo virus (SARS-CoV-2) es similar a la del SARS-CoV-1, causante del síndrome respiratorio agudo grave (SARS) que entre 2002 y 2003 infectó a más de 8.000 personas. A pesar de sus semejanzas en cuento a estabilidad en el ambiente, la variante actual viene generando un brote mucho más grande que el observado con su antecesor.

Entonces, si ambos son similarmente estables, ¿por qué el SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad por coronavirus COVID-19, está infectando a más personas que el SARS-CoV-1? Según las evidencias del estudio, la respuesta estaría en el contagio asintomático de la nueva enfermedad: las personas infectadas podrían estar propagando el virus antes de evidenciar los síntomas.

En consecuencia, las medidas adoptadas para controlar la propagación del SARS-CoV-1 no serían tan efectivas con el virus que actualmente aqueja al mundo. Por esta razón, recomendamos evitar el contacto cercano con otras personas, cubrir con pañuelos desechables al toser o estornudar, lavarse las manos constantemente y, por supuesto, desinfectar objetos y superficies que se encuentran en constante uso.

