¿Cómo conseguir likes de Instagram en 2021?

Obtener likes en Instagram y aumentar las interacciones de tu perfil depende de aplicar las estrategias correctas. Continúa leyendo para saber más sobre formas efectivas para obtener más likes.

Marco Díaz / 04.07.2021 / 7:05 pm

Al abrir una cuenta, muchos negocios esperan conseguir más de 100 likes de Instagram en todas sus publicaciones. Sin embargo, al poco tiempo se dan cuenta que publicar sin ninguna estrategia no generará más que algunos likes. Es por esto que pagar por likes de Instagram se ha convertido en una estrategia común, no solo por el hecho de conseguir likes en Instagram y lo que esto representa, sino por el crecimiento que puede ofrecer a largo plazo. Sin embargo, aunque comprar likes de Instagram es una estrategia efectiva (siempre que lo hagamos en el sitio correcto), no es la única alternativa. A continuación, abordamos algunas estrategias para conseguir likes en Instagram de manera efectiva.

Sigue a más personas

Seguir a más personas dentro de tu industria que publiquen contenido relacionado con tu negocio de forma constante será de utilidad. Asimismo, puedes navegar en la sección de explorar para encontrar este tipo de cuentas, seguirlas, dar like, comentar e interactuar de diferentes formas con sus publicaciones. Es probable que estas cuentan den like e interactúen de regreso con tu contenido.

Haz que esto sea un hábito frecuente para encontrar nuevas cuentas y mantener un flujo saludable de likes y hacer que el número de seguidores de tu cuenta esté siempre en aumento.

Utiliza historias de Instagram

Las historias de Instagram nacieron para hacer competencia a la función principal de Snapchat. Estas permiten a los usuarios de Instagram publicar fotos o vídeos cortos que caducarán luego de 24 horas. Las historias son una alternativa excelente para compartir contenido espontáneo y divertido, lo que puede generar más interacciones y likes en Instagram. También puedes utilizar las historias destacadas para publicar contenido que quieras que permanezca en tu perfil, como promociones, productos específicos o cualquier otro aspecto de tu negocio que pueda ser atractivo para nuevos seguidores en Instagram.

Compra Likes para Instagram

Con el auge de Instagram han nacido una gran variedad de servicios seguros que te permiten comprar likes baratos, al igual que seguidores y diferentes interacciones que te ayudarán a hacer crecer tu cuenta. Lo mejor de obtener likes en Instagram con el servicio AumentoSocial es que estarás adquiriendo interacciones y likes que provienen de usuarios reales, lo que aportará mucho más valor al engagement de tu cuenta.

Lives de Instagram

Hace poco, Instagram agregó una función para hacer transmisiones de video en vivo en formato vertical. Durante 2020, esta se convirtió en una excelente alternativa para que influencers, celebridades y cuentas de marcas importantes organizaran diferentes dinámicas para mantener las interacciones con su audiencia. Los lives de Instagram han demostrado ser una herramienta poderosa para conseguir más likes y fortalecer el vínculo entre cuentas y sus seguidores.

Publica constantemente

Un error común en muchas cuentas de negocio es pensar que basta con publicar de forma esporádica. Y no. Para hacer crecer una cuenta y ganar tanto seguidores como likes en Instagram es crucial mantener un cronograma de publicaciones frecuentes para mantener a los seguidores actualizados e interesados.

Esto no solo te ayudará a conservar los seguidores que ya tienes, sino que será un factor importante para atraer nuevos seguidores. Si posteas un par de veces para desaparecer, no pasará demasiado tiempo para que tus seguidores noten que no están recibiendo contenido de valor en tu cuenta, lo que puede hacer que dejen de seguirte. Si estás empezando una cuenta, puedes publicar 2 0 3 veces por día para incrementar tus interacciones y likes en Instagram, mientras que si tienes una cuenta ya establecida puedes publicar una vez al día o hacerlo interdiario.

Comenta en publicaciones populares

Puedes encontrar publicaciones populares dentro de tu nicho navegando en la sección de explorar. Comentar en estas publicaciones de forma auténtica hará que otros usuarios interesados en ese nicho vean tu comentario y es posible que se animen a visitar tu perfil, dejar algunos likes en tus publicaciones e incluso seguirte. Cada día, millones de personas entran a Instagram para disfrutar el contenido de otras cuentas, por lo que interactuar puede hacer que consigas más likes de Instagram.

Publica citas

Crear contenido para mantener una frecuencia alta de publicaciones es un desafío, especialmente si también debes hacerte cargo de las tareas que mantienen a flote tu negocio. Es en estos casos cuando las citas y frases pueden aliviar la carga sin sacrificar la calidad del contenido que le estás ofreciendo a tus seguidores. Puedes buscar citas y agregarlas en una tipografía sencilla sobre fondos que las hagan destacar.

Si utilizas frases llamativas con las que tus seguidores puedan sentirse identificados, es posible que consigas muchos likes en Instagram. Esto también hará que tus seguidores sientan un vínculo más fuerte con tu contenido.

Boomerang

De seguro has visto varios boomerangs en las historias o publicaciones de tus amigos. Estos son videos cortos que se reproducen de adelante hacia atrás varias veces. Utilizarlos puede hacer que tu contenido sea más emocionante, también puede aportar algo de dinamismo y drama para entretener a tus seguidores.

Alíate con otras marcas e influencers

Las alianzas comerciales con otras marcas e influencers son una estrategia común entre negocios que persiguen un objetivo en común. Al hacerlo, es importante colaborar con marcas que funcionen como un complemento de los productos o servicios que ofreces con tus clientes. Asimismo, esta estrategia será más efectiva al ejecutarla con marcas ya establecidas que puedan dar un mayor alcance a tu contenido y ayudarte a conseguir los likes necesarios para hacer crecer tu cuenta.

Puedes colaborar para hacer un sorteo o un concurso. Esta estrategia generará beneficios para todas las marcas involucradas y podría traducirse en más ventas si se hace correctamente.

Promociona tus publicaciones en diferentes plataformas

Hay más de mil millones de usuarios activos en Instagram. Esto es genial debido al alcance potencial de tus publicaciones, pero este volumen de usuarios puede hacer que sea difícil destacar, más aún si tienes un número reducido de seguidores. Sin embargo, si tienes una presencia sólida en plataformas como Facebook o Twitter, puedes hacer que tu audiencia en estas esté al tanto de tu cuenta de Instagram.

Si tu contenido es interesante, puede que muchos de estos usuarios decidan buscarte y seguirte para dar likes en Instagram a tus publicaciones.

Organiza concursos

Todos amamos la posibilidad de ganar algo gratis y en Instagram no es diferente. Al organizar un concurso cuya condición sea dar me gusta a tu publicación, podrás conseguir muchos likes en Instagram rápidamente. Generalmente, las condiciones para participar en concursos de Instagram son bastante sencillas, lo que hace que la gran mayoría de usuarios no dude en participar al tomarse con tu publicación.

Crea un diseño atractivo con las condiciones claras para que más personas confíen en tu cuenta y se animen a participar, incluso si no te siguen. Asimismo, es importante incluir llamadas a la acción en tu pie de foto para motivarlos aún más.

Muchas veces pensamos que los likes en Instagram son algo que no tiene impacto en la vida real, pero para los negocios y marcas la realidad puede ser diferente. Los likes de Instagram son un indicador de que tus estrategias de contenido están funcionando, lo que te ayudará a asegurar un nivel mayor de ventas y conversiones a largo plazo.

