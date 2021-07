Ciberseguridad: ¿Qué es Comet Search?

Es muy importante que, si se detecta la presencia de Comet Search, se actúe con la máxima urgencia, ya que como hemos expuesto un secuestro de navegador lleva asociada la inoculación de todo tipo de malware.

Marco Díaz / 20.07.2021 / 10:29 am

Las ciberataques aumentan exponencialmente y amenazan a particulares, empresas e incluso gobiernos, habiendo proliferado particularmente en los últimos tiempos los ataques de secuestro de datos o ransomware.

Sin llegar a la gravedad de los anteriores, los conocidos como ataques de secuestro de navegadores también son potencialmente peligrosos y bastante molestos para quienes los padecen, al desvirtuar totalmente sus navegaciones por internet, alterando desde las funcionalidades de los motores de búsqueda hasta la apertura de nuevas ventanas.

¿Qué tipo de amenaza representa Comet Search?

Comet Search es precisamente un software malicioso clasificado dentro de la categoría de los secuestradores de navegador, ya que realiza cambios en la configuración de este para poner como predeterminado a find.cometsearch.info, un motor de búsqueda falso que tiene como objetivo captar datos e información sobre todo lo relativo a la navegación del usuario.

Así, esta extensión supone en primer lugar una importante amenaza para la privacidad, estando por ello catalogada como una aplicación potencialmente no deseada (PUA). Además, en el caso de los navegadores Google Chrome tiene capacidad para usurpar la función Managed by your organization, que posibilita establecer la dirección de la página de inicio, instalar extensiones, bloquear páginas, etc.

¿Cómo opera Comet Search?

Una vez que el software malicioso de este falso navegador ya esté instalado, el usuario cuando realice búsquedas en vez de obtener los resultados naturales de las mismas será redirigido a cometsearch.info, que a su vez efectuará varios redireccionamientos (a veces mediante larguísimas cadenas) antes de conducir a Search Yahoo.

Pero sin duda, lo más grave es que si tenemos Comet Search infiltrado pueden ser rastreados todos nuestros datos de navegación: IP, geolocalización, historial de páginas visitadas e incluso datos personales, susceptibles de ser vendidos a terceros, lo que pueda ocasionar vulneraciones de privacidad, sustracción de identidad e incluso cuantiosas pérdidas económicas si la información más sensible cae en manos de ciberdelincuentes.

Usurpación de la función Managed by your organization

Además, Comet Search al apropiarse de la función Managed by your organization tiene capacidad para impedir el acceso a la configuración de navegador y hacer los cambios pertinentes para que este vuelva operar con normalidad. Por tanto, el único modo de acabar con el problema es eliminar al secuestrador del navegador, para lo que por ejemplo en el caso de los dispositivos Apple se recomienda usar un buen antivirus gratuito para escanear MAC, que detecte las aplicaciones o las extensiones sospechosas de estar contaminadas, preservando así la integridad del dispositivo y la seguridad del usuario.

Objetivos de Comet Search y otros secuestradores de navegadores

Comet Search al igual que otros secuestradores de navegadores como NewVideoSearch, SearchGames4U, SearchBip o AllRadioSearch en apariencia pueden parecer extensiones normales, que atraen a los usuarios ofreciéndoles varias ventajas que luego raramente suelen estar operativas, de ahí que se cataloguen como PUAs , ya que su únicos fines en realidad son el rastreo de datos privados, dirigir a sitios maliciosos, realizar campañas de publicidad invasiva o cualquier otro objetivo que suponga un beneficio económico o de cualquier otro tipo para sus desarrolladores.

¿Por qué está Comet Search instalado en tu ordenador?

Este tipo de software malicioso por lo general llega a los equipos empaquetado con la descarga de otros programasque se hace desde sitios no confiables. Por ello, es muy importante ser muy cuidadosos con los productos que se descargan y asegurarse que estos procedan sin excepción de canales oficiales y verificados. Asimismo, es esencial leer siempre atentamente los términos y condiciones de uso, procurar usar las configuraciones personalizadas o avanzadas y marcar la casilla en la que se rechaza la recepción de otras aplicaciones, funciones o herramientas distintas a las ofrecidas en un primer momento. Igualmente, también deben rechazarse en la medida de lo posible tanto las cesiones de datos como la concesión de permisos para la recepción de promociones.

Aunque pueda parecer demasiado drástico el rechazo a cualquier tipo de anuncio, es aconsejable tanto para evitar la publicidad intrusiva como el redireccionamiento a webs de contenido poco recomendable o confiable.

Síntomas de que nuestro equipo está infectado con Comet Search

Los indicios que apuntan a un secuestro de nuestro navegador por Comet Search son muy claros:

Comet Search se convierte en la página de inicio predeterminada de nuestro navegador.

Las consultas de búsquedas que se realizan se redirigen sin excepción a Yahoo.com .

. El navegador se carga a través de un complemento o una extensión de Comet Search.

Es muy importante que, si se detecta la presencia de Comet Search, se actúe con la máxima urgencia, ya que como hemos expuesto un secuestro de navegador lleva asociada la inoculación de todo tipo de malware, software espía e incluso virus peligrosos, para cuya erradicación no basta con desinstalar manualmente el secuestrador, resultando lo más recomendable realizar un escaneo completo del equipo con un antivirus potente.

