Cibercriminales intentaron infectar a Tesla con un ransomware

La ciberseguridad es un asunto muy serio que debe ser tratado con su debida importancia tanto por usuarios como por organizaciones.

Las empresas no solo pierden archivos, sino también tienen problemas de mala reputación y demandas por no resguardar adecuadamente la información de los clientes. Al vulnerar los sistemas de las empresas se puede acceder a los archivos, robar datos de clientes, robar datos de proveedores, secretos industriales, parte del planeamiento estratégico, etc.

Justamente, el ransomware es un tipo de malware muy usado en la actualidad para extorsionar a las organizaciones a fin de que estas paguen rescates por sus archivos. Expertos afirman que nunca debemos confiar en los cibercriminales ya que ellos atacan incluso entidades de salud, iglesias, entre otros blancos.

Recientemente, Tesla Motors, la principal empresa en cuanto al desarrollo de los coches eléctricos, sufrió un intento de ataque donde tuvo que intervenir el FBI.

Cibercriminales intentaron extorsionar a Tesla

Un hacker ruso contactó con un trabajador de la compañía para que este colabore con un grupo de cibercriminales e infecte con un ransomware a la red interna de la Gigafactory de Nevada, a cambio obtendría un millón de dólares. El trabajador denunció el hecho ante la compañía y colaboró con el FBI para arrestar al cibercriminal.

En este reporte se pueden ver los detalles de las actividades realizadas por el atacante respecto al caso. Los hechos sugieren que los atacantes no pudieron vulnerar los sistemas de Tesla de forma externa y se vieron obligados a intentar sobornar a uno de los trabajadores que habla ruso.

También se entiende que si estuvieron dispuestos a pagar 1 millón de dólares al trabajador es porque querían cobrar una cifra mucho mayor a la compañía para que puedan recuperar sus archivos y/o no revelen información importante.

