AWS: La tecnología en el sector público y su impacto positivo

Amazon Web Services (AWS) tiene mucha presencia entre startups; sin embargo, la compañía va más allá, logrando extenderse al sector público, donde ya cuentan con miles de socios globales en sectores como los siguientes: espacio, salud, educación, gobierno, etc.

Antonio Paredes / 04.03.2021 / 3:41 pm

Tuvimos el agrado de entrevistar a Sandy Carter, Vicepresidenta de Socios y Programas del Sector Público Global de Amazon Web Services.

En la entrevista, Sandy nos afirmó que la tecnología en el sector público tiene un impacto significativo en la vida de las personas.

En cuanto al grado de transformación digital de pequeñas y medianas empresas en Perú, Sandy afirmó estar sorprendida por la sofisticación que está ocurriendo en Perú respecto a los datos: existe un ahorro de costos, aceleración en la innovación y oportunidades para que estas empresas piensen en grande.

También en AWS nos indican que los gobiernos están actuando cada vez más como startups, por eso Perú está buscando e impulsando esta transformación digital y AWS busca ser el socio estratégico de este proceso, no solo para Perú, sino para toda la región.

¿Cuáles son los alcances del programa Think Big for Small Business?

El programa Think Big for Small Business, invita a las pequeñas empresas a pensar en grande. El enfoque de AWS no solo se encuentra en el sector privado, sino también en el sector público.

Estamos construyendo una economía global autosuficiente en AWS, más del 50% de nuestros socios que sirven al sector público son estas pequeñas y medianas empresas y estoy muy orgullosa porque este programa se inició escuchando a los propios socios. Nuestro programa para socios es global, dado que se elaboró en base a los comentarios provenientes de socios alrededor del mundo. Este es un reflejo de nuestro compromiso con los socios, independientemente de su tamaño o sus ingresos.

Pusimos a prueba este programa en 2020 con 37 socios de todo el mundo y los resultados fueron muy positivos. En México ayudamos al posicionamiento de un cliente tecnológico y brindamos entrenamiento exclusivo a muchos de sus colaboradores. En Canadá ayudamos algunos clientes, acelerando su migración a la nube y apoyándolos sobre las mejores prácticas.

Estamos creciendo muy rápido y esperamos continuar ese impulso con programas como Think Big for Small Business. Los socios que desean participar en este programa solo deben ingresar al sitio web del programa de socios de AWS, luego elegir el programa Think Big for Small Business.

Podemos ayudarlos con el posicionamiento y la salida al mercado y podemos ayudarlos en relación con sus propios clientes. Esto es algo que AWS está expandiendo alrededor del mundo.

¿Este programa tiene relación con AWS Rapid Adoption Assistance program for partners?

Ese es un programa reciente y diferente, orientado a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, el cual permite que un socio trabaje gratis con el equipo de socios, logrando identificar qué problemas podrían resolverse mediante el aprendizaje automático y la inteligencia artificial.

Los ayudaremos con las capacitaciones que necesiten sobre cualquiera de nuestras nuevas tecnologías anunciadas, trabajaremos con ellos en una prueba de concepto a través de mi equipo o de nuestros laboratorios de aprendizaje automático.

Es un programa muy poderoso que tenemos para nuestros socios, siendo los primeros en los EE. UU. Recientemente, lo abrimos para poder apoyar a América Latina y más regiones.

¿Qué programas e iniciativas son los más interesantes para los socios del sector público de AWS y cuáles son sus principales oportunidades de crecimiento en 2021?

Tenemos una estrategia de tres pilares: misión, migración y modernización. Avanzamos mucho con el programa TP de transformación de socios, los cuales desarrollan un plan de cien días y comparten todas nuestras mejores prácticas para administrar un negocio en la nube. Proporcionamos una evaluación integral real que pasa por la cultura de gobernanza tecnológica. Es un plan de transformación personalizado que impulsa el crecimiento de nuestros socios.

Think Big for Small Business es uno de los programas favoritos que tenemos en el mercado hoy en día. Muchas empresas en América Latina lo están aprovechando y usando.

En Migration Acceleration Program (MAP) trabajamos muy duro con nuestros socios y ahora los socios pueden financiarse con dinero en efectivo para ayudar a construir un caso comercial para la migración, también para construir el plan del proyecto y para modernizar el costo del proyecto. Esto está disponible para cualquier socio en la actualidad.

El trabajo que anunciamos en torno a la seguridad es muy crítico, es uno de los anuncios más emocionantes para el sector público y están regulados. La seguridad realmente marca la diferencia. Ayudamos a los socios a obtener el cumplimiento que necesitan para diferentes proyectos como GDPR para asuntos internacionales, PCI para servicios financieros o alta confianza para la atención médica e incluso para los impuestos públicos.

Ese programa reduce el tiempo de comercialización para nuestros socios a la mitad y logra esos marcos de cumplimiento para el sector público. Eso es realmente importante. Estos programas destacan en nuestros tres objetivos: misión, migración y modernización. Este es un gran momento para ser socio de AWS.

¿Cómo el sector público puede hacer que la tecnología tenga un impacto significativo en el mundo?

Amo esta pregunta. La tecnología ya está teniendo un impacto significativo en el mundo. Les daré algunos ejemplos que creo que son bastante sorprendentes. Trabajamos con una empresa que realiza modelados 3D para hospitales en casos de trasplante de riñón. Esto permitió que hospitales de todo el mundo aumenten la velocidad con la que se administran los riñones. En un hospital me dijeron que el retorno de la inversión era en realidad un retorno de vidas y para mí eso es muy poderoso.

En México, un robot incorporó sensores IoT y examina a las personas que ingresan al hospital, detectando su patrón de respiración y temperatura, protegiendo al personal que trabaja en primera línea.

En otro ejemplo, un país documentó la cantidad de vidas perdidas de ciclistas que sufrieron accidentes con vehículos. Aprovecharon la comunidad para recopilar datos sobre áreas donde las bicicletas tuvieron accidentes de este tipo para dar a conocer los lugares de riesgo y reducir el número de accidentes similares.

En toda América Latina, se usa nuestra tecnología en cadenas de suministro para llevar alimentos a los lugares correctos, también para llevar a los médicos a los hospitales adecuados. El impacto que tenemos lo sienten los ciudadanos.

Finalmente, ¿hay algo más que deseas compartir con nosotros?

Think Big for Small Business realmente se trata de crear. Los socios se unen para aprender unos de otros y asegurarse de que comparten las mejores prácticas.

Nuestra visión para este programa no es solo tener socios que puedan pasar al siguiente nivel, sino socios que también trabajarán con AWS y se apoyarán mutuamente en el camino. De hecho, tuve mi propia startup y, personalmente, sé el valor que tienen las conexiones con otras empresas para ver qué están haciendo y cómo se están moviendo en este espacio.

Nuestro apoyo para América Latina es muy fuerte y este programa en particular puede ayudarnos a hacer crecer los negocios a través de Think Big for Small Business en América Latina.

